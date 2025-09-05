Chá de pepeca: treino pélvico fortalece, dá prazer e melhora a saúde íntima

Não é uma bebida quente ou fria, mas é algo que promete agradar — e muito. O chamado "chá de pepeca" nada mais é do que o treino da musculatura pélvica responsável por dar e receber prazer.

Mais que um apelido

"Pepeca" é apenas um dos mais de 500 termos populares para a vagina, mas aqui o nome é usado de forma simbólica. Diferente do que muita gente pensa, não tem relação com urina ou squirting (ejaculação feminina, considerada rara e que atinge cerca de 2% das mulheres). O termo faz referência ao potencial de uma musculatura vaginal bem treinada: capaz de contrair, soltar e intensificar a experiência sexual.

O poder do aperta e solta

As manobras de pompoarismo são a base desse "chá". Trata-se de uma técnica milenar, criada na Índia e aperfeiçoada na Tailândia, que consiste em exercícios para fortalecer o assoalho pélvico. Além de prevenir incontinência urinária, melhora a saúde íntima e garante mais prazer durante a relação sexual.