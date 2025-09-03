'Minha avó mostrou minha foto ao motorista do Uber e acabamos nos casando'

Maria Eduarda Lima Andrade, 20, conheceu o marido após a ajuda inusitada da avó, a lojista Maria Evaneide de Lima, 55. Em um bate-papo com o motorista durante uma corrida de Uber, a avó achou que o rapaz tinha muito em comum com a neta e não teve dúvidas: elogiou Maria Eduarda para ele, mostrou uma foto da moça e sugeriu que ele chamasse a neta para conversar.
Minha avó é uma pessoa muito extrovertida, gosta muito de conversar. E toda avó é aquilo, né? Sempre elogia muito os netos, os netos são perfeitos. Eu nem sabia de nada e ela já foi abrindo a minha foto do WhatsApp e mostrando para uma pessoa que ela tinha acabado de conhecer.
Maria Eduarda Lima Andrade
O rapaz em questão era Vinicius Andrade Silva, 21, que trabalhava como motorista de aplicativo havia pouco tempo. Ele se interessou por Maria Eduarda no momento em que viu a foto dela e, seguindo os conselhos da avó da jovem, mandou uma mensagem para ela.
"Nos encontramos pela primeira vez um mês depois que ele me mandou a mensagem. Em algumas semanas, já estávamos namorando. Três meses depois, acabamos nos casando. E agora eu estou grávida do nosso primeiro filho. Foi tudo muito rápido, era mesmo para ser", reflete a jovem.
Avó casamenteira
A história teve início em dezembro de 2024, na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, quando Maria Eduarda pediu um carro de aplicativo para que a avó voltasse do trabalho para casa.
"Eu morava com a minha mãe perto da loja da minha avó e fui até lá no começo da noite, para ajudar a fechar o lugar. Como ela morava um pouco mais distante, eu sempre pedia um Uber do meu celular, porque ela não sabe mexer nessas coisas", conta ela.
Na ocasião, um outro motorista havia aceitado o chamado antes de Vinicius, mas acabou cancelando. Maria Eduarda acredita que foi Deus e o destino que contribuiu para que a avó entrasse no carro dele.
"A gente brinca que era uma coisa para acontecer, porque ele não tinha o costume de trabalhar naquela região da cidade, ainda mais de noite. Mas, no dia, ele fez diferente e acabou pegando a corrida", diz a neta.
"Quando o Vinicius aceitou a solicitação do Uber, tinha a foto dele, mas eu nem reparei. Só falei para a minha avó o nome do motorista, o modelo e a placa do carro. Aí, esperei ela entrar no veículo e fui para a minha casa. Aquele foi, na verdade, o primeiro contato que eu tive com ele, só que sem saber", revela a jovem.
Logo de cara, Maria Evaneide teve simpatia por Vinicius e foi conversando com ele durante todo o trajeto. "Ela me contou que eles falaram sobre a vida e que ele disse que estava pensando muito no futuro, que queria formar família, mesmo ainda sendo novo", explica a neta.
Minha avó adora uma fofoca, um romance de novela mexicana. Então, quando o Vinícius disse que estava procurando alguém para compartilhar a vida, ela já foi dizendo que iria me apresentar para ele, mostrou minha foto e falou que passaria o meu contato para que ele me mandasse uma mensagem.
Maria Eduarda Lima Andrade
O rapaz ficou muito interessado na neta de Maria Evaneide. "Ela falou para ele me chamar para conversar porque a gente combinava demais. Só que, nesse meio tempo, eles chegaram no destino, e minha avó desceu do carro sem passar o meu número para o Vinicius", lembra Maria Eduarda.
Troca de mensagens
A propaganda que Maria Evaneide fez da neta foi tão boa que, mesmo sem o telefone da jovem, Vinicius decidiu arriscar e mandar uma mensagem para ela por meio do aplicativo do Uber.
"Eu vi que tinha uma notificação, só que só deu para ver o começo da mensagem, que era 'Oi, a sua avó...' e o restante não dava para ler. Como a corrida já tinha sido finalizada, não foi possível ler o texto completo. Só aparecia que a viagem estava concluída", explica Maria Eduarda.
Na hora que recebeu a mensagem, ela achou que a avó tivesse deixado alguma coisa no carro. "Fui no aplicativo e coloquei a opção de ter esquecido um objeto no veículo para conseguir o contato do motorista. Mandei mensagem para ele dizendo que ele tinha falado comigo pelo aplicativo, que eu era a neta da Maria Evaneide. Aí ele disse que tinha mandado mensagem porque a minha avó falou muito bem de mim, que achava que a gente combinava e que queria me conhecer."
No mesmo momento, mandei mensagem para a minha avó. Disse que ela não podia sair falando de mim para quem ela nem conhecia. E ela me respondeu dizendo que o Vinícius era bonzinho, que era para eu conversar com ele, para olhar a foto. Eu vi a foto e reparei que era um rapaz novo, da minha idade. Pensei que valia a pena pelo menos conversar um pouco mais.
Maria Eduarda Lima Andrade
'Achava que não teria futuro'
Maria Eduarda e Vinícius conversaram apenas por mensagem por algumas semanas. No início, a jovem confessa que não estava muito empolgada com um possível romance. "A gente foi trocando mensagens, nos dávamos bem, até que ele me chamou para sair. Eu aceitei, mas achava que não teria muito futuro."
"Marcamos de ir ao cinema e eu acabei esquecendo, não apareci. Ele me mandou mensagem e eu tinha trabalhado tanto que só vi no dia seguinte. Pedi desculpas e falei para a gente remarcar", conta a jovem. Pouco tempo depois, o primeiro encontro finalmente aconteceu.
"O Vinícius foi me buscar na minha casa e eu estranhei porque ele estava vestido com um estilo bem de menino, camiseta e jeans. Qualquer pessoa que olhasse para ele ia achar que ele era mais novo que eu. E eu estava bem arrumada, de vestido e salto. Ele ficou até meio sem graça na hora", relembra.
O nosso primeiro encontro foi muito engraçado. A gente chegou no cinema e, além de ele derrubar o refrigerante no meu pé e a pipoca toda no chão, não tinha mais ingresso para o filme que nós queríamos assistir. Era para ter dado tudo errado, mas resolvemos assistir outra coisa e passamos a sessão toda conversando. A gente se deu super bem.
Maria Eduarda Lima Andrade
Por já ter uma filha de dois anos, Aurora, e ter terminado um relacionamento há pouco tempo, Maria Eduarda não sabia se queria mesmo namorar naquele momento.
"Eu tive minha filha na adolescência e namorei por quatro anos, então eu amadureci muito rápido. Fiquei em dúvida sobre entrar em um novo relacionamento, mas o Vinícius era muito cavalheiro e me disse que queria compromisso sério. E é muito difícil encontrar gente da nossa idade que queira isso", diz a jovem.
Os dois começaram a namorar um mês após o primeiro encontro. "Nós tivemos uma sintonia muito grande. Minha família já adorava o Vinícius. Quando eu fui conhecer a família dele, eles também gostaram de mim. Na primeira vez que eu os vi, todo mundo já perguntava quando a gente ia casar, disseram que éramos almas gêmeas."
Casamento após três meses meses de namoro
Com três meses de namoro, veio o pedido de casamento. Maria Eduarda aceitou. "No começo, eu queria casar só no cartório porque sabia que uma festa seria muito cara. Disse para o Vinícius que não teria problemas em deixar a comemoração para depois. E até pensei que o casamento seria mais para o fim do ano", afirma a jovem.
Até que as famílias dos dois se juntaram e disseram que iriam ajudar. A avó dele fez o vestido de casamento, as pessoas da família se dividiram e fizeram a comida, os doces e a decoração.
"A gente demorou para se encontrar, mas quando se encontrou, Deus preparou as coisas de uma forma muito ligeira."
Pouco tempo depois do casamento, o casal teve uma nova surpresa. "Eu descobri que estava grávida com um mês de casada. A gente se casou no cartório e depois ficou uns dias fora para se curtir, então eu engravidei literalmente na lua de mel."
"No primeiro momento, fiquei meio perdida porque já tinha uma filha. Já o Vinícius adorou, ficou super feliz. Ele trata a minha filha como se fosse dele e queria muito ter um filho. E as famílias também adoraram a notícia", revela Maria Eduarda.
A jovem vai completar seis meses de gravidez e está esperando um menino. E o casal já escolheu o nome do bebê: Apolo.
Parceria no amor e nos negócios
Depois do casamento, Vinícius parou de trabalhar como Uber e o casal decidiu empreender. "Nós temos uma hamburgueria aqui na nossa cidade, que é um delivery. Eu brinco que, além de casados, agora a gente também é um CNPJ. Então deu certo nessa questão também", afirma Maria Eduarda.
Os dois também decidiram compartilhar a história de amor inusitada nas redes sociais: os vídeos explicando como eles se conheceram somam quase 2 milhões de visualizações.
"Muitas pessoas perguntaram da minha avó, pedindo a ajuda dela para arrumar um namorado. É óbvio que ela adorou! Ela falou: 'diz para esse povo mandar mensagem para mim que eu dou um jeito, eu resolvo'. Minha avó é muito extrovertida", brinca a neta.
Sobre a rapidez com que tudo aconteceu, a jovem diz que acredita que foi da melhor maneira possível.
Tem muita gente que se prende a essa questão de tempo. No meu caso foi muito rápido, mas deu mais certo do que eu imaginava. Parece que tudo se encaixou quando o Vinícius chegou na minha vida. Se não fosse minha avó, não o teria conhecido e nem me casado com ele. E ver que toda a nossa família também nos apoiou, que fizeram muito pela gente, não tinha como ter sido melhor. Isso deixa a gente muito feliz. Maria Eduarda Lima Andrade
