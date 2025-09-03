Quem é Chloe Malle, a substituta da toda poderosa Anna Wintour na Vogue?

O grupo editorial Condé Nast anunciou hoje que Chloe Malle será a sucessora da icônica editora-chefe Anna Wintour —a inspiração por trás da Miranda Presley de "O Diabo Veste Prada"— à frente da revista Vogue americana.
Ela assumirá o cargo de diretora de conteúdo editorial da publicação.
Quem é Chloe Malle?
Chloe, de 39 anos, era a editora do site Vogue.com. Ela começou sua carreira no título em 2011, como editora social, cobrindo casamentos e tópicos de sociedade, e colaborando com conteúdos de política, moda, casa e jardins, beleza e saúde. Antes disso, a jovem estudou literatura comparada e escrita na renomada Universidade Brown, nos EUA, e fez um intercâmbio na Sorbonne, em Paris.
Ela editou livros para a publicação e atuou ainda, de 2016 a 2023, como editora colaboradora da revista. Além de escrever textos, ela supervisionou projetos especiais e teria "interesses amplos", segundo a própria Anna Wintour, entrevistando de designers a escritores.
Wintour ainda elogiou seu "trabalho extraordinário" à frente de Vogue.com desde 2023. Ela dobrou os números de acessos e ampliando a performance digital da marca inclusive na cobertura de eventos-chave, como o Met Gala.
Chloe se tornou "a voz de Vogue" nos últimos anos, como co-apresentadora de seu podcast. Ela ainda expandiu Vogue para outros formatos, lançando newsletters, o concurso anual "Dogue" em que fotos de cães de leitores competiam para ser "estrelas de capa", e o lançamento de um guia vintage da publicação, entre outros.
Ela ainda é uma célebre "nepo baby". Chloe é filha do diretor de cinema francês Louis Malle, conhecido pelos seus filmes da Nouvelle Vague como "Zazie no Metrô" (1960), e da atriz Candice Bergen. Ironicamente, sua mãe interpretou Enid, a editora de Vogue de Carrie Bradshaw em "Sex and the City". A jornalista também é casada e mãe de dois filhos.
O que significa a passagem de bastão?
Anna Wintour descreveu a pupila como "uma arma secreta" porque "ela não está tão enterrada na indústria que deixa de entender o mundo". A ex-editora-chefe descreve alguém que tem familiaridade com tapetes vermelhos, mas seu verdadeiro talento "é o pensamento original e o trabalho duro".
Ela não assumirá o cargo exato da chefe; Anna era editora-chefe e Chloe será diretora de conteúdo editorial. A jornalista continuará respondendo para Wintour, que é a diretora editorial global de Vogue e supervisiona as edições da revista em todo o mundo. Ou seja, Anna Wintour seguirá no comando do tom de Vogue, que editava desde 1988.
Eu, na verdade, amo trabalhar com a Anna, porque amo alguém me dizendo exatamente o que precisa ser feito e exatamente o que ela pensa sobre algo. Não há indecisão. Não há ambiguidade. Chloe Malle, ao jornal britânico The Independent.
Na prática, a escolha do nome de Chloe representa uma preocupação com a manutenção do legado de Wintour e da identidade da revista. Apesar de as duas possuírem perfis bem diversos, a escolha de uma pupila mais júnior —e não uma nova "rainha"— cujo nome não estava entre os mais cotados para a sucessão, ainda segundo o Independent, pode garantir que a publicação avance rumo aos novos tempos, falando novas linguagens e estando onde sua audiência está, mas sem perder os laços com o passado.
Chloe tem tantas noites de trabalho até tarde quanto qualquer um na Condé Nast, mas tudo sem perder sua imaginação criativa e seu senso de diversão. Seus colegas admiram sua perspicácia surpreendente, mas também seu calor humano. Sua mesa é um lugar de orientação e alegria contagiante. Anna Wintour sobre Chloe Malle
Ela também reflete como revistas femininas, no geral, vêm abandonando a posição de donas da verdade ou "ditadoras" de regras sociais. Anna descreve Chloe como uma editora acessível, conectada com as tendências, mas também com o mundo ao seu redor em temas como direitos da mulher ou política —uma preocupação de diversos títulos que buscam, cada vez mais, seu espaço no digital atualmente.
