'Vá sozinha mesmo': fãs de festival dão dicas para curtir até sem as amigas

"Lagum, minha banda favorita, ia tocar no festival e essa foi minha maior motivação para ir. Aí, eu peguei gosto", completa Yasmin.

Antes de sair de casa, a influenciadora conta que se arruma para se sentir bonita consigo mesma, planeja como ir e voltar do evento em segurança e, chegando lá, faz o que quer, porque não precisa agradar ninguém ou ir para um show que ela não tem muita vontade de assistir só para não se perder do grupo de amigos. "Sozinha consigo aproveitar 100% do meu jeito.", completa.

Nossa própria companhia é a melhor coisa que tem. Yasmin Lodi, criadora da página 'Vai sozinha mesmo'

Empolgação com segurança

Já Isadora Mangueira, estudante de jornalismo, é um pouco mais receosa. Ela afirma que ter amigos para aproveitar o festival em turma tem seu valor pela animação e segurança, mas ela não ficaria em casa se seu artista favorito estivesse no line-up e ninguém quisesse acompanhá-la.

"Ser mulher, na vida, é motivo de preocupação.", completa Isadora. Para ela, a sensação de segurança é fundamental e depende do evento e sua organização. Em festivais menores, com maioria do público feminino ou pais acompanhando seus filhos, a preocupação é menor. Já em lugares muito cheios, o ambiente costuma deixá-la mais nervosa.