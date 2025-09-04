Veja os truques revelados por oito casais famosos para melhorar o sexo

De transar em locais insólitos a testar as maravilhas do sexo tântrico e usar fantasias na hora H, há dicas inspiradoras dos casais famosos —e bem tórridas— que você pode testar hoje mesmo no sexo.
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert
Embora tenha dito em entrevistas que não curte grandes estripulias no quesito "posições sexuais", a apresentadora às vezes gosta de transar usando saltos altos. Mais do que agradar o olhar do marido, Fernanda admite que acha sexy fazer sexo de sapato e que o salto proporciona um encaixe diferente que dá muito prazer.
Mila Kunis e Ashton Kutcher
Para quebrar a rotina e viver alguns momentos de intimidade sem preocupação, o par de Hollywood costuma recorrer a uma estratégia bem familiar entre muitos casais anônimos por aí: o famoso "vale night". Pelo menos uma vez por semana, o casal deixa os dois filhos pequenos com os avós e saem sozinhos para namorar em paz.
Flávia Alessandra e Otaviano Costa
"Na cama, grito, bato, chicoteio", revelou a atriz em uma entrevista. Flávia e Otaviano conhecem muito o poder das palavras picantes na hora H e ainda têm outro truque na manga: de acordo com a própria atriz, volta e meia ela usa o fantasias eróticas. Otaviano, por sua vez, já revelou que adotou dicas do programa "Amor & Sexo", da Rede Globo, para surpreender a mulher.
Sting e Trudie Styler
Conhecidíssimos no meio musical por sua agitada vida a dois, o líder da banda The Police e a mulher costumam causar por aí desde 1992. Sexo em lugares públicos, por exemplo, é praticamente rotina no casamento da dupla —que, inclusive, já foi pega no flagra. Outra artimanha usada por eles é se disfarçarem ou fingirem ser outras pessoas para transarem de um jeito diferente.
Beyoncé e Jay-Z
Ouvir uma boa música, que relaxe e excite ao mesmo tempo, é a tática do casal. Para Beyoncé, é a autoconfiança o elemento principal para uma mulher se sentir sexy e, assim, atingir o orgasmo com mais facilidade.
Tom Hanks e Rita Wilson
Um dos casais mais queridos de Hollywood, Tom e Rita estão juntos há mais de 30 anos e enfrentaram vários altos e baixos juntos, desde crises na relação até a dupla mastectomia a qual a atriz teve que se submeter em 2015. Isso não os impede de testar novas experiências sexuais. Uma das descobertas foi o sexo tântrico, que, segundo depoimentos dados dor Rita, é um dos segredos para manter as transas sempre quentes durante um casamento tão longo.
Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk
A estrela não tem papas na língua quando o assunto é sexo: ela costuma publicar dicas e truques sobre o tema em sua plataforma de estilo de vida Goop. Gwyneth argumenta que os sex toys são itens indispensáveis para animar a rotina com o marido, cocriador da série "American Horror Story". Ela, inclusive, acaba de lançar uma linha de acessórios eróticos —o destaque é o vibrador de ouro 24 quilates.
Jessica Biel e Justin Timberlake
Embaixadora da ONG Woman Care Global e responsável por uma série de vídeos de promoção da saúde sexual, a atriz acredita que a melhor estratégia é sempre conversar muito com o parceiro sobre o que gosta e o que não curte na cama. O cantor pop, que imortalizou como os dois se conheceram na canção "Higher Higher", não só encoraja esses diálogos como também se sente à vontade para trocar ideias e melhorar as próximas experiências.
*Com matéria publicada em 31/1/2019
