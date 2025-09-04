'Pedir ajuda não é fraqueza': o tabu de remédios psiquiátricos no puerpério

O puerpério costuma ser descrito como um momento de descobertas e amor intenso, mas a realidade de muitas mulheres no pós-parto é marcada por insegurança, exaustão e sofrimento emocional. Entre os desafios, quadros de ansiedade e depressão podem aparecer e, quando não tratados, prejudicam tanto a mãe quanto o bebê.

Ainda há muito tabu em torno do uso de medicamentos psiquiátricos nesse momento, algo que impede que mulheres recebam o cuidado adequado. A ginecologista e obstetra Andrea Rebello explica que o uso de antidepressivos e ansiolíticos deve ser levado em consideração quando os sintomas passam a comprometer a qualidade de vida da mãe.