Quem é Chloe Malle, a substituta da toda poderosa Anna Wintour na Vogue?

Na prática, a escolha do nome de Chloe representa uma preocupação com a manutenção do legado de Wintour e da identidade da revista. Apesar de as duas possuírem perfis bem diversos, a escolha de uma pupila mais júnior —e não uma nova "rainha"— cujo nome não estava entre os mais cotados para a sucessão, ainda segundo o Independent, pode garantir que a publicação avance rumo aos novos tempos, falando novas linguagens e estando onde sua audiência está, mas sem perder os laços com o passado.

Chloe tem tantas noites de trabalho até tarde quanto qualquer um na Condé Nast, mas tudo sem perder sua imaginação criativa e seu senso de diversão. Seus colegas admiram sua perspicácia surpreendente, mas também seu calor humano. Sua mesa é um lugar de orientação e alegria contagiante. Anna Wintour sobre Chloe Malle

Ela também reflete como revistas femininas, no geral, vêm abandonando a posição de donas da verdade ou "ditadoras" de regras sociais. Anna descreve Chloe como uma editora acessível, conectada com as tendências, mas também com o mundo ao seu redor em temas como direitos da mulher ou política —uma preocupação de diversos títulos que buscam, cada vez mais, seu espaço no digital atualmente.