Playlists da pegação: as melhores músicas para ouvir na hora do sexo

O brasileiro tem se empenhado em criar playlists com músicas que dão aquela animada na transa. Seja para ser usada como trilha sonora para criar um clima ou, em uma aplicação mais condizente com a realidade — já que estudos apontam que estamos transando menos —, simplesmente para lavar pratos.
O vai e vem ritmado agrada muita gente: de acordo com pesquisa da Deezer, feita em parceria com autora especializada em sexo e relacionamentos Tracey Cox, 92% dos entrevistados afirmaram que escutar música durante o sexo melhora a experiência com o parceiro (ou parceiros).
Para 40% dos que foram ouvidos, a transa dura mais quando tem um cantor ou cantora embalando o momento. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas, em 2016.
O que ouvir na hora do sexo?
No Spotify, há muitas listas de músicas criadas pelos usuários com Sexo no nome. A plataforma também tem a oficial "Rala e Rola", com 45 mil seguidores. São 70 músicas, como "Feliz e ponto", do cantor Silva, "Inconsequente", de Drik Barbosa, e "Summer", de The Carters.
Há ainda a "TRAPando", com 25 mil seguidores, com 55 músicas (o que dá 2 horas e 50 minutos). Nessa playlist, dá para ouvir "Te Amo Disgraça", do Baco Exu do Blues, e "Sereia", do Costa Gold.
A plataforma tem ainda um selo "Explicit" ("Explícito"), que é colocado ao lado do nome de algumas músicas. Esse pode ser um filtro para bloquear o conteúdo ou também para procurar de forma mais fácil músicas assim.
As listas podem servir também para as preliminares e para o pós-sexo já que, segundo pesquisa do site de relacionamentos Saucy Dates, homens e mulheres esperam que a transa dure, em média, 25 minutos.
O que ouvir na transa: sugestões
Universa fez uma lista das "mais pedidas" no sexo da redação:
- Needed Me - Rihanna
- Sexual Healing - Marvin Gaye
- Redbone - Childish Gambino
- The Last Day - Moby
- Cel U Lar Device - Erykah Badu
- Girassóis de Van Gogh - Baco Exu do Blues
- Intimidade - Liniker e os Caramelows
- How Deep Is Your Love - PJ Morton
- Como Eu Te Quero - Black Alien
- No Seu Radinho - Tássia Reis
- Body Party - Ciara
- You Don't Know Me - Caetano Veloso
- Thinkin' Bout You - Frank Ocean
- Me & U - Cassie
- Earned It - The Weeknd
- Rocket - Beyoncé
