Nathalia Dill diz que deixar Globo deu 'frio na barriga': 'Muitas mudanças'

Após o fim do contrato fixo, Dill seguiu atuando na emissora e participou das novelas Família é Tudo (2024) e Guerreiros do Sol (2025).

'Mamãe mora no teatro': Nathália Dill fala de culpa materna pelo trabalho

Mãe de Eva, de quatro anos, Nathalia Dill contou que sente culpa por perder momentos com a filha devido à rotina intensa e irregular de trabalho.

"Eu carrego [culpa materna de mulheres que trabalham muito]", revelou. "Sabe por que que eu carrego? O meu trabalho, ele vai nos horários muito diferentes do que o normal. Não é uma carga horária, sabe? Enquanto ela tá na escola, você tá no trabalho. Quando eu fui fazer a peça [Três Mulheres Altas], eu saía todas as noites e aí eu perdia o horário de colocar ela pra dormir", explicou a atriz.

A atriz, que integrou o elenco de Três Mulheres Altas por três anos, contou que, em uma das pausas na turnê, teve uma conversa com a filha que a fez repensar o ritmo de trabalho. "Chegamos em casa e aí eu falei: 'Quem mora aqui?' Ela [respondeu]: 'o papai'. Eu falei: 'a mamãe não mora não?' Ela [disse] 'não'. Eu falei: 'a mamãe mora onde?'. [Eva disse]: 'No teatro'".

Perdeu trabalho por declarar voto em Lula: 'Anos depois'

Nathalia Dill revelou ter ter sido dispensada de trabalho após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição presidencial.