'Quem não faliu só dá conselho ruim': Raquel Virgínia dá dicas pra negócios

Além disso, Raquel também falou da importância de enxergar a criatividade para além de um diferencial, mas como base estruturante do negócio, e da necessidade de saber desenvolvê-la com olhar estratégico.

Quando somos empreendedoras, a criatividade vai ser a locomotiva do nosso negócio. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!

A empresária relembrou sua trajetória nos movimentos sociais e destacou como essa formação foi fundamental para que ela identificasse a oportunidade de abrir seu negócio, consolidado em meio às transformações desta década de 2020, marcada pelo fortalecimento das pautas antirracistas, feministas e LGBTQIA+.

"O contexto da nossa vida é definitivo para a constituição do nosso negócio. [...] O nosso negócio precisa estar em sintonia com o tempo", afirma.

Foi este caminho que a levou à compreensão de que discordar é importante, mas conciliar é essencial.

"Comecei a usar a criatividade como contestação e depois como plataforma. Então a criatividade se tornou protagonista e eu passei a acreditar nas minhas criações como um negócio, nas minhas contestações com um modelo de negócio", destaca.