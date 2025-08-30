'Dedos nas costas me fazem gozar': prazer fora dos genitais existe mesmo?

Uma publicação anônima no X (antigo Twitter) causou alvoroço ao relatar uma experiência sexual inusitada: a sensação de chegar ao orgasmo apenas com um toque na cintura. O post despertou a curiosidade de dezenas de pessoas que se identificaram com o fenômeno.

Foi nos comentários da publicação que Wendel Araújo de Jesus, 31, escreveu: "Me acontece muito isso, no meu caso são as costas, tenho uma sensibilidade muito grande, sensação de que estou tendo orgasmos múltiplos, creio ser um dos únicos a ter isso."

Mas, afinal, a região da cintura ou as costas também podem ser zonas erógenas?