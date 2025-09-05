Qual o melhor look pra curtir festival? Abrimos o armário para dar dicas
Depois de comprar o ingresso para aquele festival que você esperou o ano inteiro, vem a hora de escolher o look perfeito: Calça ou saia? Vestido ou camiseta? Levo blusa de frio? São muitas possibilidades, não é mesmo? Para você não sofrer e ter um dia incrível, nós conversamos com as fãs de shows que trabalham na redação do UOL e mostramos opções que podem servir como inspiração para curtir muito.
Dicas para o look:
- Vá com roupas confortáveis, mas lembre que é um espaço livre para usar a moda para expressar sua personalidade ou fazer um look com a cara da sua banda favorita;
- Não use sapatos novos, a ideia é ir com tênis ou bota que você já sabe que não dão dor no pé (você vai andar e ficar de pé o dia todo) e aguentar se tiver lama;
- Leve casaco, capa de chuva e até outro look já que sempre há chance de chover;
- Mesmo com toró, o evento começa com sol, óculos escuros podem ajudar, além de serem estilosos;
- Prender o cabelo pode ajudar na correria ou se você é uma das que pula demais;
- Pochetes são sempre bem-vindas para levar seus pertences (e leve só o necessário).
Looks de festivais aprovados por Universa:
"Sempre prezo pelo conforto porque são muitas horas, né?" explica Beatriz Monteiro Martins, editora-assistente de redes sociais do UOL. Na imagem, Bea mostra o look que usou este ano, toda de preto, com um shorts leve, top com uma blusa transparente de brilho e jaqueta de couro.
Ela optou por um tênis branco que é seu companheiro de guerra, sempre a acompanha e não dá bolha ou dor no pé. Para facilitar, foi com pochete dourada levando itens essenciais como elástico de cabelo, para deixar preso e garantir a praticidade.
Giulia Dadamo, estagiária, escolheu uma regata branca, com uma saia de paetê preta e um coturno. Ela indica botas ou calçados que protejam bem os pés das poças de lama que se formam depois das chuvas.
Me inspirei na Olivia Rodrigo para montar meu look. Também optei por peças que me deixassem confortável durante todo o festival. Giulia Fontes Dadamo.
Para comemorar seu aniversário, Maju Marques, editora, optou por um top colorido, com uma hot pant preta e meia calça estampada com flores, além de uma jaqueta jeans para compor o look e ajudar se chovesse. No cabelo, babyliss, elastiquinhos para causar efeito e uma tiara escrito 'Birthday Girl'. "Sempre vou montada, depois levo um moletom e calça legging se cansar e quiser só relaxar ou se me molhar no pé d'água".
Já sua amiga, Sofia Cruz, escolheu uma blusa de manga comprida preta e calça prateada. As duas combinaram modelos diferentes de óculos de sol, uma dica de acessório para você não esquecer de levar para seu show favorito, que, além de estilosos te protegem ao longo do dia.
Lais Montagnana, editora, apostou em um body branco com recorte na região da barriga e calça off-white. A ideia era estar bem confortável, pois no evento não tinha só música, mas também aulas de tecido e yoga e ela não queria passar perrengue.
"Festivais em Interlagos, você precisa se preocupar com as mudanças de temperatura, as ondas de calor e chuva logo em seguida.", conta Manoella Bittencourt, editora-assistente. Ela recomenda definir um look com peças que você já tem no seu guarda-roupa e fique bem confortável. A escolha de Manô foi um biquíni e uma calça mais soltinha, ambas rosa, com muita cor para trazer energia. Nos pés, ela optou por um tênis amarelo, contrastando com o resto do look.
Já Julia Vieira Fernandes, editora-assistente, é fã de vestidos em festival. Para ela, eles são confortáveis e bonitos. Na foto, ela está com um vestido florido vermelho, por cima de uma camiseta branca, que dava para tirar caso esquentasse durante o dia. Na escolha dos assessórios, ela recomenda: "Feliz no simples: só batom vermelho e óculos escuros".
Para Raphael Malaquias, redator de redes sociais, o segredo é o conforto total. Quando ele estava trabalho, investiu em um look estiloso e útil, com uma bermuda preta cheia de bolsos (para celular, carregador, microfone e equipamentos) e a camiseta, que logo já entrega seu gosto musical. A pochete cinza e os óculos de armação rosa completam o outfit.
Look de festival não é só roupa: é sobrevivência e identidade. No show do Justin Timberlake, escolhi uma blusa da Britney Spears porque, né? what goes around, comes around. Raphael Malaquias.
Em eventos musicais, Victor Balciunas, redator, mescla o streetwear esportivo que faz parte do seu estilo com a ousadia que um festival permite. O conjunto prata com a bolsa laranja, uma dica para destacar ainda mais o look.
Com todas essas dicas ficou fácil escolher o look ideal para o seu festival. Lembre sempre que o tempo em São Paulo é imprevisível, leve dos óculos de sol até a capa de chuva na bolsa ou na pochete. Se mantenha hidratado, coma bem e aproveite muito!
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.