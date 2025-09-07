'É só a cabecinha', 'te ligo': por que homens insistem em mentir no sexo?

Seja para "aumentar o passe" ou para se sentir menos julgado, as sexólogas dizem que há, sim, diferenças na forma com que homens e mulheres inventam coisas na vida sexual.

As mentiras mais comuns mostram o quanto o machismo também está no sexo. Falta sensibilidade de quem está se envolvendo para que os relacionamentos sejam saudáveis e sinceros para os dois.

Muitos homens relatam que querem dar prazer para a mulher; mas, vários mentem sobre isso: continuam tendo orgasmo e virando para o lado, sem nem entender como funciona o ciclo de resposta sexual da mulher.

Parece papo de revista feminina dos anos 1990, certo? Porém, avançar nessa discussão só é possível quando há conversa entre o casal, para que o homem não crie histórias enganosas e a mulher não se sinta passada para trás, principalmente no momento da transa.

Não tem como saber se ele vai mentir, mas dialogar e perguntar 'O que você quer neste momento?' é um caminho para construir mais confiança entre ambos.

Mulher também mente?

Sim, mulher também mente no sexo. No entanto, as motivações têm a ver com a cobrança social que recai sobre nós e faz com que seja comum mentir para não transar, falar que atingiu o orgasmo sem ter chegado ao ápice sexual ou afirmar que está superexcitada quando não está. Tudo para não ser julgada na cama ou na vida cotidiana.