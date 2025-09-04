Veja os truques revelados por oito casais famosos para melhorar o sexo

De transar em locais insólitos a testar as maravilhas do sexo tântrico e usar fantasias na hora H, há dicas inspiradoras dos casais famosos —e bem tórridas— que você pode testar hoje mesmo no sexo.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Embora tenha dito em entrevistas que não curte grandes estripulias no quesito "posições sexuais", a apresentadora às vezes gosta de transar usando saltos altos. Mais do que agradar o olhar do marido, Fernanda admite que acha sexy fazer sexo de sapato e que o salto proporciona um encaixe diferente que dá muito prazer.

Mila Kunis e Ashton Kutcher