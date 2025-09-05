Por que substância de esmalte em gel é ilegal na Europa, mas liberada aqui

Segundo os reguladores europeus, o produto é classificado como "cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução". Conforme pesquisas ainda em andamento, o alerta em relação ao TPO ocorre após estudos em animais que associam o produto a problemas de fertilidade e a potenciais danos aos órgãos reprodutivos. Os resultados indicaram infertilidade completa em ratos fêmeas e efeitos como redução do tamanho dos testículos e depleção de espermatozoides em machos.

É importante ressaltar que nem todos os esmaltes em gel contêm TPO. No entanto, a substância está presente na maioria dos produtos do tipo, inclusive em esmaltes vendidos no Brasil.

O TPO também é utilizado na indústria odontológica, como fotoiniciador em obturações e resinas dentárias. A substância também pode estar presente em outros cosméticos, como maquiagens (batom, gloss e cola para cílios, por exemplo). O TPO também é aplicado na indústria, na composição de tintas, vernizes, adesivos, selantes, preenchedores e plastificastes. No entanto, a proibição europeia se aplica apenas a ingredientes cosméticos.

TPO segue liberado no Brasil

O uso da substância química é permitido no Brasil e nos EUA. No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é a responsável por avaliar e liberar substâncias químicas em cosméticos. "Em geral, a Anvisa segue os posicionamentos de outras agências internacionais, como a europeia e a americana", explica Rosana Lazzarini, membro da diretoria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).