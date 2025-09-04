'Pedir ajuda não é fraqueza': o tabu de remédios psiquiátricos no puerpério

O puerpério costuma ser descrito como um momento de descobertas e amor intenso, mas a realidade de muitas mulheres no pós-parto é marcada por insegurança, exaustão e sofrimento emocional. Entre os desafios, quadros de ansiedade e depressão podem aparecer e, quando não tratados, prejudicam tanto a mãe quanto o bebê.
Ainda há muito tabu em torno do uso de medicamentos psiquiátricos nesse momento, algo que impede que mulheres recebam o cuidado adequado. A ginecologista e obstetra Andrea Rebello explica que o uso de antidepressivos e ansiolíticos deve ser levado em consideração quando os sintomas passam a comprometer a qualidade de vida da mãe.
O ponto de alerta é quando a puérpera não consegue realizar as atividades do dia a dia e a psicoterapia, sozinha, já não é suficiente para trazer bem-estar, afirma a médica.
Rede de apoio
Hoje, existem estudos consistentes sobre a segurança dos medicamentos durante a lactação, o que permite escolher alternativas eficazes e seguras para mãe e bebê. Porém, os remédios não são a única frente de cuidado. O acompanhamento psicológico e a rede de apoio são fundamentais para atravessar o puerpério.
Mesmo sem um quadro patológico, a chegada de um bebê traz muitas demandas como a reorganização do lar, da rotina e do relacionamento. Em quase todos os casos, a terapia será vantajosa em algum momento, diz Andrea.
O peso do estigma
Historicamente, sintomas hoje reconhecidos como depressão e ansiedade pós-parto já foram rotulados como fraqueza ou "histeria". Até na Inquisição, comportamentos associados a transtornos do puerpério serviram como justificativa para perseguir mulheres como "bruxas".
Para Andrea, isso revela como a saúde mental materna sempre foi negligenciada pela medicina tradicional — um reflexo do machismo estrutural. Apesar dos avanços, ainda há resistência em pacientes e profissionais em aceitar a medicação como uma possibilidade de cuidado no puerpério.
"O bebê precisa que a mãe esteja bem. Isso pode acontecer através de terapia, remédio, apoio, descanso. Nós somos mães melhores quando estamos bem conosco mesmas. É como no avião: primeiro colocamos a máscara em nós, depois ajudamos a criança."
Sinais de alerta
O chamado baby blues, caracterizado por choro frequente, maior sensibilidade e desânimo nos primeiros dias após o parto, é considerado comum e tende a melhorar sozinho. Mas, quando os sintomas se intensificam ou permanecem, é hora de ligar o alerta.
"Fico atenta a dois extremos: a mulher que permanece sem energia, sem autocuidado, sem conseguir se conectar ao bebê; e aquela que se envolve tanto com a maternidade que nada mais importa, afastando-se do parceiro, dos amigos e até de si. Em ambos os casos, o sofrimento precisa ser levado a sério", orienta Andrea.
A médica indica um teste online para calcular a possibilidade de estar com depressão pós-parto, enfatizando que a escala é, inclusive, utilizada pela comunidade médica. Caso uma puérpera esteja em dúvida sobre sua saúde mental, é possível realizar o teste aqui.
A seguir, mulheres que tomaram remédio psiquiátrico no puerpério contam suas histórias.
Sem apoio
"Tive uma gravidez planejada e, por isso, achei que seria tranquila. Porém, foi completamente caótica.
Eu já tinha um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, fazia tratamento há anos e estava estável, sem medicação.
Não consegui ter um parto normal, o que me deixou arrasada porque eu não teria rede de apoio e minha recuperação seria limitada. Durante o puerpério, meu companheiro era grosseiro e distante. Fui demitida do trabalho e desligada do grupo de teatro que fazia parte.
Somado ao histórico de bipolaridade, o período desencadeou uma depressão profunda e, posteriormente, um episódio de mania com surto psicótico. Fui internada em um hospital psiquiátrico, onde recebi medicação de forma emergencial. O medicamento, que continuei tomando, ajudou a estabilizar, mas foi a terapia que me permitiu retomar minha identidade.
Passei por um choque que me libertou, e, depois, vivi outro puerpério mais acolhedor — apesar das dificuldades inerentes ao período."
Névia Rocha, 36 anos, psicóloga
Pressão estética
"Engordei 30 kg na gestação e sempre fui muito ligada ao corpo, então senti uma perda de identidade em razão dessa mudança. Além disso, sempre fui muito ativa e me sentia muito cansada.
Percebi que precisava de ajuda quando, em diversos momentos, pensava em morrer. Se não tivesse outra pessoa dentro de mim, eu teria morrido.
Sempre fui contra antidepressivos e intervenções, mas tive que aceitar que eu não ia conseguir sair dessa sem remédio. Fiz isso pela minha filha. A vontade de viver não veio, mas veio uma vontade de sobreviver. Não me senti mais feliz, mas me senti mais disposta.
Esse processo me fez entender que tenho direito de não ser forte sempre e que posso usar as opções que existem quando necessário.
Hoje, com minha filha prestes a completar um ano, já não tomo mais remédio. Agora, quero construir a minha nova identidade junto com tudo que ela tem para me ensinar."
Aimi Dumans, 34 anos, advogada
Expulsa de casa
"Minha gestação foi muito difícil. O emocional estava completamente abalado porque eu tinha sido expulsa de casa por engravidar no último ano da faculdade. Passei 15 dias dormindo na rua até o pai da minha filha ser obrigado a se casar comigo.
O puerpério foi ainda mais desafiador: eu estava em um casamento que não me fazia bem e sem apoio. Me sentia exausta, tinha crises de ansiedade e pensamentos muito pesados. Cheguei a tentar tirar minha própria vida. Foi quando entendi que precisava de ajuda.
Eu nunca tinha feito tratamento antes, mas contei para o médico tudo o que estava sentindo. Ele me ouviu e receitou um antidepressivo. Naquele momento, foi como se eu tivesse dado um passo para fora de um buraco, mesmo sem saber se teria forças para continuar subindo.
Muita gente não entendia o que eu estava passando e achava que era frescura ou falta de fé. Aos poucos, os pensamentos de impotência começaram a desaparecer.
Hoje sei que não existe fraqueza em pedir ajuda. A gente não precisa carregar o mundo sozinha e o tratamento não tira sua força, ele devolve."
Michelle Souza, 42 anos, corretora de imóveis
Puerpério em isolamento
"Engravidei e, dois meses depois, o mundo entrou em pandemia. A solidão, somada ao receio da covid, tornou tudo muito tenso.
Quando minha filha nasceu, a pandemia ainda estava em seu auge. Nos primeiros meses, a carga de cuidado era praticamente toda minha, porque, depois da licença de cinco dias, meu marido voltou ao trabalho. Com três meses, comecei a sentir que não conseguia mais cuidar de mim e da bebê.
Chorava muito e caí em uma tristeza profunda. Não foi ninguém ao meu redor que percebeu: eu mesma entendi que precisava de ajuda.
Nunca tinha tomado nada além de florais, mas aceitei a necessidade do tratamento. Amamentava e queria continuar, então optei, junto à médica, por um antidepressivo seguro.
Segui com a amamentação até os dois anos da minha filha, sem culpa. Pelo contrário: senti alívio por ter buscado ajuda a tempo. Depressão é uma doença, como qualquer outra. Não deve ser uma vergonha buscar ajuda."
Nubia Novais, 37 anos, secretária executiva
UTI Neonatal
"Meu segundo parto foi normal. A alegria de realizar esse sonho, porém, logo foi substituída pelo medo: com dois dias, meu bebê apresentou febre.
A pediatra decidiu interná-lo na UTI e meu mundo desabou. Sentia falta da filha mais velha, temia pelo futuro do bebê e me culpava, pensando se o parto poderia ter causado isso.
As informações chegavam de forma fria, sem espaço para dúvidas. Quando tentei questionar, fui repreendida por uma médica, que insinuou que eu estava colocando a vida do meu filho em risco.
Foram sete dias de uma rotina exaustiva entre UTI e casa, para cuidar da mais velha. Tudo isso enquanto me recuperava do parto. Muitas vezes, só queria chorar.
Minha médica me acompanhou e prescreveu um medicamento leve, considerando meu histórico de depressão.
Hoje, olhando para trás, diria a outras mães que não hesitem em pedir ajuda. Por mais fortes que sejamos, o puerpério é uma fase de extrema fragilidade."
Gabriela*, 38 anos, comunicadora
Abandono paterno
"Engravidei sem planejamento. Minha família me apoiou, mas o genitor do meu filho foi ausente e agressivo. Chegou a sugerir que eu abortasse, assim como a mãe dele. Aos três meses, simplesmente desapareceu.
Esse abandono, somado aos hormônios e à solidão, me levou a um quadro de depressão gestacional.
Já fazia terapia e, com minha psicóloga, decidi buscar uma psiquiatra. Iniciei a medicação e isso me ajudou muito.
Mesmo pensando em entregar o bebê para adoção, aos poucos fui me conectando com ele. O amor cresceu e continuei em tratamento até ele ter cerca de seis meses. Mais tarde, tive uma crise intensa, com automutilação. Foi um ponto de virada, quando decidi que queria viver com mais presença.
Não tive medo de tomar remédio, sabia que precisava estar bem para que ele crescesse saudável. Hoje me vejo como uma mulher que aceita suas vulnerabilidades e entende que pedir ajuda não é fraqueza."
Mariana Simões, 27 anos, coordenadora comercial
*A entrevistada preferiu não ter sua identidade revelada
