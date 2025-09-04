Mestre da elegância, estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

"O Senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, partiu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diversos e sempre novos projetos em andamento e por vir.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que, partindo da moda, se estendeu a todos os aspectos do viver, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Foi guiado por uma curiosidade inesgotável, pela atenção ao presente e às pessoas. Nesse percurso, construiu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada pela capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, engajou-se em muitas frentes, sobretudo em relação à sua amada Milão.

A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, de pensamento e ação, sua marca distintiva. A empresa é o reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. A família e os funcionários levarão adiante o Grupo no respeito e na continuidade desses valores.

A câmara ardente será instalada a partir de sábado, 6 de setembro, e poderá ser visitada até domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. Por vontade expressa do Senhor Armani, o funeral será realizado em caráter privado."

Quem foi Giorgio Armani

Giorgio Armani foi um dos mais influentes estilistas do século 20 e 21, responsável por redefinir a elegância contemporânea. Nascido em 11 de julho de 1934, em Piacenza, na Itália, iniciou sua carreira no design de moda após trabalhar como vitrinista e assistente em casas de moda de Milão.