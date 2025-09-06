Como ganhar a confiança do cliente? Veja três dicas que fazem a diferença
Estabelecer uma conexão com o cliente é um dos principais elementos para ter um negócio de sucesso. A empresária Alessandra Freixo, fundadora do Olhar de Corretora, uma imobiliária boutique que se destaca no segmento de alto padrão, revela os processos que adota para cultivar essa relação.
Este foi o tema do seu talk no evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
O cliente só vai comprar se ele perceber que você está empolgado e animado com aquilo que você está vendendo. Alessandra Freixo, do Olhar de Corretora
Para ela, o sucesso na relação com o cliente depende de três pilares principais: escuta ativa, paciência no processo e confiança no olhar.
"A gente tem que ouvir muito e dar atenção para o cliente. O timming da pessoa, entender se ela está pronta. Entender se a visão dela é diferente da nossa e acolher essa visão como nossa", afirma.
A importância do networking
Alessandra destaca que seu trabalho ganha ainda mais força quando está cercada por mulheres.
"Adoro trabalhar com mulheres. Acho que as mulheres têm uma visão melhor, têm uma paciência e uma resiliência maior. A gente tem uma visão macro de tudo que está acontecendo e entende qual é a dor daquele cliente que está vindo nos procurar", afirma.
A empresária reforça também a relevância de cultivar boas relações e de investir continuamente em networking. Para ela, conexões sólidas abrem portas que dificilmente seriam acessíveis sozinhas.
"As parcerias levam a gente longe, para a próxima etapa. A gente cria uma rede de conexões com essas parcerias que permitem que a gente encontre muito mais possibilidades para o nosso cliente", destaca.
Com essa visão, Alessandra ensina que o sucesso não nasce apenas de resultados individuais, mas da valorização da diversidade de ideias e da capacidade de transformar conexões em oportunidades reais de crescimento.
"Não dá para fazer tudo sozinha, a gente se perde, precisamos de uma rede de apoio", ressalta.
