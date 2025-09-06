Com Nathalia Dill, filme 'O Personagem' aborda imigração haitiana em SP

O próximo longa que a atriz Nathalia Dill vai estrelar é o drama O Personagem, com estreia prevista para 2026. Dirigido por Fábio Mendonça, o filme é protagonizado por Diderot Senat e acompanha a história de Clarens, um imigrante haitiano que busca uma vida melhor no Brasil.

"Eu não sabia, mas tem uma grande comunidade haitiana, e eles se ajudam, eles têm uma ocupação e se conectam e têm uma cultura muito forte", disse Dill no "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL.