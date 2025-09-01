Playlists da pegação: as melhores músicas para ouvir na hora do sexo

O brasileiro tem se empenhado em criar playlists com músicas que dão aquela animada na transa. Seja para ser usada como trilha sonora para criar um clima ou, em uma aplicação mais condizente com a realidade — já que estudos apontam que estamos transando menos —, simplesmente para lavar pratos.

O vai e vem ritmado agrada muita gente: de acordo com pesquisa da Deezer, feita em parceria com autora especializada em sexo e relacionamentos Tracey Cox, 92% dos entrevistados afirmaram que escutar música durante o sexo melhora a experiência com o parceiro (ou parceiros).

Para 40% dos que foram ouvidos, a transa dura mais quando tem um cantor ou cantora embalando o momento. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas, em 2016.