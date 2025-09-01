Planos são obrigados a cobrir implante contraceptivo a partir de hoje

O implante anticoncepcional Implanon passa a ser oferecido como parte da cobertura obrigatória de planos de saúde de todo o Brasil hoje, conforme decisão da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O que aconteceu

Implante será coberto pelos planos apenas para pessoas entre 18 e 49 anos na prevenção de gravidez, segundo a agência. "Esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada", comentou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em julho.

Atualmente, o contraceptivo pode custar entre R$ 950 até R$ 4.000. Se os planos negarem pedidos de cobertura para o implante, a recomendação é que se registre reclamação diretamente na operadora do plano. Caso não haja solução, a ANS deverá ser acionada pelos canais oficiais.