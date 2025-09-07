'Literatura não é o final que você quer', afirma autora mais lida do país

Tive muitas conversas com o Gabriel Leone [ator que fará os gêmeos protagonistas da história], com a Joana Jabace [diretora] e com a turma que trabalhou diretamente com o roteiro.

Foi uma experiência intensa. Fui aos ensaios e em algumas leituras de mesa. Participei apenas de um dia das filmagens porque não consegui conciliar com as minhas outras atividades. Mas foi muito bonito ver o trabalho que foi feito na escolha do elenco.

Olha, abri a boca para chorar [ao assistir uma cena]. Fiquei tão impressionada. Falei: 'Cara, como pode uma coisa que conheço tanto, que escrevi, me emocionar tanto?' E foi pela atuação daqueles atores ali, a maneira tão humana como eles fizeram: de entregar mais do que está escrito.

O que diria para quem nunca leu seus livros, mas vai ver a série? Ou o contrário: quem acompanha seus livros e irá ver a série?

Acho que o livro está ali na série de uma maneira muito presente. Mas a série é uma obra de arte diferente. Você acaba tendo que fazer recortes. Tem coisas no livro que adoro e que não estão na série. E tem coisas na série que são da série --e que também são muito legais.

O que gostaria é que as pessoas não deixassem de curtir a série, e que lembrem que são experiências diferentes.

Vejo pessoas falando: 'Ah, eu li o livro e vi a série, mas gostei mais do livro', mas não precisa disso. São linguagens diferentes. Não precisa comparar qual você gostou mais, basta que 'entre' nas duas e que elas te toquem de alguma maneira.