'Mamãe mora no teatro': Nathália Dill fala de culpa materna pelo trabalho

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Nathalia Dill relatou que sente o peso da culpa materna por perder momentos com a filha Eva, de quatro anos, devido à rotina intensa e irregular de trabalho.
"Eu carrego [culpa materna de mulheres que trabalham muito]", revelou. "Sabe por que que eu carrego? O meu trabalho, ele vai nos horários muito diferentes do que o normal. Não é uma carga horária, sabe? Enquanto ela tá na escola, você tá no trabalho. Quando eu fui fazer a peça [Três Mulheres Altas], eu saía todas as noites e aí eu perdia o horário de colocar ela pra dormir", explicou a atriz.
A atriz, que integrou o elenco de Três Mulheres Altas por três anos, contou que, em uma das pausas na turnê, teve uma conversa com a filha que a fez repensar o ritmo de trabalho. "Chegamos em casa e aí eu falei: 'Quem mora aqui?' Ela [respondeu]: 'o papai'. Eu falei: 'a mamãe não mora não?' Ela [disse] 'não'. Eu falei: 'a mamãe mora onde?'. [Eva disse]: 'No teatro'".
Perdeu trabalho por declarar voto em Lula: 'Anos depois'
Nathalia Dill revelou ter ter sido dispensada de trabalho após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição presidencial.
Em 2022, Dill compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparecia de vermelho e fazendo um "L" com a mão. Segundo ela, devido ao seu posicionamento político, recentemente uma empresa responsável por uma campanha publicitária declinou com a atriz.
Perdi [trabalho]. Perdi agora, dois anos depois, tá? Era uma empresa de publicidade. Falaram: 'Não queremos problemas. Somos neutros', sabe? Nathália Dill
A atriz ressaltou que seu posicionamento não interferiu nos trabalhos artísticos. 'Artístico, não [afetou]. E, inclusive, o teatro é lotado e lindo'
Deixar Globo deu 'frio na barriga': 'Muitas mudanças'
Nathalia Dill relembrou sua saída da TV Globo, onde trabalhou por 14 anos. A transição, em 2021, coincidiu com transformações significativas em sua vida pessoal e profissional. A atriz contou que sentiu um frio na barriga diante das mudanças.
[Na época] virei mãe, né? E aí, enfim, mudou, o formato de trabalho e pós-pandemia. Então, acho que foram tantas mudanças [ao mesmo tempo]. Nathália Dill
Após o fim do contrato fixo, Dill seguiu atuando na emissora e participou das novelas Família é Tudo (2024) e Guerreiros do Sol (2025).
Filme 'O Personagem' aborda imigração haitiana em SP
O próximo longa que a atriz Nathalia Dill vai estrelar é o drama O Personagem, com estreia prevista para 2026. Dirigido por Fábio Mendonça, o filme é protagonizado por Diderot Senat e acompanha a história de Clarens, um imigrante haitiano que busca uma vida melhor no Brasil.
O filme retrata essa ocupação [haitiana em SP], essas pessoas e como elas são estigmatizadas, como a gente tem um olhar muito já preconceituoso sobre essa imigração e sobre essas pessoas. Nathalia Dill
Na trama, a atriz interpreta uma jornalista que está em busca de um "personagem", figura central que dá título ao filme. "Minha personagem tem essa crítica desse olhar já enviesado, né? No que vai ajudar o outro ou vai se promover", contou a atriz.
'Protagonista da peça é o tempo', diz Nathália Dill sobre 'Três Mulheres Altas'
O confronto entre juventude, maturidade e velhice é o eixo temático da peça Três Mulheres Altas, do dramaturgo norte-americano Edward Albee. Com direção de Fernando Philbert, a montagem brasileira contou com Nathalia Dill no elenco durante três anos de temporada interpretando uma jovem advogada, ao lado de Suely Franco e Deborah Evelyn.
O barato da peça, que eu acho mais bonito é que o protagonista da peça é o tempo, é a passagem do tempo. Então é um embate de gerações. Essa mulher mais nova, que sou eu que faço que se depara com essa mais velha. E essa mais velha se deparando com essa mais nova. E essa do meio, que fica ali entre as duas. Nathália Dill
