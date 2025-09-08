Soho House lança bolsa que abre portas para mulheres na indústria criativa

Mulheres da grande São Paulo que sonham em desenvolver projetos em música, arte, cinema, teatro, moda, impacto comunitário ou conteúdo têm agora uma chance concreta: a Bolsa Soho Futures chega para apoiar cinco selecionadas.
O que importa: cada vencedora receberá £2.000 (cerca de R$ 14 mil), além de filiação anual na Soho House. O objetivo é ajudar mulheres que enfrentam barreiras socioeconômicas a colocar no mundo ideias criativas com potencial de impacto social ou ambiental.
Quem pode se inscrever
- Não é só para iniciantes: a bolsa também mira mulheres que já têm experiência, mas nunca conseguiram iniciar seus projetos por falta de recursos.
- As selecionadas terão dois meses para desenvolver o projeto, com apoio financeiro e acesso à rede global da Soho House.
- Em dezembro, os trabalhos serão apresentados em um evento na Casa, em São Paulo.
O contexto
Indústrias criativas ainda são território de exclusão.
- Classe social, etnia e gênero são barreiras históricas de acesso.
- No Brasil, mulheres foram sistematicamente negligenciadas nessas áreas, enfrentando viés de gênero e falta de oportunidades.
"Queremos apoiar esforços para melhorar o equilíbrio de gênero, abrindo portas para que mais mulheres - de todas as origens - possam prosperar", Min Shrimpton, diretora da House Foundations.
Quem decide
Um painel de nomes ligados à inovação e criatividade fará a seleção dos melhores projetos:
- Ana Kuroki - ex-Google, especialista em estratégia de marca e inovação.
- Asaph Luccas - diretora e roteirista, com foco em narrativas negras e trans.
- Emily Ewell - CEO e cofundadora da Pantys, pioneira em femtech sustentável.
O que é a Soho House
Fundada em Londres em 1995, a Soho House é um clube privado global para profissionais das indústrias criativas.
- Hoje tem unidades em mais de 40 cidades do mundo.
- A filial de São Paulo, inaugurada em 2023, é a primeira na América do Sul, instalada em um edifício histórico com bar na cobertura, espaços de convivência e uma coleção de arte com mais de 60 artistas brasileiros.
Como participar
- Inscrições até 30 de setembro, 23h59.
- Resultado: 13 de outubro.
- Duração: dois meses de desenvolvimento do projeto.
