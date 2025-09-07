Natalia Beauty: Fui estratégica para conquistar clientes e pagar dívidas

Superar dívidas e a dependência financeira após um divórcio difícil foi o ponto de virada na vida de Natalia Beauty. Após o fim do casamento, a especialista em design de sobrancelhas voltou para a casa dos pais sem profissão, com uma dívida de 90 mil, um carro sob busca e apreensão, e uma filha pequena nos braços.

"Quando eu me vi ali, o retrato da mulher que não deu certo, voltou para a casa dos pais, sem profissão, com dívida e ainda carregando uma filha. Aí eu me vi e falei: 'a minha filha vai viver o que eu lutei pra sair", contou a empresária no Alt Tabet do Canal UOL.

Com habilidade em fazer sobrancelhas, a empresária começou a se divulgar sozinha em lojas. "Eu fui muito estratégica. Eu pensei o seguinte: 'preciso ir em lojas aqui em São Paulo que têm clientes que são possíveis clientes minhas, que vão fazer a sobrancelha comigo'.