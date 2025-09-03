Tremidão do Pará: extrato de jambu aumenta sensibilidade e prazer no sexo

Em meio a crise dos 40 e uma baixa no mercado de arquitetura da capital paraense, Tatiana Sinimbu observou no boom da cachaça de jambu novas possibilidades. "Ronaldo Fraga (o estilista) e outros amigos sempre me pediam jambu. Fosse a flor, fosse a erva. E eu comecei a pensar em uma forma disso chegar inteiro até as pessoas, sem (a flor) despedaçar", lembra. Enquanto arquiteta, ela rodou todo o estado do Pará, acompanhando obras de escolas públicas. Com isso, constantemente convidada a "tomar uma cozinha" na casa das pessoas, pôde conhecer diferentes tipos da cachaça.

Já como pesquisadora da UFPA (Universidade Federal do Pará), influenciada por toda essa vivência, Tatiana acabou chegando a uma conserva de flores de jambu. "Descobri que aquele tremor do jambu tem grande concentração na flor, no broto, que é carregada de sensações. Com a conserva, você consegue preparar risoto, temperar salada e até fazer molho pesto". O passo seguinte foi desenvolver uma cachaça da erva que fosse menos agressiva que as do mercado. Curiosamente, a família Sinimbu produz cachaça. Tatiana só chegou com a nova proposta, que incluía a elegância do perfume de cumaru, uma árvore amazônica.

"O tremor do jambu é gostoso demais"

A coisa ficou boa — e trêmula — quando Tatiana foi a uma festa de Ronaldo Fraga, em Belo Horizonte (MG). "Ele me fez uma nova provocação: como envolver o jambu no sexo". Foi aí que a arquiteta correu de volta para a prancheta e foi conversar com as famosas erveiras do mercado Ver-O-Peso. "Na academia (UFPA), pesquisei muito e cheguei ao spray Tremidão da Sinimbu", conta. Ronaldo, além de padrinho da ideia, assina a arte do rótulo.

Em um evento da Daspu, em São Paulo, uma prostituta de uns 75 anos sentou ao meu lado e disse: 'minha filha, eu fico chateada porque meu marido é muito rápido. Será que isso aí pode ajudar?'", conta Tatiana Sinimbu

A criadora do Tremidão explica que o extrato, ao ser borrifado nas "partes íntimas", produz sensações estimulantes, além de gerar retardo de ejaculação e maior lubrificação natural. A sabedoria popular paraense parece já saber disso há alguns anos: um século atrás, a sogra da Dona Onete, que era parteira no interior, já usava um unguento da erva como espécie de anestésico e lubrificante natural, durante os partos.