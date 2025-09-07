Nathalia Dill sobre peça 'Três Mulheres Altas': 'O protagonista é o tempo'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Nathalia Dill falou sobre sua experiência na peça Três Mulheres Altas, do dramaturgo norte-americano Edward Albee que tem como eixo temático o confronto entre juventude, maturidade e velhice.

Com direção de Fernando Philbert, a montagem brasileira contou com Dill no elenco durante três anos de temporada interpretando uma jovem advogada, ao lado de Suely Franco e Deborah Evelyn.