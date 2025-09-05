Qual o melhor look pra curtir festival? Abrimos o armário para dar dicas

Looks de festivais aprovados por Universa:

Imagem: Arquivo pessoal

"Sempre prezo pelo conforto porque são muitas horas, né?" explica Beatriz Monteiro Martins, editora-assistente de redes sociais do UOL. Na imagem, Bea mostra o look que usou este ano, toda de preto, com um shorts leve, top com uma blusa transparente de brilho e jaqueta de couro.

Ela optou por um tênis branco que é seu companheiro de guerra, sempre a acompanha e não dá bolha ou dor no pé. Para facilitar, foi com pochete dourada levando itens essenciais como elástico de cabelo, para deixar preso e garantir a praticidade.

Imagem: Arquivo pessoal

Giulia Dadamo, estagiária, escolheu uma regata branca, com uma saia de paetê preta e um coturno. Ela indica botas ou calçados que protejam bem os pés das poças de lama que se formam depois das chuvas.