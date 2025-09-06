Só uma olhadinha? Mexer no celular afeta a relação mais do que você pensa

Pessoas inseguras emocionalmente são as mais afetadas quando os parceiros "preferem" o celular, uma prática chamada de phubbing. Um estudo da Universidade de Southampton, publicado no Journal of Personality, explorou como as pessoas são impactadas por esse movimento tecnológico.
O que aconteceu
Termo significa junção de palavras em inglês. Phubbing é a combinação de phone (telefone) e snubbing (esnobando). Apesar da palavra difícil, a situação é corriqueira: quando você conversa com uma pessoa e ela não tira os olhos do próprio celular.
Pesquisa queria descobrir como as pessoas podem ter seus relacionamentos afetados pela distração. O foco maior era em pessoas com apego ansioso, que temem pelo abandono, e com apego evitativo, que não gostam de aprofundar laços.
Uma das autoras do estudo afirma que é consenso: todos acham o phubbing frustrante e irritante. "Pode parecer trivial. Mas, nos relacionamentos, esses pequenos momentos podem se acumular e criar a sensação de que a atenção do seu parceiro está em outro lugar e que você é menos valorizado", afirmou Claire Hart.
Para pessoas que já são sensíveis a sinais de rejeição, esse impacto pode ser ampliado, levando a ciclos de conflito e retraimento.
Claire Hart, da Universidade de Southampton
Quase 200 pessoas foram analisadas. Todos foram orientados a anotar em um diário, por dez dias, a frequência que seus parceiros pegavam o celular na presença delas. Além disso, deveriam anotar como se sentindo, como respondiam e se davam o troco.
Pessoas ansiosas reagiram com mais intensidade. Ao contrário das pessoas mais seguras, elas relataram que se sentiam deprimidas, com autoestima abalada e ressentidas. E também foram as que mais davam o troco, pregando o celular também.
Descobrimos que pessoas com alta ansiedade de apego retaliavam como forma de buscar conexão com outras pessoas quando seus parceiros pareciam inacessíveis. Elas também postavam ou enviavam mensagens para obter validação dos outros.
Kathy Carnelley, da Universidade de Southampton
Pessoas com apego evitativo não se sentiram impactadas. Segundo o estudo, elas foram menos propensas em confrontar o parceiro sobre o uso do celular. E, se revidavam, buscavam aprovação — não conexão.
Ser acusado de phubbing não significa que você seja um mau parceiro, mas existem algumas medidas simples que podem ajudar a proteger nossos relacionamentos. Criar zonas sem celular na hora das refeições ou antes de dormir e discutir abertamente os limites do uso do celular pode ajudar ambos os parceiros a se sentirem respeitados.
Claire Hart, da Universidade de Southampton
