'Literatura não é o final que você quer', afirma autora mais lida do país
Autora mais lida do Brasil, Carla Madeira, 60, se prepara para o lançamento da série baseada em seu romance "Véspera" (Record), enquanto escreve seu novo livro. Ela gosta de abordar assuntos polêmicos e que tocam em feridas: "Literatura não é o final feliz ou o final que você quer. Não é um manual de boas práticas", diz a Universa.
Abaixo, leia os principais trechos da entrevista:
Universa: Seu livro "Véspera" vai virar uma série da Max. Como foi sua participação na produção?
Carla Madeira: Inicialmente, eu entraria apenas como consultora, para conversar com o elenco sobre os personagens, mas acabei tendo um trabalho muito mais próximo do que imaginava. Acabei ajudando a escrever algumas coisas do próprio roteiro.
Tive muitas conversas com o Gabriel Leone [ator que fará os gêmeos protagonistas da história], com a Joana Jabace [diretora] e com a turma que trabalhou diretamente com o roteiro.
Foi uma experiência intensa. Fui aos ensaios e em algumas leituras de mesa. Participei apenas de um dia das filmagens porque não consegui conciliar com as minhas outras atividades. Mas foi muito bonito ver o trabalho que foi feito na escolha do elenco.
Olha, abri a boca para chorar [ao assistir uma cena]. Fiquei tão impressionada. Falei: 'Cara, como pode uma coisa que conheço tanto, que escrevi, me emocionar tanto?' E foi pela atuação daqueles atores ali, a maneira tão humana como eles fizeram: de entregar mais do que está escrito.
O que diria para quem nunca leu seus livros, mas vai ver a série? Ou o contrário: quem acompanha seus livros e irá ver a série?
Acho que o livro está ali na série de uma maneira muito presente. Mas a série é uma obra de arte diferente. Você acaba tendo que fazer recortes. Tem coisas no livro que adoro e que não estão na série. E tem coisas na série que são da série --e que também são muito legais.
O que gostaria é que as pessoas não deixassem de curtir a série, e que lembrem que são experiências diferentes.
Vejo pessoas falando: 'Ah, eu li o livro e vi a série, mas gostei mais do livro', mas não precisa disso. São linguagens diferentes. Não precisa comparar qual você gostou mais, basta que 'entre' nas duas e que elas te toquem de alguma maneira.
Sempre acho mais legal ler o livro antes porque quando descrevo a beleza de Veneza [personagem que será vivido por Bruna Marquezine] no livro, por exemplo, você imagina o que é belo dentro do seu repertório.
A literatura convoca a sua imaginação com o seu repertório.
Já quando você vai na série, já foi feita uma escolha. Cada personagem tem cara, tem jeito, tem jeito de falar, tem voz. Não é mais a sua imaginação, é uma coisa concreta.
A série explora uma outra possibilidade. As pessoas, às vezes, se frustram mais quando leem e vão ver depois, porque imaginaram diferente. Mas o grande barato é você estar aberto às duas linguagens.
Como é que você lida com críticas e comentários negativos sobre seus livros? Acompanha pelas redes? Ignora?
É sempre muito chato. Não dá para dizer que essas coisas não nos afetam.
Gosto quando a crítica literária escreve algo consistente, que sai deste papel de dizer se o livro é bom ou ruim. Você pode ficar puta, mas lá, de madrugada, você acorda e pensa: 'Poxa, tem algo nessa crítica que me move, que pode me ajudar a crescer e a evoluir', isso é ok, eu aceito.
Afinal, todo artista desconfia das suas fragilidades, dos seus pontos fracos e vulneráveis. Se essa pessoa acha meu livro ruim, isso não me interessa, pois há outros milhões de leitores que acham bom ou, ao menos, têm críticas construtivas.
Agora, se são críticas que vão direto ao ponto —que posso até não gostar—, que fazem com que eu fique mais atenta no próximo texto e que me façam ser uma autora melhor, tudo bem.
E a polêmica do final de "Tudo é Rio"? Como lida com ela hoje?
Eu entendo esse temor, essa polêmica. A gente vive num país muito violento contra a mulher. Tive a chance de conversar com muitas pessoas que entendiam a questão do perdão no livro como 'vamos esquecer e está tudo bem', então realmente é difícil.
Mas, para mim, o perdão ali não é um esquecimento, mas é um perdão para cessar o ódio entre os personagens e tocar a vida. Mas cada leitor vai ler e entender à sua maneira.
Mas literatura não é o final feliz ou o final que você quer, não é um manual de boas práticas. É uma coisa assim: 'Não tente fazer isso em casa'.
O papel da literatura não é dizer a verdade, não é recado social. A grande coisa da literatura é apalpar a existência na nossa condição humana: o que nós somos capazes? É o 'se' da nossa vida.
Literatura é poder olhar para o mal —para aquilo que não queremos ver— e, talvez, quem sabe, conversar sobre isso. Se os livros, de alguma maneira, resultarem em uma boa conversa, já é incrível.
Mas nem isso a gente tem obrigação de fazer. A literatura é o espaço de liberdade de quem escreve e para quem lê também.
Ao contrário de "Tudo é Rio", o final de "Véspera" não traz redenção para um do protagonista. Isso foi algo que você pensou ao escrever?
Gosto muito dessa solução que acabou se desenhando em "Véspera" porque ela implica o leitor num dilema ético.
Algumas pessoas falam: 'Foi bom o menino ter sido sequestrado porque ele tinha uma vida ruim e tal'. Elas começam a achar que os meios justificam os fins. É uma loucura.
Além disso, "Véspera" tem três camadas importantes: é a camada do dia do acontecimento, a camada do passado, que é a véspera da véspera —que é aquilo que fazemos hoje e como isso vai implicar lá na frente.
Gosto muito dessa outra camada, que é o fato de o livro ser narrado pelo sequestrador [no final]. A gente não sabe se é homem, se é mulher. Tomei esse cuidado. Isso é interessante porque cada pessoa acha que é uma coisa. Isso acrescenta uma nova camada que é o quanto a gente, a partir de um de um crime midiático, inventa a vida de uma pessoa.
O que me interessava em "Véspera" era justamente essa véspera dos acontecimentos. É como a gente vai se tornando o que é. O primeiro capítulo fala isso, de como a gente vai sendo resultado das nossas vésperas.
Seus livros se relacionam entre eles? Não dá para dizer que é uma trilogia, certo?
Não. Tenho três ou quatro assuntos que estão sempre comigo, como as famílias. Vejo que algumas questões se repetem e estou pelejando para olhar de baixo e de outro ângulo.
Estou às voltas com a maternidade e com as questões complexas. Não vou colocar o 'mal' em um e o 'bem' em outro, eles estão misturados.
Somos seres com potência para o bem e para o mal. Querendo ou não, não tem nenhum monstro aqui na Terra, por mais abominável e hedionda que essa pessoa seja.
Ela não veio de Marte, ela veio daqui, das condições sociais que estamos produzindo. São pessoas que são terríveis de olhar, mas não são monstros.
Como se sente sendo a autora mais lida do Brasil?
Acho maravilhoso, fico feliz. Meu sentimento é de alegria por isso estar acontecendo. A literatura tem me dado muitas coisas legais, muitos encontros, muitas conversas, muitas trocas, muitas pessoas, então acho que é uma coisa muito especial o que aconteceu na minha vida --em um momento em que não tinha a menor pretensão de que acontecesse.
Já era uma pessoa com uma vida profissional muito estabelecida. Quando lancei "Tudo é Rio", já tinha uma carreira de muitos anos como diretora de criação na publicidade.
Comecei a escrever sem pretensão e publiquei de maneira praticamente independente com uma editora pequena de Belo Horizonte, chamada Quixote.
Fui responsável pela primeira impressão, com 700 exemplares. Achava que ia panfletar livro no sacolão, sabe? Mas não fazia a menor ideia que a coisa ia tomar essa proporção.
Me sinto com muita sorte porque acho que tem muita sincronia. Muitas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo para que aconteça o que aconteceu comigo.
Como funciona seu processo de escrita? Você conhece ou conheceu algumas das mulheres --ou outros personagens-- dos livros?
Costumo falar que imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo.
A imaginação é feita com o que você tem das suas referências, das suas vivências. Todo livro é uma colagem de coisas que você viu, ou coisas que por não ter visto, te afetaram também.
Não tem nenhum fato ali que, isoladamente, seja algo que tenha vivido pessoalmente. Mas vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, quando tinha 18 anos, e só pensei depois de muitas conversas com os leitores.
Um dia, meu pai foi me buscar de carro na UFMG, onde estudava matemática e ele dava aulas. Quando entrei, ele estava com os olhos cheio d'água. Nunca tinha visto meu pai chorar —e ele só começou a fazer isso mais velhinho.
Ele estava muito emotivo ouvindo uma história na rádio: uma mãe estava andando de ônibus com o filho, e ele estava muito levado. Ela fez o menino descer do ônibus enquanto seguiu viagem.
Ele me contou desse caso falando do ponto de vista da criança: que devia ser uma decepção para o menino (...)
Apaguei isso da cabeça e, naturalmente, essa história que conto em "Véspera" tem tudo a ver. Então, a criação tem um pedaço do inconsciente e de várias outras coisas.
Carla, você está escrevendo um novo livro, certo? Consegue nos dar um spoiler?
Consigo. Ainda está bem no início do livro, mas posso dizer que é sobre uma mãe que denuncia um filho. Aqui, o leitor também será implicado nessa história. Estou trabalhando para isso. Vamos ver se consigo.
