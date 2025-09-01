'Tem que botar pra acontecer': assista dicas de empreendedoras pra bombar

Também tinha brunch, sacola com mimos, anúncio da loja de camisetas de Universa, mentorias individuais e quem passou pelo evento também pode participar de um sorteio para passar um dia com Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed.

E vem novidade por aí: Cris Guterres anunciou o "É Sobre Isso", programa em formato de reels que apresentará ao lado de Marcela McGowan, ginecologista e genital influencer. As duas vão falar sobre os perrengues de amor e sexo que permeiam a vida das mulheres e também vão trocar experiências e confissões entre amigas.

Você está pronta para empreender?

A grande oportunidade é não perder a oportunidade de ter uma ideia e colocar pra acontecer. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.

O medo de tirar uma ideia do papel pode ser, muitas vezes, o grande obstáculo para começar uma trajetória de sucesso. Este foi o tema do papo comandado por Pollyana Félix, especialista em comunicação estratégica e CEO da Dominare Company, com Dilma Campos, CEO e partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co, e Renata Malheiros, líder do Sebrae Delas, cofundadora do Instituto Alumna e especialista em empreendedorismo feminino.