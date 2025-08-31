Marcela Ceribelli: 'Minha vó viveu uma vida feminista sem saber'

A importância da independência financeira para a liberdade afetiva das mulheres foi destacada por Marcela Ceribelli, convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL. Inspirada pela mãe e pela avó, Ceribelli afirma que a autonomia econômica é essencial para que mulheres possam escolher e deixar relacionamentos sem depender financeiramente.
O conselho transmitido por gerações femininas em sua família reforça que guardar dinheiro é um preparo fundamental para a liberdade de decisão.
Minha vó dizia: 'tem que guardar um dinheirinho pra ir embora a hora que você quiser, de relação qualquer'. Porque dinheiro prende a gente em casamento infeliz.Marcela Ceribelli
Ela também ressaltou a importância da avó em sua trajetória. "Minha avó realmente foi muito importante ali pra mim", completou a comunicadora, que mostrou uma tatuagem feita em homenagem à avó.
O que mulher escreve é 'autoajuda', homem é filósofo, ironiza Marcela Ceribelli
A diferença de tratamento entre homens e mulheres na produção de conteúdo autobiográfico é evidente, segundo Marcela Ceribelli. Para a comunicadora, mulheres que escrevem sobre si são rotuladas como autoras de autoajuda, enquanto homens que tratam de temas semelhantes são considerados filósofos ou intelectuais.
Porque o que a gente faz é autoajuda, mas o homem faz igual, ele é filósofo.Marcela Ceribelli
Tati Bernardi, que é autora e roteirista, complementou com sua experiência no mercado editorial. "Vários editores homens falavam pra mim: 'Tá, mas não vai amadurecer? Parar de escrever sobre você. Faz um livro de ficção'. Como se a ficção fosse o amadurecimento."
Marcela Ceribelli sobre irmão gêmeo: 'Nasci em um laboratório de gênero'
Uma educação livre de padrões de gênero marcou a infância de Marcela Ceribelli, contou a autora.
Filha da jornalista Renata Ceribelli, Marcela falou sobre ter crescido ao lado do irmão gêmeo, Rodrigo, com quem ela tem uma conexão forte. "É um clichê meio real. Então, vamos mudar de cidade? Ele passa na faculdade de circo e eu venho pra São Paulo a trabalho. São vidas meio espelhadas", conta.
Querendo ou não, eu nasci num laboratório de gênero. Você consegue observar o que vai acontecer com esse homem que tá ao seu lado.Marcela Ceribelli
Marcela Ceribelli relatou que a escolha de atividades era livre na família. "Os esportes a gente escolhia de uma maneira igual, então eu fiz futebol e ele fez a dança contemporânea" relembra a autora. Rodrigo, que hoje vive na França, é acrobata.
Ela destacou que, apesar do ambiente familiar, a sociedade impunha diferenças. "Eram elogios diferentes, eram estímulos diferentes, eram liberdades diferentes", relembra.
Assista à entrevista completa com Marcela Ceribelli:
