'Quem não faliu só dá conselho ruim': Raquel Virgínia dá dicas pra negócios
Falir faz parte e essa é uma verdade que nenhuma empreendedora quer compartilhar. Mas Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!, startup voltada a incluir a comunidade LGBTQIAP+ na economia, compartilha sem medo as lições que aprendeu ao ter de encarar a falência durante sua carreira.
Este papo, que foi mesmo uma aula, rolou durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
Falir é muito importante para nós empreendedoras, inclusive recomendo. [...] Quem não faliu só dá conselho ruim. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!
Durante o seu talk, ela compartilhou os insights do seu "Manual da reinvenção":
- Manter o autocontrole;
- Não perder o poder da autoanálise;
- Fazer esporte, beber água, ir à terapia;
- Andar, pedalar, respirar, pensar com o corpo em movimento;
- Tirar pelo menos 2h por dia para pensar;
- Acreditar que existem saída;
- Focar no que deu errado, mas hiper focar no que deu certo;
- Ativar a escuta de quem entende o que é falir;
- Desconectar das críticas de quem não entende sua realidade;
- Entender as expectativas alheias, mas não se balizar por elas;
- Admitir profundamente seus erros e desvios;
- Perdoar a si e a quem você julga que contribuiu com a queda;
- Não parar. Nunca parar.
Foi depois depois de falir pela primeira vez, há quatro anos, que Raquel fundou a Nhaí!. De lá pra cá, ela alcançou o faturamento de R$ 15 milhões e destaca a importância de ouvir a intuição. "Recomeçar também é criatividade", afirma.
Colocar a criatividade para jogo
Além disso, Raquel também falou da importância de enxergar a criatividade para além de um diferencial, mas como base estruturante do negócio, e da necessidade de saber desenvolvê-la com olhar estratégico.
Quando somos empreendedoras, a criatividade vai ser a locomotiva do nosso negócio. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!
A empresária relembrou sua trajetória nos movimentos sociais e destacou como essa formação foi fundamental para que ela identificasse a oportunidade de abrir seu negócio, consolidado em meio às transformações desta década de 2020, marcada pelo fortalecimento das pautas antirracistas, feministas e LGBTQIA+.
"O contexto da nossa vida é definitivo para a constituição do nosso negócio. [...] O nosso negócio precisa estar em sintonia com o tempo", afirma.
Foi este caminho que a levou à compreensão de que discordar é importante, mas conciliar é essencial.
"Comecei a usar a criatividade como contestação e depois como plataforma. Então a criatividade se tornou protagonista e eu passei a acreditar nas minhas criações como um negócio, nas minhas contestações com um modelo de negócio", destaca.
