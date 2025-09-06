Natalia Beauty diz que já 'demitiu' clientes: 'BO que não vale a pena'

Natália explicou que, em alguns casos, prefere devolver o dinheiro ao cliente para evitar conflitos. "A gente faz o que ela quiser. Até devolve o dinheiro dela. Porque não compensa você ganhar o dinheiro da pessoa, mas ela sair por aí falando mal da tua marca".

Ela também relatou situações em que tentam manipular a situação para obter vantagem. "Tem as pessoas que são espertinhas, que ela fala: 'ah, não gostei, mas eu não quero remover'. A gente devolve, mas a gente remove também".

Natalia Beauty cobra 12,5 mil para fazer sobrancelha: 'Também acho absurdo'

Cobrar R$ 12.500 por uma sessão de micropigmentação de sobrancelhas tem um propósito estratégico, afirmou Natalia Beauty. A empresária explicou que o valor elevado serve para proteger seu tempo e permitir que ela se dedique à gestão e ao crescimento da empresa. "Eu também acho um absurdo, eu concordo com todo mundo", admitiu Natalia.

Fiz isso pra proteger o meu tempo, proteger a empresa, porque hoje eu tenho uma visão empresarial. O meu tempo hoje em cabine, atendendo 10 clientes por dia pagando 2, 3 mil não compensa tanto do que o meu tempo olhando para o negócio, criando novas fontes de receita, criando novos produtos, gerenciando equipe, liderando pessoas. Natalia Beauty

Natalia explicou que o valor de R$12.500 corresponde ao atendimento pessoal e individualizado, com duração de uma hora e meia, realizado por ela.