Cleusa diz como foi de boia-fria a CEO da Sodiê: 'Vamos sonhar, é possível'

Um dia meu tio chegou na minha casa e pediu para que minha mãe doasse um dos seus filhos para ajudar. E minha mãe disse: meus filhos não são cachorros, não vou doar nenhum.

Só que eu ouvi, nessa época estava com 16 anos, já estava há quatro anos trabalhando com minha mãe cortando cana e recebendo picada de abelha, tomando sol e chuva. Quando a gente só conhece um tipo de vida e acha que não pode ter outra, o grande mal das gerações é achar que aquilo está bom.

Falei para o meu tio: eu quero, sim, ir para São Paulo. Minha mãe ficou assustada e eu nem sabia o que era São Paulo. Meu tio me deu o dinheiro da passagem e eu vim sozinha, fiquei perdida nessa cidade.

Isso foi no sábado, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar como empregada doméstica no bairro de Pinheiros. Na casa de uma pessoa riquíssima, onde moravam quatro pessoas e tinha nove funcionários. O meu cargo era de arrumadeira e lá eu tive um choque de realidade.

Eu vim de uma realidade em que um sabonete tinha que dá para um mês e lá tinha caixas de tudo, tudo era muito e aquilo me assustou, mas talvez estivesse mais próximo do mundo que eu sonhava. Tudo era de ouro, as xícaras, talheres.

Fiquei indignada, mas não revoltada. Me incomodava muito porque a patroa tinha um sininho - acho que escuto o barulho desse sino até hoje. Eu levava o café no quarto para ela, descia com a bandeja e depois voltava para arrumar o quarto. Ficava me perguntando: por que ela não podia ao menos levar a bandeja? Mas só pensava, não reclamava.