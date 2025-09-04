Hugo Gloss: Jornalismo de celebridades é o mais acessado e o mais criticado

O jornalismo de celebridade, embora seja o mais acessado, é o mais criticado. Porque embora todo mundo queira saber daquilo, todo mundo fala: 'ai, mas olha, fofoca, não sei o que, olha, isso não é trabalho, isso não sei o quê, entendeu?' Tem esse preconceito. O que é muito contraditório, né? Porque se as pessoas têm esse preconceito todo, como que tem tanta audiência? Hugo Gloss

Hugo Gloss foi morar em kitnet ao se afastar de pai abusivo: 'Estava livre'

O sentimento de libertação após a separação dos pais foi um marco na vida de Hugo Gloss. Ele recorda que, embora tenha havido uma mudança brusca de realidade, foi nesse período que superou um ambiente abusivo.

Depois que meus pais se separaram, eu fui morar numa kitnet com meus irmãos e minha mãe [...] A gente tava num apartamento legal e a gente foi pra essa realidade. Então rolou um downgrade. Mas pra mim foi ótimo, porque meu pai era uma pessoa abusiva, foi assim, uma libertação pra mim. Hugo Gloss

