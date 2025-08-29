Menopausa antes dos 40: o que é a falência ovariana precoce e como tratar

Diagnóstico da menopausa prematura ou precoce

Diferentemente da menopausa, confirmada após um ano da data da última menstruação, o diagnóstico da falência ovariana é confirmado por exame laboratorial do hormônio FSH (folículo-estimulante).

Para Igor Padovesi, ginecologista, especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e autor do livro "Menopausa Sem Medo" (Editora Gente), esse ponto merece atenção porque, durante a perimenopausa — fase de transição para a menopausa —, o FSH apresenta oscilações e só se estabiliza numa etapa mais avançada.

"Já na menopausa precoce, que é uma condição mais rara, não há muitas alternativas diagnósticas. Assim, o FSH torna-se essencial, e o diagnóstico é feito quando seus níveis estão alterados em pelo menos duas dosagens, com intervalo mínimo de dois meses", diz o médico. Se o primeiro exame indicar FSH alterado, mas o segundo estiver normal, são recomendadas novas dosagens. A partir de dois exames consecutivos com FSH elevado, é possível confirmar a insuficiência ovariana precoce.

As causas da insuficiência ovariana podem ser desconhecidas ou relacionadas a fatores como doenças autoimunes, cirurgia para a retirada dos ovários, quimioterapia ou tabagismo, que pode adiantar a insuficiência ovariana em até dois anos.