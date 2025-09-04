'Vá sozinha mesmo': fãs de festival dão dicas para curtir até sem as amigas
Há quanto tempo você não aproveita sua própria companhia? Desde um cinema, um restaurante, até uma balada sábado à noite, ou que tal um festival?
Eu adoro sair sozinha, me descobrir como mulher e como pessoa. Estou sempre descobrindo algo novo sobre mim toda vez que saio sozinha.Yasmin Lodi, criadora de conteúdo da página 'Vai sozinha mesmo'
Em 2022, Yasmin foi sozinha pela primeira vez em um festival de música, o Turá, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Desde lá, ela já foi em diversos festivais sozinha, dos menores aos maiores -como o Coala-, e posta vídeos em suas redes sociais incentivando mais mulheres a saírem e aproveitarem a sua própria companhia.
"Lagum, minha banda favorita, ia tocar no festival e essa foi minha maior motivação para ir. Aí, eu peguei gosto", completa Yasmin.
Antes de sair de casa, a influenciadora conta que se arruma para se sentir bonita consigo mesma, planeja como ir e voltar do evento em segurança e, chegando lá, faz o que quer, porque não precisa agradar ninguém ou ir para um show que ela não tem muita vontade de assistir só para não se perder do grupo de amigos. "Sozinha consigo aproveitar 100% do meu jeito.", completa.
Nossa própria companhia é a melhor coisa que tem. Yasmin Lodi, criadora da página 'Vai sozinha mesmo'
Empolgação com segurança
Já Isadora Mangueira, estudante de jornalismo, é um pouco mais receosa. Ela afirma que ter amigos para aproveitar o festival em turma tem seu valor pela animação e segurança, mas ela não ficaria em casa se seu artista favorito estivesse no line-up e ninguém quisesse acompanhá-la.
"Ser mulher, na vida, é motivo de preocupação.", completa Isadora. Para ela, a sensação de segurança é fundamental e depende do evento e sua organização. Em festivais menores, com maioria do público feminino ou pais acompanhando seus filhos, a preocupação é menor. Já em lugares muito cheios, o ambiente costuma deixá-la mais nervosa.
Como mulheres, a segurança deve ser nossa prioridade, para isso existem cuidados a mais que precisam ser tomados quando estamos sozinhas. Quando não está acompanhada, Yasmin evita exagerar na bebida e planeja muito bem o deslocamento para voltar para casa. Em grandes festivais, ela indica a compra do transfer oficial do evento.
Para Carol Malheiro, estudante, conhecer o local do show antes do dia do evento é importante. Ela se planeja para estar se sentir confiante e segura nas idas e vindas. "Não gosto de ter que pegar Uber sozinha, por exemplo, nem à noite ou por várias horas."
Para conseguir um carro de aplicativo com tranquilidade e mais rápido, Carol recomenda não ficar até a última música e sair um pouquinho antes, para fugir a muvuca de fim de festival. Ou já combinar com um motorista conhecido um horário e local estratégico para fugir do fluxo.
Se prepare e anote as dicas para gritar as músicas da sua cantora favorita sem medo:
- Se planeje com antecedência. Saiba como chegar ao local, quais shows você quer assistir, separe um tempo na programação para comer e pense no melhor caminho para voltar para casa;
- Esteja aberta as novas amizades. Uma das vantagens de sair sozinha é conhecer novas pessoas, fazer amigos para a vida inteira e, quem sabe, iniciar um namorinho;
- A vantagem de estar sozinha é ficar onde você quiser. Seja perto do palco, um pouco mais longe, ou sair para ir ao banheiro, ficar deitada na canga. Você pode fazer tudo isso sem se preocupar em agradar ou se perder dos seus amigos;
- Não exagere na bebida, se alimente bem e beba bastante água. O objetivo é evitar passar mal e conseguir aproveitar até o último segundo;
- Leve uma bateria portátil. Evite ficar sem bateria no celular, principalmente se precisa voltar para casa com um carro de aplicativo. Manter a comunicação com familiares e amigos é importante para a sua segurança;
- Calcule, em média, quanto você vai gastar. Uma forma de estar segura é ter uma quantia para emergências. Por isso, planeje o quanto pretende gastar e leve um pouco a mais de dinheiro, vai que o transporte na volta fica mais caro do que você estava planejando;
- Respeite o seu limite. O melhor de estar sozinha é poder tomas suas próprias decisões. Ou seja, se não estiver se sentindo confortável, você pode ir embora;
- Saiba onde estão os postos médios ou de ajuda ao público. Quando você está sozinha, você é sua maior responsabilidade. Esteja preparada para qualquer situação, até mesmo se passar mal;
- Na hora de sair, opte por caminhos movimentados. E, principalmente à noite, sempre compartilhe a sua localização com alguém de confiança;
- Leve um casaco, capa ou troca de roupa. Existe sempre a chance de chover durante o evento, a chuva não acaba com o clima do festival, mas não custa nada se preparar e ter um casaquinho para te ajudar a não ficar ensopada;
- Compartilhe nas redes sociais as suas experiências. Aproveite para postar aquela foto perfeita do seu look, um registro com os amigos que você acabou de fazer e aquele vídeo da sua música favorita.
Ir sozinha não é o fim do mundo. É uma experiência que pode ser muito proveitosa. Ana Carolina Malheiro
O consenso é geral. Todas as mulheres entrevistadas para essa matéria indicam, vá pelo menos uma vez sozinha a um festival. Aproveite a sua companhia e curta do jeito que você preferir. Seja pela experiência ou para assistir o seu artista favorito.
