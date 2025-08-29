Vem aí! Evento de Universa conecta potências do empreendedorismo feminino

É hora de perceber que investir em mulheres empreendedoras é uma estratégia poderosa para destravar novos mercados, potencializar talentos e gerar um retorno sobre o futuro que seja robusto e sustentável. Dilma Campos, CEO e Partner da Nossa Praia e CSO da BPartners.co.

Em seguida, o evento terá um talk especial, oferecido por PagBank, com a empresária Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed. Ela virou referência de comunicação de produtos ao se tornar o rosto de campanhas do hidratante labial da farmacêutica nas redes sociais, com vídeos que bateram recordes de visualização.

Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed Imagem: Divulgação

Descobri um talento com a comunicação que eu não conhecia. Ao me tornar protagonista nas redes e usar meu rosto para a comunicação de um produto, transformei meu olhar. Agora, quando vou desenvolver qualquer produto, já penso como vou comunicar. Karla Marques Felmanas, em entrevista ao Divã de CNPJ, programa do Canal UOL

Conexão e confiança

Estes são dois pilares importantes da relação entre marca e cliente. E serão o tema do talk comandado por Alessandra Freixo, fundadora do Olhar de Corretora, imobiliária boutique que se destaca no segmento de alto padrão. Para ela, é necessário sempre ir além das conversas superficiais.