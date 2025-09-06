Como ganhar a confiança do cliente? Veja três dicas que fazem a diferença

"Adoro trabalhar com mulheres. Acho que as mulheres têm uma visão melhor, têm uma paciência e uma resiliência maior. A gente tem uma visão macro de tudo que está acontecendo e entende qual é a dor daquele cliente que está vindo nos procurar", afirma.

A empresária reforça também a relevância de cultivar boas relações e de investir continuamente em networking. Para ela, conexões sólidas abrem portas que dificilmente seriam acessíveis sozinhas.

"As parcerias levam a gente longe, para a próxima etapa. A gente cria uma rede de conexões com essas parcerias que permitem que a gente encontre muito mais possibilidades para o nosso cliente", destaca.

Com essa visão, Alessandra ensina que o sucesso não nasce apenas de resultados individuais, mas da valorização da diversidade de ideias e da capacidade de transformar conexões em oportunidades reais de crescimento.

"Não dá para fazer tudo sozinha, a gente se perde, precisamos de uma rede de apoio", ressalta.