Nos EUA, esquerdo-macho virou 'homem performático' e tem Labubus

Ou seja, estes interesses, que são válidos, não seriam totalmente genuínos. "É um sujeito que, na maioria das vezes, não sabe do que está falando. Para ele, é só uma estética", comentou ainda ao Times Lanna Rain, 24, outra apresentadora do concurso, que também já chegou a outras cidades norte-americanas, como São Francisco, na Califórnia.

the performative male contest in san francisco? pic.twitter.com/Yr7nXicY76 -- jenn ?? (@jennsun) August 26, 2025

Os homens que adotam esse estética agora estão se tornando alvo de questionamentos, inclusive políticos. Os críticos apontam um objetivo claro para o "estilo": eles querem se dar bem com mulheres que acreditam ser potencialmente indiferentes aos seus avanços ou até com outros homens que também aderem a estes valores ou à mesma performance.

Nos EUA, a ideia do homem performático está muito ligada à do ativismo performático, um comentário social surgido junto ao movimento Black Lives Matter para designar aqueles que não se preocupavam de fato com os direitos da população negra, mas queriam parecer moralmente responsáveis. Ou seja, não é apenas um desejo de se encaixar, há um elemento de toxicidade na performance, já que falta a ela solidariedade e engajamento social.

"Estou na Flórida há algumas semanas, meu marido e eu estamos viajando, e não vi nenhum 'homem performático' aqui. Parece que isso está ocorrendo em áreas onde os homens sentem que precisam ser solidários. Eles estão tentando se alinhar com as mulheres e dar sinais de que são bons rapazes", comentou a escritora Casey Lewis ao jornal.