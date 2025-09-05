Por que substância de esmalte em gel é ilegal na Europa, mas liberada aqui

Desde segunda-feira, a fabricação, venda e o uso de produtos com TPO (óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina) são ilegais na União Europeia. A substância está presente em grande parte dos esmaltes em gel e, apesar de considerada tóxica na Europa, é liberada no Brasil e nos EUA.
O que aconteceu
A restrição para a utilização de TPO começou a valer na segunda na União Europeia. A medida fez com que salões de beleza europeus precisassem se desfazer dos produtos com TPO na formulação.
O produto químico é utilizado nos esmaltes em gel. Ingrediente que reage à luz LED/UV para solidificar o gel, o TPO é utilizado em produtos para unhas artificiais em concentração de até 5% e oferece durabilidade e brilho ao resultado final. É válido reforçar que o tema não diz respeito a esmaltes "top coats", que muitas vezes usam a palavra "gel" em seus nomes comerciais. O TPO é aplicado em produtos de uso profissional, que reagem com a luz para secar e criar uma camada que blinda a esmaltação.
Segundo os reguladores europeus, o produto é classificado como "cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução". Conforme pesquisas ainda em andamento, o alerta em relação ao TPO ocorre após estudos em animais que associam o produto a problemas de fertilidade e a potenciais danos aos órgãos reprodutivos. Os resultados indicaram infertilidade completa em ratos fêmeas e efeitos como redução do tamanho dos testículos e depleção de espermatozoides em machos.
É importante ressaltar que nem todos os esmaltes em gel contêm TPO. No entanto, a substância está presente na maioria dos produtos do tipo, inclusive em esmaltes vendidos no Brasil.
O TPO também é utilizado na indústria odontológica, como fotoiniciador em obturações e resinas dentárias. A substância também pode estar presente em outros cosméticos, como maquiagens (batom, gloss e cola para cílios, por exemplo). O TPO também é aplicado na indústria, na composição de tintas, vernizes, adesivos, selantes, preenchedores e plastificastes. No entanto, a proibição europeia se aplica apenas a ingredientes cosméticos.
TPO segue liberado no Brasil
O uso da substância química é permitido no Brasil e nos EUA. No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é a responsável por avaliar e liberar substâncias químicas em cosméticos. "Em geral, a Anvisa segue os posicionamentos de outras agências internacionais, como a europeia e a americana", explica Rosana Lazzarini, membro da diretoria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).
A Agência Europeia costuma ser mais ágil em adotar medidas de restrição. Até o momento, o TPO foi proibido apenas na União Europeia, permanecendo autorizado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É importante aguardar um posicionamento oficial da Anvisa sobre o tema. Rosana Lazzarini, dermatologista e membro da SBD
Segundo a especialista, os resultados vistos nos testes com animais levantam preocupações sobre potenciais riscos em humanos. Mesmo que ainda não haja comprovação definitiva em larga escala, os possíveis riscos em relação à fertilidade devem ser levados em consideração. "Os estudos em animais são a base para avaliação dos possíveis danos em seres humanos. Deste modo, sua proibição para uso em humanos pode, sim, ser preventivo de danos futuros", diz. Universa entrou em contato com a Anvisa, mas ainda não obteve resposta.
Quais são os riscos da esmaltação em gel?
Junto à possível toxicidade do TPO, a esmaltação em gel e o uso de unhas artificiais podem causar danos físicos às unhas. Em alguns casos, os danos podem ser permanentes, devido ao trauma do processo de aplicação e de remoção das unhas. "Além disso, esses métodos envolvem o uso de produtos à base de resinas acrílicas, que são altamente sensibilizantes e podem provocar alergias tanto nas usuárias quanto nas profissionais que aplicam as unhas", explica Lazzarini.
O câncer de pele, embora raro, também pode surgir nas mãos e dedos de pessoas que não se protegem da luz UV. "Isso acontece porque o procedimento exige exposição repetida à radiação ultravioleta para secar o gel", explica a dermatologista. Essa radiação é um fator conhecido para o desenvolvimento da doença e, segundo Lazzarini, já existem casos descritos na literatura médica.
Caso você faça esmaltação em gel, é possível reduzir possíveis danos causados pelo TPO. Algumas marcas oferecem opções de esmaltes sem TPO. Além disso, é preferível espaçar as sessões de aplicação de unhas em gel, escolher profissionais e salões adequados para a modalidade e utilizar luvas que protegem a pele do dorso da mão durante o uso da cabine de luz ou usar protetor solar. Mesmo com uso autorizado no Brasil, a esmaltação em gel é contraindicada para gestantes, lactantes e crianças.
Antes de usar um produto, consulte-o na Anvisa
Para saber se determinado produto pode ser usado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disponibiliza um site para consulta. No portal, você pode conferir todos os cosméticos regularizados na agência. Para a busca, você deve procurar no rótulo do produto o número do processo Anvisa, que funciona como uma espécie de identidade.
O número sempre começa com os números 25351 e segue o modelo "25351.XXXXXX/20XX-YY". Se não encontrar o registro do produto junto à Anvisa, seu uso é desaconselhado e deve ser suspenso.
