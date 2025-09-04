Quer o loiro de Marina Ruy Barbosa? Há cuidados bons (e baratos) para isso

"É a revolução loira". Foi assim que Marina Ruy Barbosa anunciou que havia deixado o cabelo ruivo — sua marca registrada — de lado. A atriz pintou os fios durante o Festival de Cinema de Cannes, em maio, e fez sua primeira aparição oficial loiríssima no Baile da amfAR.

Ser ruiva é a minha essência, mas liberdade é poder escolher. E hoje escolhi ser loira. Já me sinto em casa e livre. Pronta para mudar de novo. A era camaleoa só está começando , disse em seu Instagram.

Contudo, fios descoloridos dão trabalho — ainda mais se você precisa manter o visual sempre perfeito. Mario Henrique, hair stylist e colorista responsável pela transformação da atriz, conversou com Universa e deu dicas de como manter a cor impecável com cuidados simples (e baratos!) no dia a dia.