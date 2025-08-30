'Não suportava ver tanta dor': pioneira contra Aids deu aula até em boates

A infectologista lidou com os impactos da epidemia no início dos anos 1980, quando a doença "misteriosa" afetava a população, e informações equivocadas propagavam-se, aumentando o estigma, principalmente, em relação a homossexuais e transexuais/travestis.

Meu envolvimento pessoal foi acontecendo progressivamente a partir de 1984, pois me incomodava muito com o que ouvia; o preconceito era assustador; foi assim que fui me tornando muito próxima das pessoas que atendia. Não suportava ver tanta dor e lágrimas e não fazer nada , conta.

Livro de Márcia Rachid inspirou a peça de teatro Sentença de Vida Imagem: Divulgação

Rachid nunca teve receio da doença, muito menos de estar com as pessoas, ela sempre abraçou seus pacientes no sentido amplo da palavra, oferecendo escuta e apoio, muitas vezes em seus momentos finais. O abandono de familiares e amigos não era incomum no ápice da epidemia.

"Acolhia e tentava amenizar o sofrimento. Sabíamos, desde 1983, que não havia nenhum risco de infecção no convívio social nem compartilhando talheres, copos, ou toalhas, nem sentando nas cadeiras, etc".

A própria médica sofreu preconceito. Em 1986, ela foi despedida de um consultório porque seus pacientes compartilhavam a mesma sala que os pacientes do dono do repartimento.