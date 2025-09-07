Aprenda como transformar inspiração em resultados para o seu negócio

Abrir um CNPJ e criar uma marca pode ser o pontapé do seu negócio, mas não é o suficiente para chegar ao sucesso. Para a jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, é preciso saber se expressar e colocar os aprendizados da vida em prática.

Ela foi uma das convidadas do evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto. A jornalista conduziu uma atividade dinâmica para que as participantes pudessem decantar tudo o que ouviram e tirar os insights necessários para cada negócio.

Por alguns instantes, as participantes fecharam os olhos e mergulharam em si mesmas, registrando depois no papel o que as havia inspirado profundamente.