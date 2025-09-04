Mestre da elegância, estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

O grupo Armani anunciou em post no Instagram nesta quinta (4) o falecimento de seu idealizador, fundador e "incansável motor: Giorgio Armani".
Em julho, o fundador da grife italiana Giorgio Armani publicou uma mensagem ao completar 91 anos para dizer que estaria de volta em setembro, depois que um problema de saúde o obrigou a perder os desfiles de moda de Milão e Paris.
Foi a primeira vez que Giorgio Armani perdeu um de seus desfiles. Sua empresa disse em junho que ele estava se recuperando em casa, sem entrar em detalhes sobre seu estado de saúde, enquanto as agências de notícias italianas informaram que ele estava no hospital havia alguns dias.
"Nas últimas semanas, senti fortemente o abraço daqueles que estavam pensando em mim", disse Armani em uma carta aberta publicada por vários jornais italianos, mencionando a família, os pares, os funcionários, a imprensa e as pessoas nas mídias sociais.
"Hoje, no meu 91º aniversário, quero agradecer a todos vocês pela proximidade que demonstraram comigo. Não foi fácil para mim não ouvir seus aplausos ao vivo. Obrigado do fundo do meu coração, e os verei novamente em setembro", acrescentou.
A próxima semana de moda de Milão está programada para ocorrer de 23 a 29 de setembro.
O comunicado
"O Senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, partiu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diversos e sempre novos projetos em andamento e por vir.
Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que, partindo da moda, se estendeu a todos os aspectos do viver, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Foi guiado por uma curiosidade inesgotável, pela atenção ao presente e às pessoas. Nesse percurso, construiu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada pela capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, engajou-se em muitas frentes, sobretudo em relação à sua amada Milão.
A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, construída com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, de pensamento e ação, sua marca distintiva. A empresa é o reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. A família e os funcionários levarão adiante o Grupo no respeito e na continuidade desses valores.
A câmara ardente será instalada a partir de sábado, 6 de setembro, e poderá ser visitada até domingo, 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. Por vontade expressa do Senhor Armani, o funeral será realizado em caráter privado."
Quem foi Giorgio Armani
Giorgio Armani foi um dos mais influentes estilistas do século 20 e 21, responsável por redefinir a elegância contemporânea. Nascido em 11 de julho de 1934, em Piacenza, na Itália, iniciou sua carreira no design de moda após trabalhar como vitrinista e assistente em casas de moda de Milão.
Em 1975, fundou a Giorgio Armani S.p.A., criando um estilo marcado pela sobriedade, cortes impecáveis e paleta de cores neutras. Suas roupas revolucionaram o guarda-roupa feminino e masculino, introduzindo ternos desestruturados, leves e sofisticados, que se tornaram símbolo de poder e modernidade.
A marca expandiu-se para diversos segmentos — da alta-costura ao prêt-à-porter, passando por acessórios, perfumes, decoração, hotéis e gastronomia — consolidando Armani como um império do lifestyle.
Conhecido por sua independência e por manter o controle de sua empresa, Armani também foi um embaixador de Milão no mundo, engajando-se em projetos culturais e sociais ligados à cidade.
Em 50 anos de trabalho, consagrados pelas capas da Time, pelo sucesso em Hollywood, pelos "One Night Onlys" ao redor do mundo e pela honraria de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem do Mérito da República recebida das mãos do presidente da Itália, Sergio Mattarella, nunca houve uma contradição, uma única violação de uma ética feita de dedicação e paixão.
Seu perfeccionismo permitiu ao estilista controlar uma a uma cada saída de um desfile, de acompanhar de perto cada detalhe. "Sou pragmático e racional, mas todas as minhas ações vêm do coração", enfatizou ele, ao apresentar o livro intitulado "Per amore" anos atrás.
*com Reuters, AFP e ANSA
