Chá de pepeca: treino pélvico fortalece, dá prazer e melhora a saúde íntima

Não é uma bebida quente ou fria, mas é algo que promete agradar — e muito. O chamado "chá de pepeca" nada mais é do que o treino da musculatura pélvica responsável por dar e receber prazer.
Mais que um apelido
"Pepeca" é apenas um dos mais de 500 termos populares para a vagina, mas aqui o nome é usado de forma simbólica. Diferente do que muita gente pensa, não tem relação com urina ou squirting (ejaculação feminina, considerada rara e que atinge cerca de 2% das mulheres). O termo faz referência ao potencial de uma musculatura vaginal bem treinada: capaz de contrair, soltar e intensificar a experiência sexual.
O poder do aperta e solta
As manobras de pompoarismo são a base desse "chá". Trata-se de uma técnica milenar, criada na Índia e aperfeiçoada na Tailândia, que consiste em exercícios para fortalecer o assoalho pélvico. Além de prevenir incontinência urinária, melhora a saúde íntima e garante mais prazer durante a relação sexual.
O treino começa sem acessórios, apenas com a contração voluntária da musculatura. Depois, podem ser usados instrumentos como o colar tailandês ou as bolinhas Ben-Wa, até chegar ao momento de praticar com o parceiro ou parceira. Uma musculatura treinada possibilita brincar de diferentes formas e amplia a consciência corporal.
Mais que performance: autoconhecimento
Ser "boa de cama" não significa apenas ter um canal vaginal treinado. O verdadeiro diferencial é a segurança em relação ao que se gosta e a capacidade de se permitir. O prazer não deve estar atrelado à ditadura do orgasmo, mas à liberdade de viver a própria sexualidade de forma resolvida.
Nesse processo, o autoconhecimento é fundamental. Olhar para o próprio corpo, identificar zonas erógenas e aprender a controlar a musculatura íntima são passos essenciais para transformar a experiência sexual. Quem descobre esse caminho não apenas fortalece o assoalho pélvico, mas também conquista autoconfiança, empoderamento e uma nova relação consigo mesma.
Benefícios além do prazer
O chamado chá de pepeca, ou treino pélvico, vai muito além da vida sexual. Ele contribui para a prevenção e o tratamento da incontinência urinária, melhora a circulação na região íntima, aumenta a consciência corporal e impacta positivamente a autoestima.
No fim das contas, o segredo está em algo simples: conhecer o próprio corpo, investir no aperta e solta e transformar esse treino em aliado tanto da saúde quanto do prazer.
Fonte: Lelah Monteiro, sexóloga clínica, fisioterapeuta pélvica e especialista em sexualidade
*Com matéria publicada em 25/11/2022
