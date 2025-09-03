Natalia Beauty cobra 12,5 mil para fazer sobrancelha: 'Também acho absurdo'
Cobrar R$ 12.500 por uma sessão de micropigmentação de sobrancelhas tem um propósito estratégico, afirmou Natalia Beauty no Alt Tabet do Canal UOL. Referência nacional em beleza, a empresária explicou que o valor elevado serve para proteger seu tempo e permitir que ela se dedique à gestão e ao crescimento da empresa. "Eu também acho um absurdo, eu concordo com todo mundo", admitiu Natalia.
Fiz isso pra proteger o meu tempo, proteger a empresa, porque hoje eu tenho uma visão empresarial. O meu tempo hoje em cabine, atendendo 10 clientes por dia pagando 2, 3 mil não compensa tanto do que o meu tempo olhando para o negócio, criando novas fontes de receita, criando novos produtos, gerenciando equipe, liderando pessoas. Natalia Beauty
Natalia explicou que o valor de R$12.500 corresponde ao atendimento pessoal e individualizado, com duração de uma hora e meia, realizado por ela.
Ela destacou que há opções acessíveis em sua rede de franquias, com valores menores. "R$2.000,00 [para fazer com outra profissional na clínica], e tem a rede de franquias hoje que não chega a R$1.000,00".
A empresária comentou que costuma receber críticas pelos preços que cobra, mas explicou que a percepção de valor é algo subjetivo, especialmente no setor da beleza. "Tudo que a gente acha caro tem alguém que não acha caro, tem alguém que paga, tem alguém que vive, é igual bolsa. Não é a bolsa em si, é o que ela representa."
'Fui estratégica para conquistar clientes e pagar dívidas'
Superar dívidas e a dependência financeira após um divórcio difícil foi o ponto de virada na vida de Natalia Beauty. Após o fim do casamento, ela voltou para a casa dos pais sem profissão, com uma dívida de 90 mil, um carro sob busca e apreensão, e uma filha pequena nos braços.
Quando eu me vi ali, o retrato da mulher que não deu certo, voltou pra casa dos pais, sem profissão, com dívida e ainda carregando uma filha. Aí eu me vi e falei: 'a minha filha vai viver o que eu lutei pra sair'. Natalia Beauty
Com habilidade em fazer sobrancelhas, a empresária começou a se divulgar sozinha em lojas. "Eu fui muito estratégica. Eu pensei o seguinte: 'preciso ir em lojas aqui em São Paulo que têm clientes que são possíveis clientes minhas, que vão fazer a sobrancelha comigo'.
Do atendimento em domicílio ao comando de um império no setor da beleza, Natalia Beauty hoje é responsável por três clínicas próprias, uma escola especializada e uma rede com 25 lojas franqueadas.
'Barrada' do BBB: 'Eu ia meio clandestina'
Após ganhar fama atendendo ex-BBBs recém-eliminados, Natalia Beauty revelou que foi vetada pela Globo de oferecer serviços de beleza a ex-participantes.
O pessoal lá do reality colocou no contrato que não pode, porque eu não podia. Eu ia meio clandestina. Eu ia lá e atendia eles no hotel que eles eram eliminados, só que eu comecei a receber notificação falando que eu não podia fazer. Por quê? Eu comecei a ganhar tanta audiência que estava passando a galera que estava investindo de beleza dentro do programa. Natália Beauty
'Já demiti cliente', afirma Natália Beauty
A empresária já dispensou clientes por apresentarem expectativas irreais de resultados. "Eu já deixei de atender pessoas, já mandei embora, demiti cliente, porque não dá. Tem gente que que não tem solução", contou.
