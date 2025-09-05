Como ter uma ideia incrível e criar apaixonados pelo produto? Pantys ensina

Para a empresária, a comunicação com os clientes foi o ponto chave para que a marca conseguisse inovar e criar ainda mais identificação com a comunidade.

"A coisa mais importante quando penso em inovação é como posso criar um lovebranding? Uma marca que as pessoas realmente amam, que faz parte do dia a dia delas, que não é só mais um produto, mas uma solução, uma amiga na vida", ela diz.

Foi a partir dessa relação que a Pantys construiu o maior portfólio de vestuário femtech do mundo, com linha praia, teen, fitness, cueca boxer para homens trans que menstruam, calcinhas para incontinência urinária e sutiã absorvente para a amamentação.

Todos esses produtos não foram eu e minha sócia numa sala, pensando que a gente tem ideias boas, foi produtos que a gente estava querendo resolver problemas reais de pessoas reais. Esse é o maior ouro pensando em inovação. Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys

Ainda pensando em inovação, Emily destacou o papel essencial do setor de atendimento. Para ela, não é apenas um lugar onde se resolve problemas. "Não. Atendimento é o maior ouro na inovação e ideias que você pode ter para a sua empresa", afirma.

A coragem de inovar