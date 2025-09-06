Com Nathalia Dill, filme 'O Personagem' aborda imigração haitiana em SP

O próximo longa que a atriz Nathalia Dill vai estrelar é o drama O Personagem, com estreia prevista para 2026. Dirigido por Fábio Mendonça, o filme é protagonizado por Diderot Senat e acompanha a história de Clarens, um imigrante haitiano que busca uma vida melhor no Brasil.
"Eu não sabia, mas tem uma grande comunidade haitiana, e eles se ajudam, eles têm uma ocupação e se conectam e têm uma cultura muito forte", disse Dill no "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL.
O filme retrata essa ocupação [haitiana em SP], essas pessoas e como elas são estigmatizadas, como a gente tem um olhar muito já preconceituoso sobre essa imigração e sobre essas pessoas. Nathalia Dill
Na trama, a atriz interpreta uma jornalista que está em busca de um "personagem", figura central que dá título ao filme. "Minha personagem tem essa crítica desse olhar já enviesado, né? No que vai ajudar o outro ou vai se promover", contou a atriz.
Deixar Globo deu 'frio na barriga': 'Muitas mudanças'
Nathalia Dill relembrou sua saída da TV Globo, onde trabalhou por 14 anos. A transição, em 2021, coincidiu com transformações significativas em sua vida pessoal e profissional. A atriz contou que sentiu um frio na barriga diante das mudanças.
[Na época] virei mãe, né? E aí, enfim, mudou, o formato de trabalho e pós-pandemia. Então, acho que foram tantas mudanças [ao mesmo tempo]. Nathália Dill
Após o fim do contrato fixo, Dill seguiu atuando na emissora e participou das novelas Família é Tudo (2024) e Guerreiros do Sol (2025).
Perdeu trabalho por declarar voto em Lula: 'Anos depois'
A atriz revelou ter ter sido dispensada de trabalho após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição presidencial.
Em 2022, Dill compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparecia de vermelho e fazendo um "L" com a mão. Segundo ela, devido ao seu posicionamento político, recentemente uma empresa responsável por uma campanha publicitária declinou com a atriz.
Perdi [trabalho]. Perdi agora, dois anos depois, tá? Era uma empresa de publicidade. Falaram: 'Não queremos problemas. Somos neutros', sabe? Nathália Dill
