Marcela Ceribelli: Esgotamento feminino não se resolve com skincare

O esgotamento feminino é tema recorrente nos podcasts da Obvious, empresa fundada por Marcela Ceribelli. Convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a comunicadora também escreveu sobre o assunto em seu primeiro livro, o best-seller Aurora: O despertar da mulher exausta.

Era um assunto em comum em todos os episódios que eu gravava. Marcela Ceribelli

Ceribelli criticou o reducionismo do autocuidado nas redes sociais. "Eu via também essa coisa que eu detesto. Chamei esse 'autocuidado' de amor próprio adestrado, que é essa coisa de 'ah, você tá cansada? Mas será que você não tá precisando fazer skincare?'"