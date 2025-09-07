'É só a cabecinha', 'te ligo': por que homens insistem em mentir no sexo?

O aplicativo Ysos, que conecta pessoas interessadas em ménage a trois, fez uma pesquisa para entender comportamentos e atitudes durante o sexo. O levantamento mostrou que, na hora do prazer, mentiras sinceras são mais comuns do que se imagina. Segundo os 2.005 entrevistados, os homens lideram o ranking das afirmações que saem da boca para fora: para 38% deles, a mentira que mais "dá certo" é "vou pôr só a cabecinha", seguida de "eu tiro antes de gozar" (30%) e "amanhã, eu te ligo" (25%).
Você já ouviu ou já falou alguma dessas expressões ? Para sexólogas ouvidas por Universa, quando o papo se dá entre casais heterossexuais, o que está por trás dessas afirmações falsas é o machismo. Entenda.
Mentiras no sexo têm machismo por trás, diz sexóloga
De acordo com a pesquisa tanto no momento da conquista quanto no sexo, a sinceridade passa longe das relações: 81% dos entrevistados revelaram que já mentiram para não transar e 71% deles contaram uma história falsa só para ter um parceiro ou parceira do lado. O levantamento foi feito em março de 2022.
Seja para "aumentar o passe" ou para se sentir menos julgado, as sexólogas dizem que há, sim, diferenças na forma com que homens e mulheres inventam coisas na vida sexual.
As mentiras mais comuns mostram o quanto o machismo também está no sexo. Falta sensibilidade de quem está se envolvendo para que os relacionamentos sejam saudáveis e sinceros para os dois.
Muitos homens relatam que querem dar prazer para a mulher; mas, vários mentem sobre isso: continuam tendo orgasmo e virando para o lado, sem nem entender como funciona o ciclo de resposta sexual da mulher.
Parece papo de revista feminina dos anos 1990, certo? Porém, avançar nessa discussão só é possível quando há conversa entre o casal, para que o homem não crie histórias enganosas e a mulher não se sinta passada para trás, principalmente no momento da transa.
Não tem como saber se ele vai mentir, mas dialogar e perguntar 'O que você quer neste momento?' é um caminho para construir mais confiança entre ambos.
Mulher também mente?
Sim, mulher também mente no sexo. No entanto, as motivações têm a ver com a cobrança social que recai sobre nós e faz com que seja comum mentir para não transar, falar que atingiu o orgasmo sem ter chegado ao ápice sexual ou afirmar que está superexcitada quando não está. Tudo para não ser julgada na cama ou na vida cotidiana.
A sociedade coloca a mulher como fácil se ela já teve vários parceiros sexuais, por isso, ela pode achar que precisa mentir e diminuir esse número. Do mesmo modo, pode manter um 'nunca fiz isso' para o parceiro, porque o comportamento sexual aceitável para mulheres é diferente do que se espera dos homens.
A situação é ainda mais grave quando, na hora da transa, a mulher se sente acuada pelas mentiras ligadas à própria segurança e saúde. É o caso do parceiro forçar o coito interrompido ou dizer que não tem preservativo no momento do sexo. Por vezes, a mulher acaba entrando no jogo e cede por estar constrangida com isso.
Como resolver essas questões? Por mais que seja desconfortável, conversar sobre os limites e as vontades pode ser uma saída, ainda que isso não garanta que o homem não é mentiroso só para conquistar. É preciso falar quais são seus limites, ainda que no sexo casual.
Fontes: Andréia Paro, terapeuta e sexóloga; e Enylda Motta, psicóloga e sexóloga
*Com matéria publicada em 2/4/2022
