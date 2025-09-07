Pedido de dica de intercâmbio na Disney vira namoro: 'Me recebeu com buquê'

O Bruno me ajudou muito em relação à ansiedade, porque eu me sentia anestesiada. Não conseguia pensar em outra coisa. Aos poucos, a conversa foi evoluindo para a vida particular. Depois que eu passei na segunda etapa, achei que nosso contato ia acabar.

Mas eu não tinha percebido que já tínhamos outros assuntos, e o teor das conversar mudou. As mensagens começaram a ficar mais carinhosas e começamos a sair logo depois da aprovação. Nos vimos uma vez e não paramos mais.

Entrei para a equipe de natação da faculdade, e ele era o diretor da modalidade. Nosso primeiro date foi em setembro. O meu ciclo de amigos já sabia que a gente saía, fazia piadas, me chamavam de primeira-dama.

Eu sou uma pessoa muito fácil de ser conquistada, e ele é uma pessoa muito interessante. Quando vi, já estava totalmente apaixonada. Ele era muito carinhoso, muito interessado na nossa conversa, mas não falávamos sobre o que nós tínhamos.

Em outubro, fomos a uma festa a fantasia e senti que foi um divisor de águas. Ele disse que queria ir combinando comigo, e fomos de Woody e Jessie, do Toy Story. Não tinha mais como disfarçar.

Agora, eu já evitava falar do intercâmbio com o Bruno. Como eu já tinha sentimentos por ele, se tivesse algum rompimento entre nós seria muito drástico [associar as duas coisas].