Obvious já nasceu nas redes, diz criadora: 'Hoje não parece revolucionário'

O modelo de apostar em conteúdo autoral e curadoria nas redes sociais foi a aposta de Marcela Ceribelli, fundadora da Obvious, ao lançar o projeto em 2014. Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Ceribelli afirmou que driblou o formato tradicional de portais e sites para criar uma referência digital com mais de 1,6 milhão de seguidores.
Ela destacou que, à época, a decisão foi vista como ousada no mercado de empreendedorismo feminino e influência digital.
Acreditamos que a gente não precisava ser um site. Que a gente podia ser só uma página no Instagram. Que hoje não parece nada revolucionário. Mas na época?Marcela Ceribelli
Marcela Ceribelli explicou como conciliou o desejo de fazer conteúdo autoral com a necessidade financeira. "Eu precisava de dinheiro. Então, falei 'vamos sustentando com trabalhos comerciais, vamos lá, vamos pra publicidade' e é o que vai sustentar o que eu vou fazer daqui desse lado, que é uma coisa mais editorial."
Segundo Marcela Ceribelli, a exposição digital exige múltiplas funções dos profissionais. ?Porque todo mundo tem duas profissões. Tem que ser a si próprio e o divulgador de si próprio.?
O que mulher escreve é 'autoajuda', homem é filósofo, ironiza Marcela Ceribelli
A diferença de tratamento entre homens e mulheres na produção de conteúdo autobiográfico é evidente, segundo Marcela Ceribelli. Para a comunicadora, mulheres que escrevem sobre si são rotuladas como autoras de autoajuda, enquanto homens que tratam de temas semelhantes são considerados filósofos ou intelectuais.
Porque o que a gente faz é autoajuda, mas o homem faz igual, ele é filósofo.Marcela Ceribelli
Tati Bernardi, que é autora e roteirista, complementou com sua experiência no mercado editorial. "Vários editores homens falavam pra mim: 'Tá, mas não vai amadurecer? Parar de escrever sobre você. Faz um livro de ficção'. Como se a ficção fosse o amadurecimento."
Marcela Ceribelli sobre irmão gêmeo: 'Nasci em um laboratório de gênero'
Uma educação livre de padrões de gênero marcou a infância de Marcela Ceribelli, contou a autora.
Filha da jornalista Renata Ceribelli, Marcela falou sobre ter crescido ao lado do irmão gêmeo, Rodrigo, com quem ela tem uma conexão forte. "É um clichê meio real. Então, vamos mudar de cidade? Ele passa na faculdade de circo e eu venho pra São Paulo a trabalho. São vidas meio espelhadas", conta.
Querendo ou não, eu nasci num laboratório de gênero. Você consegue observar o que vai acontecer com esse homem que tá ao seu lado.Marcela Ceribelli
Marcela Ceribelli relatou que a escolha de atividades era livre na família. "Os esportes a gente escolhia de uma maneira igual, então eu fiz futebol e ele fez a dança contemporânea" relembra a autora. Rodrigo, que hoje vive na França, é acrobata.
Ela destacou que, apesar do ambiente familiar, a sociedade impunha diferenças. "Eram elogios diferentes, eram estímulos diferentes, eram liberdades diferentes", relembra.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Assista à entrevista completa com Marcela Ceribelli:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.