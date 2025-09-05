'Mamãe mora no teatro': Nathália Dill fala de culpa materna pelo trabalho

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Nathalia Dill relatou que sente o peso da culpa materna por perder momentos com a filha Eva, de quatro anos, devido à rotina intensa e irregular de trabalho.

"Eu carrego [culpa materna de mulheres que trabalham muito]", revelou. "Sabe por que que eu carrego? O meu trabalho, ele vai nos horários muito diferentes do que o normal. Não é uma carga horária, sabe? Enquanto ela tá na escola, você tá no trabalho. Quando eu fui fazer a peça [Três Mulheres Altas], eu saía todas as noites e aí eu perdia o horário de colocar ela pra dormir", explicou a atriz.

A atriz, que integrou o elenco de Três Mulheres Altas por três anos, contou que, em uma das pausas na turnê, teve uma conversa com a filha que a fez repensar o ritmo de trabalho. "Chegamos em casa e aí eu falei: 'Quem mora aqui?' Ela [respondeu]: 'o papai'. Eu falei: 'a mamãe não mora não?' Ela [disse] 'não'. Eu falei: 'a mamãe mora onde?'. [Eva disse]: 'No teatro'".