Quer o loiro de Marina Ruy Barbosa? Há cuidados bons (e baratos) para isso

"É a revolução loira". Foi assim que Marina Ruy Barbosa anunciou que havia deixado o cabelo ruivo — sua marca registrada — de lado. A atriz pintou os fios durante o Festival de Cinema de Cannes, em maio, e fez sua primeira aparição oficial loiríssima no Baile da amfAR.
Ser ruiva é a minha essência, mas liberdade é poder escolher. E hoje escolhi ser loira. Já me sinto em casa e livre. Pronta para mudar de novo. A era camaleoa só está começando, disse em seu Instagram.
Contudo, fios descoloridos dão trabalho — ainda mais se você precisa manter o visual sempre perfeito. Mario Henrique, hair stylist e colorista responsável pela transformação da atriz, conversou com Universa e deu dicas de como manter a cor impecável com cuidados simples (e baratos!) no dia a dia.
Sem fonte de calor
Evite ferramentas como chapinha, secador e babyliss. Elas prejudicam muito a cor. Segundo Mario, aceitar o cabelo com sua textura natural é tendência e protege os fios de danos desnecessários.
Hoje as mulheres têm a liberdade de deixar os fios como quiserem, de assumir o frizz, explica.
Para arrumar, ele sugere alternativas: modeladores que não usam calor, como bobs, são uma boa opção, segundo o especialista.
Xampus violeta são mito
Questionado sobre o uso de produtos desamareladores, Mario Henrique alerta: isso é mito.
Esses produtos têm pigmentos que, se acumulados ao longo do tempo, podem alterar a cor do fio, explica.
O ideal, segundo ele, é usar, uma vez por semana, produtos com proteínas na composição. Elas ajudam a reparar a fibra capilar e são fundamentais para manter a estrutura dos fios saudável. O resultado? Mais maciez e brilho.
Invista em uma boa máscara
Comprar xampus e condicionadores de alta qualidade pode ser muito caro — os top de linha chegam a custar até R$ 200 cada. Se não cabe no bolso, a dica é investir em uma boa máscara de tratamento.
Faça hidratação uma vez por semana, seguindo sempre as instruções do fabricante, indica Mario Henrique.
A descoloração deixa os fios ressecados, e esse passo é fundamental para manter a saúde e a cor do cabelo.
Faça manutenção
É, minha amiga, ter cabelo loiro não é fácil. Desde maio, Marina já retocou a cor cinco vezes. Mario Henrique recomenda que o retoque seja feito, pelo menos, uma vez por mês.
Para manter a cor intensa, é preciso cuidar. Moramos em um país tropical, há poluição no ar. Tem que cuidar. É fundamental, por exemplo, evitar piscina — por conta do cloro, orienta o hair stylist.
