Cleusa diz como foi de boia-fria a CEO da Sodiê: 'Vamos sonhar, é possível'
Vender bolos pode parecer mais do mesmo, mas foi esse o negócio que mudou a vida de Cleusa Maria da Silva, ex-boia-fria que fundou a Sodiê Doces, maior franquia especializada em bolos artesanais do país. "Quando seu objetivo é maior do que o seu medo, ninguém te segura", ela diz.
Ela compartilhou detalhes da trajetória de luta que a impulsionou até o sucesso durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
Nas palavras de Cleusa
"Meus avós e meus pais eram boias-frias, cortavam cana, capinavam, faziam tudo. Eu seria a terceira geração da família.
Com 13 anos, eu morava em um sítio, minha mãe com 10 filhos - era um trauma, porque eu sou a terceira e todo ano chegava uma criança em casa que eu não sabia de onde vinha, mas sabia que eu tinha que cuidar.
Minha mãe levantava cedo para trabalhar com meu pai. Mas um certo dia, meu pai faleceu em um acidente e nosso patrão nos mandou embora, não interessava para ele uma mulher com 10 filhos.
Minha mãe, com todas as dificuldades, veio para Salto, no interior de São Paulo, morar com meus avós em dois cômodos: um quarto, uma cozinha, uma cama e uma beliche. Eu sempre ficava pensando naquela vida tão difícil e imaginando se não havia alguma coisa melhor.
Mas, por outro lado, eu olhava para minha mãe e a via feliz, ela não reclamava de nada e para os meus irmãos estava tudo bem. As pessoas à nossa volta também não questionavam aquela vida tão difícil. Mas eu questionava minha mãe, pensava: por que só eu busco melhorar a vida? Por que só eu luto para que nós tenhamos uma vida melhor?
Um dia meu tio chegou na minha casa e pediu para que minha mãe doasse um dos seus filhos para ajudar. E minha mãe disse: meus filhos não são cachorros, não vou doar nenhum.
Só que eu ouvi, nessa época estava com 16 anos, já estava há quatro anos trabalhando com minha mãe cortando cana e recebendo picada de abelha, tomando sol e chuva. Quando a gente só conhece um tipo de vida e acha que não pode ter outra, o grande mal das gerações é achar que aquilo está bom.
Falei para o meu tio: eu quero, sim, ir para São Paulo. Minha mãe ficou assustada e eu nem sabia o que era São Paulo. Meu tio me deu o dinheiro da passagem e eu vim sozinha, fiquei perdida nessa cidade.
Isso foi no sábado, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar como empregada doméstica no bairro de Pinheiros. Na casa de uma pessoa riquíssima, onde moravam quatro pessoas e tinha nove funcionários. O meu cargo era de arrumadeira e lá eu tive um choque de realidade.
Eu vim de uma realidade em que um sabonete tinha que dá para um mês e lá tinha caixas de tudo, tudo era muito e aquilo me assustou, mas talvez estivesse mais próximo do mundo que eu sonhava. Tudo era de ouro, as xícaras, talheres.
Fiquei indignada, mas não revoltada. Me incomodava muito porque a patroa tinha um sininho - acho que escuto o barulho desse sino até hoje. Eu levava o café no quarto para ela, descia com a bandeja e depois voltava para arrumar o quarto. Ficava me perguntando: por que ela não podia ao menos levar a bandeja? Mas só pensava, não reclamava.
Eu pensei: não vou passar a minha vida inteira servindo ninguém, vou buscar um caminho.
Aí um dia a chamei, disse que só tinha estudado até a quarta série e pedi para sair mais cedo para voltar a estudar. Então estudei até a oitava série e continuei trabalhando. Assim que terminei, fui chamada para trabalhar de recepcionista em um escritório e no sábado trabalhava de balconista em um açougue no mercadão.
Todo trabalho que você dá um passo à frente, ele te leva a lugares mais altos. Então continuei nessa caminhada, de empregada doméstica à recepcionista, daí para uma grande empresa e depois disso comecei a fazer bolos.
Então, comecei a trabalhar de dia e fazer bolos na madrugada, passei dois anos assim. Até que pedi para minha patroa me mandar embora e abri um CNPJ, com um espaço de 20 metros quadrados, e trabalhei durante 5 anos sem folgar um único dia.
Por muitas vezes eu trabalhava o mês inteiro e mal tinha dinheiro para pagar a energia. Eu não diria que tinha o sonho de chegar onde eu cheguei, mas eu queria comprar uma casa para minha mãe e essas coisas foram se realizando com o tempo. Depois de 10 anos veio a franquia e eu continuei, trabalho muito até hoje, não é fácil ser empreendedora.
Sou muito autocrítica, obcecada por resultados, mas só chega a algum lugar quem quer chegar. Quando você está em uma encruzilhada e não sabe para onde ir, qualquer lugar onde você chegar está bom, mas se você sabe, não vai escolher qualquer caminho.
E não vai ser fácil, não. No meu caso, cada vez que a vida me disse não, eu me tornei mais forte. Com 74 lojas abertas eu perdi os direitos da minha marca e a gente deu a volta por cima. Contratei uma consultoria, cheguei nos meus franqueados e falei: nós somos uma marca importante, mas precisamos ser mais do que uma marca, tenho um bom produto, cheguei aqui e não vou parar.
Então, novamente, passei três anos no negativo e assumi uma dívida de mais de três milhões na época. A marca que era Sensações Doces se tornou Sodiê Doces, que é a junção dos nomes dos meus filhos Sofia e Diego.
É muito bom ser empreendedora. Ano passado ganhei como empreendedora do ano e fui representar o Brasil em Mônaco. Nós não temos ideia de onde podemos chegar, precisamos acreditar mais em nós, não nos conformar com a vida que temos.
Fico triste quando vejo as pessoas desistirem. Vamos sonhar para sermos donas do nosso negócio, nós podemos mudar o mundo a nossa volta. Não é fácil, mas é possível."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.