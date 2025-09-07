Pedido de dica de intercâmbio na Disney vira namoro: 'Me recebeu com buquê'

A estudante de direito Julia Paes de Almeida, 22, já estudava na mesma faculdade que Bruno, 23, mas eles não se conheciam. Um dia, ela descobriu que ele estava fazendo o intercâmbio dos sonhos dela: trabalhando na Disney.
No ano seguinte, ao se candidatar, Julia decidiu pedir para ele dicas do processo seletivo, e se apaixonou. Ela conseguiu a vaga e embarcou no fim de 2024. A relação dos dois se estreitou, mas eles não sabiam se queriam manter algo a distância.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
No aeroporto, assim que Julia chegou de viagem, Bruno a pediu em namoro. A Universa, ela conta sua história.
'Fiquei com vergonha de chamá-lo'
"Fazer essa viagem sempre foi o meu sonho. Eu conheci o intercâmbio de trabalho da Disney quando ainda estava no ensino médio, mas precisava ser universitária para ir.
Quando eu passei na faculdade, tentei me inscrever na edição 23/24, que é a edição que o Bruno fez, mas não consegui porque é concorrido e esgotou muito rápido. Fiquei muito frustrada. Mas eu consegui me inscrever no ano seguinte, na edição 24/25.
O programa consiste em você trabalhar nos parques e nos resorts da Disney de Orlando e é bem conhecido no mundinho universitário.
Eu seguia o Bruno no Instagram porque fazemos a mesma faculdade, a PUC São Paulo, mas a gente não se conhecia. Um dia, vi um story dele trabalhando na Disney, e vi que ele participou da edição que eu não consegui me inscrever.
No início de 2024, eu mandei uma mensagem para ele perguntando o que eu tinha de fazer para virar cast member. Na correria, ele só disse que eu tinha de fazer um processo seletivo intermediado por uma agência de viagens e ficou por isso.
Em maio, eu o chamei de novo contando que tinha conseguido me inscrever e pedindo dicas para a primeira entrevista. Ele me passou o número de celular dele, mas fiquei com vergonha de chamá-lo.
'Mensagens ficaram mais carinhosas'
Quando eu passei para a fase seguinte, fiquei desesperada, não esperava. Chamei o Bruno e pedi dicas, porque o filtro daquela etapa era muito maior que o primeiro. Nossas conversas, nas primeiras semanas, eram unicamente sobre a Disney. Não tinha segundas intenções.
Neste intercâmbio, você pode ter diferentes funções dentro dos parques ou resorts. Ele foi merchan, que é quem trabalha nas lojas —e era o cargo que eu queria. Só que eu passei em quick service, que é a venda de comidas e bebidas, e não era uma das minhas opções. Ele me convenceu de que eu iria gostar e que seria uma experiência legal.
O Bruno me ajudou muito em relação à ansiedade, porque eu me sentia anestesiada. Não conseguia pensar em outra coisa. Aos poucos, a conversa foi evoluindo para a vida particular. Depois que eu passei na segunda etapa, achei que nosso contato ia acabar.
Mas eu não tinha percebido que já tínhamos outros assuntos, e o teor das conversar mudou. As mensagens começaram a ficar mais carinhosas e começamos a sair logo depois da aprovação. Nos vimos uma vez e não paramos mais.
Entrei para a equipe de natação da faculdade, e ele era o diretor da modalidade. Nosso primeiro date foi em setembro. O meu ciclo de amigos já sabia que a gente saía, fazia piadas, me chamavam de primeira-dama.
Eu sou uma pessoa muito fácil de ser conquistada, e ele é uma pessoa muito interessante. Quando vi, já estava totalmente apaixonada. Ele era muito carinhoso, muito interessado na nossa conversa, mas não falávamos sobre o que nós tínhamos.
Em outubro, fomos a uma festa a fantasia e senti que foi um divisor de águas. Ele disse que queria ir combinando comigo, e fomos de Woody e Jessie, do Toy Story. Não tinha mais como disfarçar.
Agora, eu já evitava falar do intercâmbio com o Bruno. Como eu já tinha sentimentos por ele, se tivesse algum rompimento entre nós seria muito drástico [associar as duas coisas].
Em novembro, tivemos nossa principal competição de natação, nos Jogos Jurídicos. A nossa equipe ganhou e tiramos um peso das costas, mas ainda tinha a questão da viagem.
A gente vivia uma vida de namorados, sem afirmar que éramos e sem ter uma conversa sobre isso. Se a gente começasse a namorar, eu teria três meses de intercâmbio pela frente, ia ser um relacionamento a distância. Talvez isso fosse esfriar.
Combinamos que não íamos namorar naquele momento, mas nossas ações iam totalmente ao contrário. Continuamos na mesma rotina e estilo de vida.
O Bruno me levou para o aeroporto porque meus pais não conseguiram. Ele foi a última pessoa que vi aqui, que ficou aqui. Ele me deixou na porta de embarque e choramos um monte. Achei que seria mais difícil manter contato, por causa do fuso. Mas, não.
Foi natural, continuamos conversando. Com uma semana de intercâmbio, ele me mandou um texto falando que estava arrependido em não ter me pedido em namoro e que queria manter o relacionamento. Passamos três meses tendo algo, morando em países diferentes, diferente do que tínhamos planejado, mas foi o melhor cenário.
Era muito bom chegar em casa, depois de um dia inteiro de parque, e compartilhar com ele o meu dia. Mas foi muito difícil, por causa da saudade. Como ele já tinha vivido o mesmo intercâmbio, ele sabia que eu tinha de ficar um pouco ausente.
As pessoas perguntavam se eu namorava, e eu não sabia responder. Falava que tinha um 'namoradinho' e minhas amigas brincam com isso até hoje. Assumi ele para as pessoas muito antes do pedido de namoro real.
No total, fiquei exatos três meses fora. Quando deu o tempo de volta, todo mundo ficou triste. Eu fiquei triste por ter acabado, mas também queria muito ver o Bruno. Eu poderia ter estendido a minha estadia durante o Carnaval, porque não teria aula aqui, mas preferi voltar para ficar com ele.
Combinamos de ele me buscar no aeroporto e, quando eu cheguei, tinha umas 50 mensagens dele acompanhando o voo. Ele estava muito nervoso, muito ansioso. Quando eu saí [do avião], vi o Bruno todo bonitinho segurando um buquê e uma sacola de presente. Ele tirou uma carta do bolso e, no final, me pediu em namoro.
Eu gosto muito de como tudo aconteceu. Gostaria muito de ter feito o intercâmbio um ano antes, com ele. Mas foi bom não ter sido assim, porque provavelmente as coisas não teriam acontecido dessa forma."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.