Natalia Beauty conta como foi 'barrada' do BBB: 'Eu ia meio clandestina'

Eu mandava mensagem para o agente deles pelo próprio Instagram e atendia eles no hotel que eles eram eliminados, só que eu comecei a receber notificação falando que eu não podia fazer. Por quê? Eu comecei a ganhar tanta audiência que estava passando a galera que estava investindo de beleza dentro do programa. Natália Beauty

Natália afirmou que frequentou os bastidores do BBB entre 2021 e 2024, mas deixou de ir em 2025. "Já não é mais o foco da galera", disse.

Natalia Beauty cobra 12,5 mil para fazer sobrancelha: 'Também acho absurdo'

Cobrar R$ 12.500 por uma sessão de micropigmentação de sobrancelhas tem um propósito estratégico, afirmou Natalia Beauty. A empresária explicou que o valor elevado serve para proteger seu tempo e permitir que ela se dedique à gestão e ao crescimento da empresa. "Eu também acho um absurdo, eu concordo com todo mundo", admitiu Natalia.

Fiz isso pra proteger o meu tempo, proteger a empresa, porque hoje eu tenho uma visão empresarial. O meu tempo hoje em cabine, atendendo 10 clientes por dia pagando 2, 3 mil não compensa tanto do que o meu tempo olhando para o negócio, criando novas fontes de receita, criando novos produtos, gerenciando equipe, liderando pessoas. Natalia Beauty

Natalia explicou que o valor de R$12.500 corresponde ao atendimento pessoal e individualizado, com duração de uma hora e meia, realizado por ela.