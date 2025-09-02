Karla da Cimed ensina a ter sucesso nas redes: 'Comunicação nasce antes'
Qual o grande segredo por trás do sucesso do Carmed, o hidratante labial queridinho das blogueiras e influenciadoras? A vice-presidente da Cimed Karla Marques Felmanas abriu o jogo com Cris Guterres e compartilhou os detalhes da estratégia bem-sucedida.
O papo rolou durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
A gente ainda é uma empresa que trabalha muito na intuição e acredita muito que vai dar certo. Eu falo que nunca quero perder isso, tenho esse exercício diário. A gente tem que se permitir ouvir muitas pessoas, mas também tem que permitir se escutar. Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed
O faro para oportunidades
O Carmed foi inspirado no Carmex, hidratante labial com gostinho de cereja comercializado nos Estados Unidos. Entender que este produto poderia abrir novas portas no Brasil foi o pontapé para o sucesso, segundo Karla.
"Teve um pouco de intuição, com certeza, mas teve também um pouco de conhecer o mercado de fora. A Cimed é uma empresa que está sempre olhando o que está acontecendo lá fora e pensando o que poderia trazer para o Brasil", afirma.
Aqui, a manteiga de cacau cumpria o combinado de hidratar os lábios. Mas Karla entendeu que poderia ir além e trazer o sabor. Quando lançou o Carmed em 2015, nem imaginava que o produto entregaria um portfólio tão extenso: além dos sabores de frutas, hoje também tem as parcerias com marcas como Fini, Coca-Cola, além das edições especiais, como a linha inspirada no filme "Os Smurfs".
Hoje, para a Carmed, a comunicação nasce antes do que o produto. Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed
"Toda vez que a gente imagina um produto, a primeira coisa que a gente faz é entender o que vai acontecer no próximo ano. O que vai ter na moda? Quais são os filmes que vão ser lançados em 2026? Porque em cima disso vai-se contar muita história. [...] Então a gente precisa se apropriar desse momento e ter um produto que faça sentido", revela Karla.
A comunidade é a base
Além do sucesso de vendas, o Carmed também mobiliza uma comunidade nas redes sociais. Seja colecionadoras ou simplesmente fãs do que Karla tem construído como vice-presidente da Cimed, meninas e mulheres acompanham atentas a evolução do produto.
Comunidade é igual amizade, não tem uma comunidade se não rolar uma troca. Hoje a gente é muito presente nas redes [...]. Sempre que preciso saber de alguma coisa, eu pergunto. Não contrato mais institutos para fazer pesquisa, faço pesquisa com minha base de dados mesmo que me respondem em dois minutos. Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed
A empresária também não deixa de trocar experiências com outras mulheres que estão fazendo sucesso no mercado. Em seu programa "Elas que Assinam", publicado nas redes sociais, Karla bate-papo e compartilha saberes com nomes como Mari Maria, Bruna Tavares e Duda Reis.
"Não é uma questão de concorrência, é a troca", ressalta.
Um dia com Karla Marques Felmanas
Durante o evento, Karla também sorteou uma das empreendedoras da plateia para acompanhá-la em um dia da sua rotina de trabalho. A sortuda foi Leide Daiana de Oliveira, de 41 anos, empreendedora do ramo de estética e spa.
"A minha expectativa em relação a essa vivência é extrair bastante conteúdo, tanto digital, e trazer essa experiência para o meu ambiente de trabalho, de forma dinâmica. Eu fiquei emocionadíssima. Na verdade, estou sem pernas até agora", afirmou Leide Daiana.
Para a empreendedora, também foi uma grande oportunidade participar do evento e ouvir a VP da Cimed compartilhar os detalhes da sua trajetória.
"Acho que o perfil que ela tem - pelo pouco que senti - é de uma pessoa bem objetiva, clara, acolhedora e que entende o seu público. E eu acho interessante aperfeiçoar isso. Quero agradecer mesmo ao PagBank e a todos vocês que fazem parte do projeto, pela oportunidade e por essa experiência única que foi dada para mim", comemorou.
