Xô, síndrome da impostora! Como expandir empresa e reagir se quebrar a cara
Você sabia que até 1962 mulheres não podiam abrir uma empresa e ter um CNPJ sem pedir autorização para o marido? Parece coisa de outro mundo, mas está logo ali, há pouco mais de 60 anos. Esse cenário só mudou depois do Estatuto da Mulher Casada, um marco legal que garantiu autonomia civil e patrimonial para elas.
Este foi um dos tópicos do papo comandado por Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
Ela trocou experiências com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.
Sempre me fazem essa pergunta: mas não é difícil para todo mundo empreender, homens e mulheres? [...] Sim, é difícil para todo mundo empreender, mas as mulheres acabam enfrentando desafios que os homens não costumam enfrentar e esses desafios são 100% culturais. Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas
Fazer acontecer
O medo de tirar uma ideia do papel pode ser, muitas vezes, o grande obstáculo para começar uma trajetória de sucesso. Nesse sentido, Dilma Campos garante que empreender pode ser difícil, sim, mas a melhor parte é que não é impossível.
Porque a gente está falando com mulheres e a gente é muito crítica com a gente mesma. [...] A grande oportunidade é não perder a oportunidade de ter uma ideia e colocar pra acontecer. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.
Apesar das dificuldades que uma mulher enfrenta ao decidir enveredar pelo mundo dos negócios, há também a oportunidade de construir algo com a própria identidade.
"Não é fácil, mas não é impossível. Empreender pode ser muito bom porque a gente pode deixar a nossa marca, fazer como a gente acredita. Quando a gente empreende, a gente está construindo nosso mundo", complementa Renata Malheiros.
Xô, síndrome de impostora
Por sua vez, Pollyana compartilhou as estratégias que adotou para vencer a temida síndrome de impostora - aquela voz que assombra todas as mulheres que decidem colocar em prática os seus desejos e sonhos.
"Sempre que eu ia para uma reunião muito importante, vinha a síndrome de impostora. E isso mina a autoconfiança, quem questiona 'se vão gostar de mim' já entra na negociação perdendo", afirma.
Hoje, ela diz que mudou seu jeito de pensar.
Agora eu entro [na reunião] pensando se eu vou gostar deles. Hoje, quanto mais influente é a pessoa que vou conversar, menos poder para ela eu dou. Toda vez que a gente deprecia a nossa jornada, a gente coloca na mão dos outros o poder. Pollyana Félix, CEO da Dominare Company
Neste sentido, Renata Malheiros destaca a importância de agir em conjunto com outras mulheres.
"O primeiro ponto é a gente aprender a delegar as tarefas e começar a agir em rede. E esse é um dos pontos do Sebrae Delas", afirma. "A gente tem autoconfiança, mas o que a gente tem também é medo de levar pancada e ser chamada de exibida."
Crescer faz parte, quebrar a cara também
Pode parecer que o momento certo de começar um negócio nunca chega. Mas, para Dilma, é importante entender que essa certeza pode mesmo não dar as caras, por isso é importante ir adiante com o pensamento de que a melhor hora é sempre agora.
"Quando a gente está pronta? Nunca, essa é a verdade. Mas mesmo com o frio na barriga, com medo, a gente tem que enfrentar. Quando a gente está pronta? Sempre, desde que a gente nasceu", afirma.
Além disso, ela destaca outra mudança de comportamento que também é necessária na jornada empreendedora: acabar com o medo de falar de dinheiro.
"A gente tem medo de assumir que está ganhando dinheiro, quase uma vergonha de falar que a empresa cresceu", afirma.
Quebrar a cara também faz parte e Dilma chama a atenção para a necessidade de enxergar essa trajetória também como um processo de aprendizado.
"Quando comecei eu só via cases de sucesso, não via ninguém quebrar a cara. Quando aconteceu comigo eu pensei que não sabia empreender, não sabia ver aquilo como uma jornada de aprendizado", lembra.
