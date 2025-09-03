Natalia Beauty cobra 12,5 mil para fazer sobrancelha: 'Também acho absurdo'

Ela destacou que há opções acessíveis em sua rede de franquias, com valores menores. "R$2.000,00 [para fazer com outra profissional na clínica], e tem a rede de franquias hoje que não chega a R$1.000,00".

A empresária comentou que costuma receber críticas pelos preços que cobra, mas explicou que a percepção de valor é algo subjetivo, especialmente no setor da beleza. "Tudo que a gente acha caro tem alguém que não acha caro, tem alguém que paga, tem alguém que vive, é igual bolsa. Não é a bolsa em si, é o que ela representa."

'Fui estratégica para conquistar clientes e pagar dívidas'

Superar dívidas e a dependência financeira após um divórcio difícil foi o ponto de virada na vida de Natalia Beauty. Após o fim do casamento, ela voltou para a casa dos pais sem profissão, com uma dívida de 90 mil, um carro sob busca e apreensão, e uma filha pequena nos braços.

Quando eu me vi ali, o retrato da mulher que não deu certo, voltou pra casa dos pais, sem profissão, com dívida e ainda carregando uma filha. Aí eu me vi e falei: 'a minha filha vai viver o que eu lutei pra sair'. Natalia Beauty

Com habilidade em fazer sobrancelhas, a empresária começou a se divulgar sozinha em lojas. "Eu fui muito estratégica. Eu pensei o seguinte: 'preciso ir em lojas aqui em São Paulo que têm clientes que são possíveis clientes minhas, que vão fazer a sobrancelha comigo'.