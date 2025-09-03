Nos EUA, esquerdo-macho virou 'homem performático' e tem Labubus

Eles leem livros sobre amor e feminismo, desfilam de ecobags e Labubus penduradas, bebem matchá, se interessam por astrologia e ouvem cantoras indie. Os chamados "homens performáticos" teriam se tornado uma tendência de comportamento dos últimos anos, crescendo a ponto de se tornarem alvo de memes, zombarias — e de um concurso de sósias na cidade de Seattle, nos EUA.
Quem são os homens performáticos?
Homens, mulheres e até pessoas que se identificam como não binárias se reuniram em um parque em Seattle, no início do mês, "vestidas a caráter", isto é, tirando sarro daquele tipo de cara que encontram nos aplicativos de relacionamento e bares posando como um ideal moderno de masculinidade.
É o cara que tenta se parecer com o que ele acha que as mulheres feministas curtem. Guinevere Unterbrink, 24, professora de arte e uma das apresentadoras do concurso, ao jornal The New York Times
Ou seja, estes interesses, que são válidos, não seriam totalmente genuínos. "É um sujeito que, na maioria das vezes, não sabe do que está falando. Para ele, é só uma estética", comentou ainda ao Times Lanna Rain, 24, outra apresentadora do concurso, que também já chegou a outras cidades norte-americanas, como São Francisco, na Califórnia.
Os homens que adotam esse estética agora estão se tornando alvo de questionamentos, inclusive políticos. Os críticos apontam um objetivo claro para o "estilo": eles querem se dar bem com mulheres que acreditam ser potencialmente indiferentes aos seus avanços ou até com outros homens que também aderem a estes valores ou à mesma performance.
Nos EUA, a ideia do homem performático está muito ligada à do ativismo performático, um comentário social surgido junto ao movimento Black Lives Matter para designar aqueles que não se preocupavam de fato com os direitos da população negra, mas queriam parecer moralmente responsáveis. Ou seja, não é apenas um desejo de se encaixar, há um elemento de toxicidade na performance, já que falta a ela solidariedade e engajamento social.
"Estou na Flórida há algumas semanas, meu marido e eu estamos viajando, e não vi nenhum 'homem performático' aqui. Parece que isso está ocorrendo em áreas onde os homens sentem que precisam ser solidários. Eles estão tentando se alinhar com as mulheres e dar sinais de que são bons rapazes", comentou a escritora Casey Lewis ao jornal.
É bom lembrar que o estado conservador é reduto político do movimento MAGA (Make America Great Again), de aliados do presidente republicano Donald Trump, que considera comportamentos como o do homem performático como "woke" ou de esquerda e, por isso, indesejáveis. Não há status na performance nesta área dos EUA.
E aqui no Brasil?
Apesar de o concurso americano ter tornado o arquétipo famoso nas redes nas últimas semanas, é bem possível que você conheça um homem performático. Ele tem uma vasta coleção de vinis de músicos alternativos ou MPB, discute práticas de meditação e bem-estar, lê Joan Didion e flerta com uma estética mais feminina ao se vestir. Por aqui, este homem recebeu um outro nome: o esquerdo-macho.
A noção do que é gênero, segundo a teórica feminista Judith Butler, é sempre uma performance. Portanto, não haveria nada inerentemente amoral em homens que se interessam por "coisas de mulher" —seja esta mulher qual for. A principal crítica a estes caras nas redes é a de que eles seriam manipuladores e revelariam mais tarde questões de caráter duvidoso.
"Esquerdo-macho é uma gíria usada para designar um homem que afirma ser a favor do feminismo e das liberdades da mulher, mas que, na prática, é um machista. Caras que dizem apoiar o fim da desigualdade de gênero, mas sempre que podem, diminuem uma mulher", explicou à Universa a coach e ativista feminista Barbara Hannelore.
Quem acompanha o remake de "Vale Tudo" até pode ter reconhecido o comportamento no mocinho Afonso. "O rapaz da novela tinha tudo para dar certo: progressista, bonitinho, rico, questionador, revolucionário... Claro que poderia ter deixado para trás o montão de características do que era ser macho nos anos 1980, quando o personagem foi criado. Legal, mas ciumento. Gentil, mas manipulador. Interessado, mas extremamente inflexível. Dificílimo defender Afonso", escreveu a colunista de Splash Luciana Bugni.
Quer um exemplo real? O jornalista Xico Sá admitiu ao colega Marcelo Tas no "Provoca" (TVCultura) em 2023 que já foi "um pouco esquerdo-macho". "Em alguns momentos, eu fui. Mas hoje, não tenho mais idade para isso", disse. No entanto, ele apontou um aspecto essencial da interação com este homem: a enganação da mulher.
O esquerdo-macho é mais jovem e fofo, mas não deixa de ser um enganador. Ele se vale de uma condição de mais avançado, descontraído. Mas na 'hora H', ele pode ser tão escroto quanto um 'reaça'. Xico Sá
Toda performance será castigada?
Para o professor de política internacional da Universidade Queen Mary, em Londres, Alexander Stoffel, esta leitura do comportamento dos potenciais parceiros não é produtiva. "Nossa posição de partida não deveria ser identificar homens como manipuladores. Isso os coloca em uma posição impossível", argumenta em artigo no site acadêmico The Conversation.
A noção de que a maioria dos homens é apenas fraude, cinicamente posando como bem-intencionados para enganar mulheres, cria um ambiente público tóxico. Alexander Stoffel
Ele acredita que o mero interesse por temas ou estéticas que conversem com o feminino "traz esperança" e que as redes sociais são bastante culpadas pela necessidade de um marketing pessoal — muitos homens e mulheres têm o primeiro contato através de app de relacionamentos ou ainda pelo Instagram e TikTok. "A ironia é que esperam que criemos autenticidade, mas também uma curadoria de apresentação rigorosa de nós mesmos", diz.
Já a jornalista de comportamento Syeda Khaula Saad escreveu no HuffPost na última semana que rotular homens "afeminados" como performáticos é um risco — pode alienar e punir os homens "por se distanciarem de ideias de masculinidade que machucam as mulheres".
É importante, claro, denunciar todo tipo de comportamento abusivo, seja de ordem física ou emocional. Mas a questão é apenas o "estilo", o ideal pode ser rir junto com eles, e não deles.
