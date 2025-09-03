Xô, síndrome da impostora! Como expandir empresa e reagir se quebrar a cara

Você sabia que até 1962 mulheres não podiam abrir uma empresa e ter um CNPJ sem pedir autorização para o marido? Parece coisa de outro mundo, mas está logo ali, há pouco mais de 60 anos. Esse cenário só mudou depois do Estatuto da Mulher Casada, um marco legal que garantiu autonomia civil e patrimonial para elas.

Este foi um dos tópicos do papo comandado por Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.

Ela trocou experiências com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.