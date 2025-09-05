Como ter uma ideia incrível e criar apaixonados pelo produto? Pantys ensina
A ideia de criar uma calcinha absorvente que, além de trazer bem-estar para as mulheres, também fosse capaz de causar menos impacto ambiental pareceu um tanto ousada demais para empreendedores iniciantes. Mas Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, não deu ouvidos e seguiu em frente com o seu projeto, alcançando um sucesso até então imprevisto.
Ela contou os detalhes dessa trajetória e compartilhou insights inspiradores durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
Para a empresária, a comunicação com os clientes foi o ponto chave para que a marca conseguisse inovar e criar ainda mais identificação com a comunidade.
"A coisa mais importante quando penso em inovação é como posso criar um lovebranding? Uma marca que as pessoas realmente amam, que faz parte do dia a dia delas, que não é só mais um produto, mas uma solução, uma amiga na vida", ela diz.
Foi a partir dessa relação que a Pantys construiu o maior portfólio de vestuário femtech do mundo, com linha praia, teen, fitness, cueca boxer para homens trans que menstruam, calcinhas para incontinência urinária e sutiã absorvente para a amamentação.
Todos esses produtos não foram eu e minha sócia numa sala, pensando que a gente tem ideias boas, foi produtos que a gente estava querendo resolver problemas reais de pessoas reais. Esse é o maior ouro pensando em inovação. Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys
Ainda pensando em inovação, Emily destacou o papel essencial do setor de atendimento. Para ela, não é apenas um lugar onde se resolve problemas. "Não. Atendimento é o maior ouro na inovação e ideias que você pode ter para a sua empresa", afirma.
A coragem de inovar
A Pantys enfrentou um cenário marcante já na estreia: esgotou todo o estoque em apenas três semanas, contrariando as previsões de grandes marcas que duvidavam do sucesso das calcinhas absorventes.
"A gente nunca imaginava esse cenário de sucesso, foi um momento importante de refletir", lembra Emily
Neste sentido, a empresária destaca que o medo faz parte de negócios inovadores, mas não pode definir a trajetória.
"Nós, mulheres empreendedoras, nos cobramos muito, queremos fazer tudo perfeito, pensa que não está pronto, não está bonito ainda. Mas estar real é muito melhor do que estar perfeito", garante.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.