Marcela Ceribelli: 'Minha vó viveu uma vida feminista sem saber'

A importância da independência financeira para a liberdade afetiva das mulheres foi destacada por Marcela Ceribelli, convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL. Inspirada pela mãe e pela avó, Ceribelli afirma que a autonomia econômica é essencial para que mulheres possam escolher e deixar relacionamentos sem depender financeiramente.

O conselho transmitido por gerações femininas em sua família reforça que guardar dinheiro é um preparo fundamental para a liberdade de decisão.