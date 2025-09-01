Maria Clara Gueiros deixou o balé após 'toque' de Eri Johnson: 'Dança mal'

Um conselho de Eri Johnson fez Maria Clara Gueiros repensar sua carreira nos anos 90, contou a atriz no Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL. Segundo Gueiros, que foi bailarina por anos, a sinceridade do colega a ajudou a perceber que seu talento estava na atuação, não na dança.
Na ocasião, Gueiros substituía Monique Evans em uma peça e Eri Johnson, que também estava no elenco, a abordou logo após uma apresentação.
Ele tava na coxia esperando pra entrar em cena logo depois de mim e eu saí rodando lá no debulê. Debulê é você girar, sair andando e ir girando. Entrei na coxia no debulê mal feito, e ele ia entrar em cena dez segundos depois, ele me segurou e falou assim: 'Clarinha, tu dança mal pra caralho, larga essa merda, você é boa atriz. E entrou em cena!' Maria Clara Gueiros
A atriz relatou que a sinceridade de Eri Johnson foi libertadora para sua trajetória. "[Quando ele falou isso] era fim de semana. Segunda-feira, eu já meio que não voltei a fazer aula de balé. Olha que louco. Sabe aquela história de: 'não tem um amigo que avise a pessoa?' O Eri foi esse amigo. Foi libertador isso!".
Médico cita bordão de Maria Clara Gueiros durante exame: 'Situações insólitas da vida'
Durante um exame de ultrassom transvaginal, Maria Clara Gueiros foi surpreendida quando o médico utilizou o bordão 'Vem cá, eu te conheço?', eternizado por ela no programa humorístico Zorra Total.
Chega o médico, senta lá no negócio da ultrassonografia. E eu lá, esperando ele botar a camisinha no negócio, botar o gelzinho. Aí o cara virou pra mim e falou assim: 'vem cá, eu te conheço?'. E eu deitada, com as pernas abertas, esperando ele enfiar o negócio pra fazer. Maria Clara Gueiros
Gueiros explicou que não se sentiu desrespeitada, mas destacou o inusitado da situação. "Não foi nada desrespeitoso não, mas é... situações insólitas da vida.", contou a atriz.
