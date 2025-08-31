Obvious já nasceu nas redes, diz criadora: 'Hoje não parece revolucionário'

Marcela Ceribelli explicou como conciliou o desejo de fazer conteúdo autoral com a necessidade financeira. "Eu precisava de dinheiro. Então, falei 'vamos sustentando com trabalhos comerciais, vamos lá, vamos pra publicidade' e é o que vai sustentar o que eu vou fazer daqui desse lado, que é uma coisa mais editorial."

Segundo Marcela Ceribelli, a exposição digital exige múltiplas funções dos profissionais. ?Porque todo mundo tem duas profissões. Tem que ser a si próprio e o divulgador de si próprio.?

O que mulher escreve é 'autoajuda', homem é filósofo, ironiza Marcela Ceribelli

A diferença de tratamento entre homens e mulheres na produção de conteúdo autobiográfico é evidente, segundo Marcela Ceribelli. Para a comunicadora, mulheres que escrevem sobre si são rotuladas como autoras de autoajuda, enquanto homens que tratam de temas semelhantes são considerados filósofos ou intelectuais.

Porque o que a gente faz é autoajuda, mas o homem faz igual, ele é filósofo. Marcela Ceribelli

Tati Bernardi, que é autora e roteirista, complementou com sua experiência no mercado editorial. "Vários editores homens falavam pra mim: 'Tá, mas não vai amadurecer? Parar de escrever sobre você. Faz um livro de ficção'. Como se a ficção fosse o amadurecimento."