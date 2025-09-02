Karla da Cimed ensina a ter sucesso nas redes: 'Comunicação nasce antes'

Qual o grande segredo por trás do sucesso do Carmed, o hidratante labial queridinho das blogueiras e influenciadoras? A vice-presidente da Cimed Karla Marques Felmanas abriu o jogo com Cris Guterres e compartilhou os detalhes da estratégia bem-sucedida.

O papo rolou durante o evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.