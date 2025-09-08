Soho House lança bolsa que abre portas para mulheres na indústria criativa

Mulheres da grande São Paulo que sonham em desenvolver projetos em música, arte, cinema, teatro, moda, impacto comunitário ou conteúdo têm agora uma chance concreta: a Bolsa Soho Futures chega para apoiar cinco selecionadas.

O que importa: cada vencedora receberá £2.000 (cerca de R$ 14 mil), além de filiação anual na Soho House. O objetivo é ajudar mulheres que enfrentam barreiras socioeconômicas a colocar no mundo ideias criativas com potencial de impacto social ou ambiental.

Quem pode se inscrever