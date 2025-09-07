Nathalia Dill sobre peça 'Três Mulheres Altas': 'O protagonista é o tempo'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Nathalia Dill falou sobre sua experiência na peça Três Mulheres Altas, do dramaturgo norte-americano Edward Albee que tem como eixo temático o confronto entre juventude, maturidade e velhice.
Com direção de Fernando Philbert, a montagem brasileira contou com Dill no elenco durante três anos de temporada interpretando uma jovem advogada, ao lado de Suely Franco e Deborah Evelyn.
O barato da peça, que eu acho mais bonito é que o protagonista da peça é o tempo, é a passagem do tempo. Então é um embate de gerações. Essa mulher mais nova, que sou eu que faço que se depara com essa mais velha. E essa mais velha se deparando com essa mais nova. E essa do meio, que fica ali entre as duas. Nathália Dill
Segundo Dill, o espetáculo surpreende por dialogar com todas as faixas etárias. 'A gente achou que a peça só iria pegar mulheres mais da terceira idade. E ela não, ela pega todas as gerações, todo mundo que vai e se identifica com algum traço da peça. É muito impressionante'
Deixar Globo deu 'frio na barriga': 'Muitas mudanças'
Nathalia Dill relembrou sua saída da TV Globo, onde trabalhou por 14 anos. A transição, em 2021, coincidiu com transformações significativas em sua vida pessoal e profissional. A atriz contou que sentiu um frio na barriga diante das mudanças.
[Na época] virei mãe, né? E aí, enfim, mudou, o formato de trabalho e pós-pandemia. Então, acho que foram tantas mudanças [ao mesmo tempo]. Nathália Dill
Após o fim do contrato fixo, Dill seguiu atuando na emissora e participou das novelas Família é Tudo (2024) e Guerreiros do Sol (2025).
Perdeu trabalho por declarar voto em Lula: 'Anos depois'
A atriz revelou ter ter sido dispensada de trabalho após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição presidencial.
Em 2022, Dill compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparecia de vermelho e fazendo um "L" com a mão. Segundo ela, devido ao seu posicionamento político, recentemente uma empresa responsável por uma campanha publicitária declinou com a atriz.
Perdi [trabalho]. Perdi agora, dois anos depois, tá? Era uma empresa de publicidade. Falaram: 'Não queremos problemas. Somos neutros', sabe? Nathália Dill
