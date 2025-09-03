'Minha avó mostrou minha foto ao motorista do Uber e acabamos nos casando'

O rapaz em questão era Vinicius Andrade Silva, 21, que trabalhava como motorista de aplicativo havia pouco tempo. Ele se interessou por Maria Eduarda no momento em que viu a foto dela e, seguindo os conselhos da avó da jovem, mandou uma mensagem para ela.

"Nos encontramos pela primeira vez um mês depois que ele me mandou a mensagem. Em algumas semanas, já estávamos namorando. Três meses depois, acabamos nos casando. E agora eu estou grávida do nosso primeiro filho. Foi tudo muito rápido, era mesmo para ser", reflete a jovem.

Avó casamenteira

A história teve início em dezembro de 2024, na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, quando Maria Eduarda pediu um carro de aplicativo para que a avó voltasse do trabalho para casa.

"Eu morava com a minha mãe perto da loja da minha avó e fui até lá no começo da noite, para ajudar a fechar o lugar. Como ela morava um pouco mais distante, eu sempre pedia um Uber do meu celular, porque ela não sabe mexer nessas coisas", conta ela.

Na ocasião, um outro motorista havia aceitado o chamado antes de Vinicius, mas acabou cancelando. Maria Eduarda acredita que foi Deus e o destino que contribuiu para que a avó entrasse no carro dele.