Só uma olhadinha? Mexer no celular afeta a relação mais do que você pensa

Uma das autoras do estudo afirma que é consenso: todos acham o phubbing frustrante e irritante. "Pode parecer trivial. Mas, nos relacionamentos, esses pequenos momentos podem se acumular e criar a sensação de que a atenção do seu parceiro está em outro lugar e que você é menos valorizado", afirmou Claire Hart.

Para pessoas que já são sensíveis a sinais de rejeição, esse impacto pode ser ampliado, levando a ciclos de conflito e retraimento.

Claire Hart, da Universidade de Southampton

Quase 200 pessoas foram analisadas. Todos foram orientados a anotar em um diário, por dez dias, a frequência que seus parceiros pegavam o celular na presença delas. Além disso, deveriam anotar como se sentindo, como respondiam e se davam o troco.

Pessoas ansiosas reagiram com mais intensidade. Ao contrário das pessoas mais seguras, elas relataram que se sentiam deprimidas, com autoestima abalada e ressentidas. E também foram as que mais davam o troco, pregando o celular também.

Descobrimos que pessoas com alta ansiedade de apego retaliavam como forma de buscar conexão com outras pessoas quando seus parceiros pareciam inacessíveis. Elas também postavam ou enviavam mensagens para obter validação dos outros.

Kathy Carnelley, da Universidade de Southampton

Pessoas com apego evitativo não se sentiram impactadas. Segundo o estudo, elas foram menos propensas em confrontar o parceiro sobre o uso do celular. E, se revidavam, buscavam aprovação — não conexão.