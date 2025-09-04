Multinegócios e ícone gay: quem era o estilista italiano Giorgio Armani

Durante seus dois anos como militar, Armani serviu no Hospital Militar de Verona, devido à sua formação. Mas, ao deixar as Forças Armadas, ele arrumou um emprego como vendedor na loja de departamentos La Rinascente, onde arrumava as vitrines e começou a aprender mais sobre tecidos, tendências e marketing —especialmente da área de moda masculina.

Giorgio Armani na infância Imagem: Divulgação/Giorgio Armani

Nos anos 60, Armani conseguiu seu primeiro emprego como estilista, na grife de Nino Cerruti, onde ele criava peças masculinas. Sua criatividade e habilidade pareciam sem limites. Durante os sete anos seguintes, enquanto ainda trabalhava para a Cerruti, ele ainda fazia contribuições criando modelos para até 10 outras marcas ao mesmo tempo.

No fim dos anos 60, Giorgio Armani conheceu o arquiteto Sergio Galeotti, que se tornou seu parceiro não só na vida pessoal como na profissional. Juntos, eles abriram seu primeiro escritório de design no número 37 da Corso Venezia, em Milão, ainda em 1973. Nesta época, Armani ainda criava peças para outras grifes, mas seu estilo já chamava atenção.