Massagem tântrica acaba em sexo? Técnica alia prazer e autoconhecimento

A massagem tântrica desperta curiosidade por seu potencial de prazer, mas muita gente ainda confunde a prática com sexo. Diferente do que muitos imaginam, a sessão não envolve atos sexuais ou masturbação.
O objetivo é explorar o corpo e a energia sexual de maneira consciente, promovendo autoconhecimento, relaxamento e liberação de tensões físicas e emocionais. A seguir, veja mais detalhes da prática.
Como funciona a massagem tântrica
Realizada geralmente em futons (colchões japoneses no chão), a massagem tântrica envolve toques suaves pelo corpo inteiro, evoluindo para estímulos específicos em regiões sensíveis, incluindo a genital, sempre com segurança e consentimento. Apesar do toque íntimo, o terapeuta permanece vestido, garantindo que a prática não se confunda com atividade sexual.
A sessão trabalha a energia sexual espalhando-a por todo o corpo, e não apenas nos genitais. Muitas pessoas relatam alcançar estados intensos de prazer, chorar ou sentir emoções reprimidas emergirem, tornando a experiência também terapêutica.
Benefícios da prática
Além do prazer, a massagem tântrica ajuda a desbloquear tensões emocionais, aumenta a consciência corporal e pode resgatar sensações reprimidas por traumas ou experiências negativas. A prática também contribui para que a pessoa entenda melhor seus próprios desejos, sem depender de parceiros ou de padrões sociais para vivenciar o prazer.
Diferença para outras massagens
É comum confundir a massagem tântrica com a massagem tailandesa ou com versões mais sensuais da prática. A massagem tailandesa tradicional foca no alongamento, alívio de tensões musculares e equilíbrio energético, sem apelo sexual. Já algumas adaptações modernas podem ter maior exposição corporal ou contato mais próximo, mas ainda assim não envolvem toque genital. A distinção entre as práticas é fundamental para evitar preconceitos e garantir segurança.
Dicas para quem quer experimentar
A confiança no profissional é essencial. Procurar terapeutas certificados e indicados por pessoas de confiança ajuda a garantir uma experiência segura. A escolha do terapeuta, homem ou mulher, deve levar em conta apenas o conforto da pessoa que recebe a massagem, sem interferir na ética ou no propósito da sessão.
Fontes: Karoline Santos, massagista especializada em massagem tailandesa de São Paulo (SP); e Rodrigo Francioli, terapeuta tântrico de Fortaleza (CE)
*Com matéria publicada em 17/10/2019
