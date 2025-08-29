O que mulher escreve é 'autoajuda', homem é filósofo, diz Marcela Ceribelli

A diferença de tratamento entre homens e mulheres na produção de conteúdo autobiográfico é evidente, segundo Marcela Ceribelli, convidada do Desculpa Alguma Coisa, videocast de Tati Bernardi no Canal UOL. Para a comunicadora, mulheres que escrevem sobre si são rotuladas como autoras de autoajuda, enquanto homens que tratam de temas semelhantes são considerados filósofos ou intelectuais.

Porque o que a gente faz é autoajuda, mas o homem faz igual, ele é filósofo. Marcela Ceribelli

Tati Bernardi, que é autora e roteirista, complementou com sua experiência no mercado editorial. "Vários editores homens falavam pra mim: 'Tá, mas não vai amadurecer? Parar de escrever sobre você. Faz um livro de ficção'. Como se a ficção fosse o amadurecimento."



