Multinegócios e ícone gay: quem era o estilista italiano Giorgio Armani

O estilista italiano Giorgio Armani morreu hoje, aos 91 anos, informou o grupo Armani, que inclui a grife que leva seu nome. A causa da morte não foi divulgada.
Quem foi Armani?
Giorgio Armani nasceu na cidade italiana de Piacenza, ao norte do país, filho do contador Ugo Armani e de Maria Raimondi. Ele planejava uma carreira como médico e chegou a estudar por três anos no curso da Universidade de Milão, mas acabou deixando a faculdade para se alistar no exército em 1953.
Durante seus dois anos como militar, Armani serviu no Hospital Militar de Verona, devido à sua formação. Mas, ao deixar as Forças Armadas, ele arrumou um emprego como vendedor na loja de departamentos La Rinascente, onde arrumava as vitrines e começou a aprender mais sobre tecidos, tendências e marketing —especialmente da área de moda masculina.
Nos anos 60, Armani conseguiu seu primeiro emprego como estilista, na grife de Nino Cerruti, onde ele criava peças masculinas. Sua criatividade e habilidade pareciam sem limites. Durante os sete anos seguintes, enquanto ainda trabalhava para a Cerruti, ele ainda fazia contribuições criando modelos para até 10 outras marcas ao mesmo tempo.
No fim dos anos 60, Giorgio Armani conheceu o arquiteto Sergio Galeotti, que se tornou seu parceiro não só na vida pessoal como na profissional. Juntos, eles abriram seu primeiro escritório de design no número 37 da Corso Venezia, em Milão, ainda em 1973. Nesta época, Armani ainda criava peças para outras grifes, mas seu estilo já chamava atenção.
Segundo arquivos da revista Vogue Itália, nesta época ele se destacou por um desfile na Sala Bianca do Palácio Pitti de Florença, em que o já experiente designer de moda masculina criou uma coleção para a Tendresse inspirado pela arquitetura da Escola Bauhaus alemã, com vestidos e camisas de linhas bem definidas e aquela que se tornaria sua famosa silhueta de jaqueta feminina, com mais fluidez do que o modelo masculino.
Aquele sucesso anteciparia o nascimento no ano seguinte, 1975, da sua própria grife, a Giorgio Armani — com coleções masculinas e femininas.
"Motor incansável"
Foi assim que o comunicado da empresa definiu seu fundador, que teria trabalhado em suas coleções e projetos até os últimos dias de vida. Armani solidificou seu nome no mundo da moda através de uma alfaiataria elegante e de estilo próprio, além de inúmeros flertes e colaborações com outros meios culturais.
O cinema era uma de suas principais áreas de interesse, já que funcionava como inspiração e marketing de seu próprio trabalho, ao mesmo tempo. Ele manteve uma longa parceria profissional e amizade com a icônica atriz italiana Sophia Loren.
Nos anos 80, criou o figurino do filme "Gigolô Americano" para o ator Richard Gere, e do clássico "Os Intocáveis", com Kevin Coster e Sean Connery.
Na música, a colaboração também envolvia grandes nomes: nos anos 90, Eric Clapton criou canções especificamente para a trilha de seus desfiles.
Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que expandiu da moda para todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com claridade extraordinária e precisão. Ele era movido por uma curiosidade inexorável, atenção no presente e nas pessoas. Em sua jornada, criou um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua habilidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele se comprometeu em muitas frentes, mas acima de tudo, com sua amada cidade de Milão. Grupo Armani, em comunicado
Durante estas duas décadas, Giorgio transformou o Grupo Armani em um império, mesmo com a morte do companheiro em 1985. Ele expandiu a empresa em diversas marcas como a Armani Beauty (produzindo cosméticos e perfumaria em parceria com a L'Oréal), a Emporio Armani, e a A/X Armani Exchange, sua "label" mais básica.
Ele ainda lançou linhas de acessórios, coleções infantis, jeans, moda praia e moda íntima — em que colocou nos outdoors de cueca ícones do esporte como David Beckham, Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal, além do DJ Calvin Harris.
Ele chegou a criar uniformes para a polícia de Milão, comissárias de bordo e taxistas e se tornou o primeiro estilista a transmitir um desfile online, em 2007, segundo a Harper's Bazaar.
Em 2008, Giorgio Armani ousou novamente ao criar um traje de toureiro batizado como "Goyesco" para o toureiro espanhol Cayetano Rivera Ordóñez, que participaria da Corrida Goyesca, famosa tourada de Ronda.
Nos últimos anos, ele ainda se envolveu em empreitadas mais diversas e vultuosas, imprimindo seu estilo ao design até mesmo de iates em uma parceria de sua empresa com The Italian Sea Group, além da rede de hotéis e de linhas de objetos para casa com seu nome.
Esta faceta incansável se contrastava com sua defesa de uma moda responsável. Armani foi na contramão da indústria e proibiu a contratação de modelos com IMC abaixo de 18 em seus desfiles a partir de 2006.
Durante a pandemia, foi pioneiro ao fechar suas lojas na Itália, suspender seus shows e doar 1,25 milhão de euros para hospitais.
O "rei" da moda italiana ainda escreveu um manifesto contra a produção e consumo acelerados de moda da atualidade, defendendo um novo ritmo de criação.
Ícone LGBT+
O bilionário Armani era a figura abertamente LGBT+ mais rica do mundo em 2024, segundo o jornal South China Morning Post, graças a uma fortuna acumulada estimada em US$ 12,4 bilhões (R$ 67,71 bilhões). Apesar disso, o estilista discreto, que raramente se envolvia em polêmicas, enraiveceu ativistas da comunidade em 2015.
O motivo? Sua opinião sobre o estilo de homens gays. "Um homem homossexual é 100% um homem. Ele não precisa se vestir como homossexual. Quando a homossexualidade é exibida ao extremo —para dizer 'ah, você sabe que sou homossexual' —, isso não tem nada a ver comigo. Um homem tem que ser um homem", comentou ao jornal inglês The Sunday Times.
Apesar da controvérsia, Armani nunca escondeu sua sexualidade e admitiu, em entrevista à Vanity Fair, que teve relacionamentos com homens e mulheres ao longo de sua vida. Entretanto, o italiano se recusava a comentar detalhes sobre Sergio, ou quaisquer outros parceiros, de maneira pública.
Sucessão foi preparada
Em 2021, o estilista comentou durante a apresentação de sua coleção de primavera/verão 2022 na Semana de Moda de Milão que já preparava o futuro de sua grife. Falando a jornalistas do jardim de sua sede na Via Borgonuovo, ele explicou que seu braço direito, Leo Dell'Orco, tinha influência crescente na sua moda masculina.
"Grande parte da coleção é obra dele. Leo trabalha comigo há 67 anos, ao longo dos anos ele se tornou mais maduro, mas também mais cabeça dura", brincou. "Ele é bom com a moda masculina, assim como a Silvana [sobrinha de Armani] é com a feminina. Estou preparando meu futuro com pessoas próximas de mim".
Em julho, o fundador da grife chegou a perder desfiles nas semanas de moda de Paris e Milão por um problema de saúde não divulgado. Ele, no entanto, prometeu à época que estaria de volta para as apresentações deste mês de setembro.
Ao público, a empresa reforçou hoje seu compromisso com a continuidade de valores e da história do seu fundador. Fica como principal legado de Armani o "power suit" (terno poderoso), além de uma alfaiataria minimalista, leve e jovial.
Uma vigília pública acontecerá na sede da Giorgio Armani, no número 59 da Via Bergognone, em Milão, de sábado a domingo, das 9h às 18h. No entanto, o funeral de Giorgio Armani será particular, apenas para a família, anunciou a empresa.
