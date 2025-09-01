Planos são obrigados a cobrir implante contraceptivo a partir de hoje

O implante anticoncepcional Implanon passa a ser oferecido como parte da cobertura obrigatória de planos de saúde de todo o Brasil hoje, conforme decisão da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
O que aconteceu
Implante será coberto pelos planos apenas para pessoas entre 18 e 49 anos na prevenção de gravidez, segundo a agência. "Esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada", comentou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em julho.
Atualmente, o contraceptivo pode custar entre R$ 950 até R$ 4.000. Se os planos negarem pedidos de cobertura para o implante, a recomendação é que se registre reclamação diretamente na operadora do plano. Caso não haja solução, a ANS deverá ser acionada pelos canais oficiais.
Implante também foi oficialmente incluído no SUS (Sistema Único de Saúde) no início de julho. O ministério prometeu disponibilizar até 1,8 milhão de unidades até 2026, em projeto que custará cerca de R$ 245 milhões.
No entanto, implante poderia demorar até seis meses após a publicação da medida para chegar às unidades de saúde. A demora se deve à compra, distribuição e capacitação de profissionais como médicos e enfermeiros para implantar e retirar o anticoncepcional. À época, no entanto, o ministro Padilha acreditava que, ainda neste segundo semestre de 2025, o medicamento já seria utilizado na rede pública.
O SUS já disponibiliza outros contraceptivos. Além do Implanon, também há preservativos externo e interno, DIU de cobre, anticoncepcional oral combinado, injetáveis hormonais, pílula oral de progestágeno, laqueadura e vasectomia.
Como funciona o implante
Implanon NXT é um implante hormonal de etonogestrel e também conhecido como "chip contraceptivo". Ele inibe a ovulação, modificando o muco do colo do útero e a camada interna do útero, dificultando a possibilidade de fecundação, ou seja, não é um método abortivo.
Inserção pode ser feita no consultório médico. O especialista coloca anestesia local, na subderme, logo abaixo da pele, na região interna da parte superior do braço, através do aplicador estéril, que vem com o implante. O implante hormonal é plástico, em formato de bastão, tem quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro.
O novo contraceptivo é seguro e de alta eficácia. Ele atua por até três anos, sem necessidade de intervenções. Após o período de uso, ele deve ser retirado e, caso a paciente deseje, um novo pode ser inserido.
O implante libera continuamente, em doses pequenas, um hormônio chamado etonogestrel. Em cerca de oito horas, os níveis do hormônio já alcançam concentrações suficientes para inibir a ovulação.
É um dos métodos mais eficazes. O risco de gravidez, utilizando-o corretamente, é de cerca de 5 resultados positivos a cada 10 mil pessoas que possuem o implante. Em comparação temos:
- Preservativo: 2 a 5 pessoas em 100 que utilizam o método;
- DIU de cobre: 6 em 1.000;
- Laqueadura: 5 em 1.000;
- DIU hormonal: 2 em 1.000
É normal ficar sangrando com o método
Como todos os métodos contraceptivos hormonais, alguns eventos adversos e efeitos colaterais podem ocorrer. Entre eles estão cefaleias (dor de cabeça), ganho de peso, acne, oscilação de humor, dor na mama, dor abdominal e sangramento vaginal irregular —a queixa mais frequente.
É possível associar medicações para a redução do sangue. Algumas pessoas que utilizam este método não apresentam nenhum tipo de sangramento vaginal, enquanto outras têm esta queixa —como foi o caso da influenciadora Virginia Fonseca. Ginecologistas avaliam, caso a caso, como lidar com o problema.
Contraindicações
O medicamento não é indicado nas seguintes ocasiões:
- Distúrbio tromboembólico venoso ativo.
- Presença ou histórico de tumor hepático (benigno ou maligno).
- Presença ou histórico de doença hepática grave, enquanto os valores dos testes de função hepática não retornarem ao normal.
- Presença ou suspeita de malignidades sensíveis a esteroide sexual.
- Sangramento vaginal não diagnosticado.
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente de IMPLANON NXT®.
- Durante a gravidez ou em caso de suspeita de gravidez.
*Com informações de Agência Brasil e de matérias publicadas em 19/01/2024 e 04/07/2025.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.