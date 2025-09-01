'Tem que botar pra acontecer': assista dicas de empreendedoras pra bombar
Conexões que transformam e nos fazem avançar. Este foi o clima do evento Empreendedorismo Feminino, realizado por Universa com patrocínio de PagBank no último sábado, dia 30 de agosto.
Um time de mulheres que são referência em suas áreas de negócio compartilharam dicas de sucesso e confissões de quedas e tropeços que foram importantes para suas trajetórias. Além de conversas incríveis com nossa colunista Cris Guterres conduzindo a troca de conhecimento, as empreendedoras que foram acompanhadas de seus filhos tiveram o apoio de um espaço kids, onde os pequenos puderam brincar e participar de atividades interativas.
Também tinha brunch, sacola com mimos, anúncio da loja de camisetas de Universa, mentorias individuais e quem passou pelo evento também pode participar de um sorteio para passar um dia com Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed.
E vem novidade por aí: Cris Guterres anunciou o "É Sobre Isso", programa em formato de reels que apresentará ao lado de Marcela McGowan, ginecologista e genital influencer. As duas vão falar sobre os perrengues de amor e sexo que permeiam a vida das mulheres e também vão trocar experiências e confissões entre amigas.
Você está pronta para empreender?
A grande oportunidade é não perder a oportunidade de ter uma ideia e colocar pra acontecer. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.
O medo de tirar uma ideia do papel pode ser, muitas vezes, o grande obstáculo para começar uma trajetória de sucesso. Este foi o tema do papo comandado por Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company, com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.
Talk PagBank com Karla Marques Felmanas
A gente ainda é uma empresa que trabalha muito na intuição e acredita muito que vai dar certo. Eu falo que nunca quero perder isso, tenho esse exercício diário. A gente tem que se permitir ouvir muitas pessoas, mas também tem que permitir se escutar. Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed
Qual o grande segredo por trás do sucesso do Carmed, o hidratante labial queridinho das blogueiras e influenciadoras? A vice-presidente da Cimed Karla Marques Felmanas abriu o jogo com Cris Guterres e compartilhou os detalhes da estratégia bem-sucedida. Além disso, ela também sorteou uma das empreendedoras da plateia para acompanhá-la em um dia da sua rotina de trabalho.
Inovar é só o começo
As marcas grandes falaram que a gente nunca venderia o estoque todo e vendemos em três semanas. A gente nunca imaginava esse cenário de sucesso, foi um momento importante de refletir. Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys
A ideia de criar uma calcinha absorvente que, além de trazer bem-estar para mulheres, também fosse capaz de causar menos impacto ambiental pareceu um tanto ousada demais para empreendedores iniciantes. Mas Emily Ewell, CEO e co-fundadora da Pantys, não deu ouvidos e seguiu em frente com o seu projeto, alcançando um sucesso até então imprevisto. Ela contou os detalhes dessa trajetória e compartilhou insights inspiradores.
Como se conectar e fazer seu cliente confiar em você?
O sucesso tem três pilares principais: escuta ativa, a paciência no processo e a confiança no olhar. [...] O cliente só vai comprar se ele perceber que você está empolgado e animado com aquilo que você está vendendo. Alessandra Freixo, do Olhar de Corretora
Estabelecer uma conexão com o cliente é um dos elementos principais para ter um negócio de sucesso. No seu talk, Alessandra Freixo destrinchou os processos para criar essa relação. Ela é fundadora do Olhar de Corretora, uma imobiliária boutique que se destaca no segmento de alto padrão.
Como criar diferencial em um mercado que já tem de tudo?
Quando seu objetivo é maior do que o seu medo, ninguém te segura. Cleusa Maria da Silva, fundadora e CEO da Sodiê Doces
Vender bolos pode parecer mais do mesmo, mas foi esse o negócio que mudou a vida de Cleusa Maria da Silva, ex-boia-fria que fundou a Sodiê Doces, maior franquia especializada em bolos artesanais do país. No seu talk, ela abriu a intimidade e compartilhou detalhes da trajetória de luta que a impulsionou até o sucesso.
Colocando a criatividade e autenticidade para jogo
Quando somos empreendedoras, a criatividade vai ser a locomotiva do nosso negócio. Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!
Enxergar a criatividade para além de um diferencial, mas como base estruturante do negócio foi o que garantiu sucesso à Raquel Virgínia, cantora e CEO da Nhaí!, startup voltada a incluir a comunidade LGBTQIAP+ na economia. No seu talk, ela não falou não apenas sobre como colocar a criatividade para jogo, mas também desenvolvê-la com olhar estratégico.
Você é o seu negócio
Não tem como começar uma coisa positiva se você está se sentindo uma merda, não dá. A gente tem que tentar se sentir melhor e nem sempre é fácil. Você precisa ajustar o seu olhar para você mesma. Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina
Para encerrar, a jornalista Bruna Fioreti, especialista em branding pessoal e carreira feminina, conduziu uma atividade dinâmica para que as participantes pudessem decantar tudo o que ouviram durante o evento e tirar os insights necessários para cada negócio. Por alguns momentos, elas ficaram de olhos fechados e fizeram um mergulho em si mesmas, depois escreveram sobre o que as inspiraram profundamente.
Mentorias para ir além
Além dos talks, que passou pelo evento também pode aproveitar o espaço exclusivo dedicado a trocas e mentorias.
Conheça alguns dos nomes que estiveram lá:
- Vivi Duarte, empresária e empreendedora social;
- Alcione Balbino, mentora de carreira para mulheres;
- Ana Paula Pessoa, especialista em conteúdo;
- Evelyn Marques, fundadora da StarLive;
- Pollyana Félix, CEO da Dominare Company,
- Lais Macedo, presidente do Future is Now.
