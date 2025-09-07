Aprenda como transformar inspiração em resultados para o seu negócio
Abrir um CNPJ e criar uma marca pode ser o pontapé do seu negócio, mas não é o suficiente para chegar ao sucesso. Para a jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, é preciso saber se expressar e colocar os aprendizados da vida em prática.
Ela foi uma das convidadas do evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto. A jornalista conduziu uma atividade dinâmica para que as participantes pudessem decantar tudo o que ouviram e tirar os insights necessários para cada negócio.
Por alguns instantes, as participantes fecharam os olhos e mergulharam em si mesmas, registrando depois no papel o que as havia inspirado profundamente.
Não tem como começar uma coisa positiva se você está se sentindo uma merda, não dá. A gente tem que tentar se sentir melhor e nem sempre é fácil. Você precisa ajustar o seu olhar para você mesma. Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina
A dinâmica da árvore
Depois, Bruna também as conduziu a uma conexão simbólica com uma árvore imaginária, convidando cada uma a resgatar a sensação de estar perto da árvore e de tocá-la.
"É uma maneira de acessar nossa psique. Assim como nos sonhos, os recados são dados para a gente por meio de imagens, nossa mente nos conta coisas muito bonitas e interessantes por imagens. Às vezes elas não são bonitas, mas são interessantes porque são nossas", afirma.
Ana Maria, uma das empreendedoras presentes, decidiu compartilhar como havia imaginado sua árvore.
"O tronco era grande e grosso, a copa era muito grande, com muitos pássaros e flores, e as raízes saíam dela como se fosse um abraço. Eu me deitei nesse abraço para sentir acolhimento, eu me senti acolhida. Era um dia de sol, tinha vento, e era como se eu conversasse comigo mesma quando me deitei e fui abraçada pela árvore", contou.
Para Bruna, a árvore representa a forma como nos enxergamos e aprendemos a acolher nossos medos e angústias. "A partir do momento que me sinto melhor, consigo ser a influenciadora do meu negócio", ressalta.
Em tempos de inteligência artificial, se você domina o sentido, você domina tudo. Se eu sinto e ela não sente, tem alguma coisa que eu posso explorar melhor.Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina
