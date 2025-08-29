Menopausa antes dos 40: o que é a falência ovariana precoce e como tratar

Ondas de calor, irregularidade menstrual, redução da libido e da lubrificação vaginal estão entre os sintomas do climatério. Este é o período que antecede a menopausa, a data da última menstruação, que ocorre por volta dos 48 e 52 anos.
Entretanto, muitas mulheres podem apresentar esses mesmos sintomas antes dos 40, quadro que é chamado de prematuro, ou antes dos 45 anos, identificado como precoce.
Segundo Michelle Coelho Fontenele Sena, ginecologista do ambulatório de climatério da MEAC (Maternidade Escola Assis Chateaubriand), no Ceará, vinculado à Ebserh (Empresa brasileira de serviços hospitalares), o termo menopausa está em desuso quando ocorre abaixo dos 40 anos. Nestes casos, a condição é chamada de insuficiência ovariana.
Diagnóstico da menopausa prematura ou precoce
Diferentemente da menopausa, confirmada após um ano da data da última menstruação, o diagnóstico da falência ovariana é confirmado por exame laboratorial do hormônio FSH (folículo-estimulante).
Para Igor Padovesi, ginecologista, especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e autor do livro "Menopausa Sem Medo" (Editora Gente), esse ponto merece atenção porque, durante a perimenopausa — fase de transição para a menopausa —, o FSH apresenta oscilações e só se estabiliza numa etapa mais avançada.
"Já na menopausa precoce, que é uma condição mais rara, não há muitas alternativas diagnósticas. Assim, o FSH torna-se essencial, e o diagnóstico é feito quando seus níveis estão alterados em pelo menos duas dosagens, com intervalo mínimo de dois meses", diz o médico. Se o primeiro exame indicar FSH alterado, mas o segundo estiver normal, são recomendadas novas dosagens. A partir de dois exames consecutivos com FSH elevado, é possível confirmar a insuficiência ovariana precoce.
As causas da insuficiência ovariana podem ser desconhecidas ou relacionadas a fatores como doenças autoimunes, cirurgia para a retirada dos ovários, quimioterapia ou tabagismo, que pode adiantar a insuficiência ovariana em até dois anos.
Quando suspeitar da menopausa precoce
A irregularidade menstrual é um dos sinais da menopausa precoce. No entanto, mulheres que não têm útero, usam DIU ou anticoncepcionais injetáveis podem ter mais dificuldades para ter esse diagnóstico. Há ainda outras condições que causam atraso ou ausência da menstruação, como alterações na tireoide.
Muitas pacientes só procuram avaliação médica ao cessar a menstruação ou ao enfrentar dificuldades para engravidar. Porém, existem outros sintomas, que variam de pessoa para pessoa, dependendo das causas. As queixas mais comuns incluem:
- Irregularidade menstrual ou ausência de menstruação
- Ondas de calor (fogachos)
- Irritabilidade
- Alterações no sono, como despertares noturnos
- Pele seca
- Olho seco
- Dores no corpo e articulares
- Ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação e elasticidade do canal vaginal, provocando dor durante a relação sexual (dispareunia) e aumento do risco de infecções vaginais e urinárias
- Queda da disposição e da libido
- Problemas de memória e concentração devido à redução dos níveis de estradiol
- Queda de cabelo
Consequências à saúde
"A mulher que passa pela menopausa precoce pode sofrer mais do que as que apresentam a condição no período regular", explica Lorena Porto, ginecologista da Unidade de Saúde da Mulher do Hupes-UFBA (Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia), vinculado à Ebserh.
Questões hormonais, perda de massa óssea e osteoporose são algumas complicações que podem comprometer a qualidade de vida, além do risco para doenças cardiovasculares, devido à falta prolongada do hormônio estrogênio nos vasos sanguíneos, o que leva ao envelhecimento das artérias, além da possível formação de placa de ateromas.
"É fundamental que a mulher receba informações claras sobre sua condição, suas consequências e as possibilidades terapêuticas", fala Mona Lúcia Dall'Agno, ginecologista, membro da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).
Segundo Dall'Agno, o hipoestrogenismo precoce e prolongado leva a um quadro chamado de síndrome genitourinária da menopausa, caracterizado por mudanças permanentes e progressivas nos tecidos da região, como atrofia, diminuição da lubrificação e elasticidade do canal vaginal, levando à dor durante a relação sexual, ressecamento vaginal, aumento no risco de infeções vaginais e urinárias.
A falência ovariana acarreta, conforme os especialistas, outras condições, como:
Infarto e derrame, que são as principais causas de morte em mulheres no mundo;
Osteoporose e fraturas ósseas, que chegam a causar limitações de mobilidade, deformidades ósseas e aumento da mortalidade;
Síndrome metabólica com risco de diabetes e de aumento da resistência à insulina;
Dislipidemias, alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos, e aterosclerose;
Problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade;
Problemas cognitivos provocados por níveis reduzidos de estradiol que levam a problemas de memória e concentração;
Alterações estéticas, como pele mais ressecada e queda de cabelo.
Nas palavras da ginecologista Lorena Porto, quem entra na menopausa entre 45 e 50 anos, com aumento da expectativa de vida, viverá cerca de 30% da vida na pós-menopausa. "Assim, para ter qualidade de vida, precisa-se naturalizar a menopausa, deixando esse período o mais tranquilo possível, afinal a mulher continua produtiva."
Tratamento
Segundo os especialistas, não tratar a falência ovariana prematura, especialmente se ocorrer antes dos 40 anos, pode ser muito prejudicial à mulher. Mesmo que assintomática, deve ser prescrita a terapia de reposição hormonal.
"Vamos supor que a mulher parou de menstruar aos 38 anos. Ela irá fazer a reposição hormonal pelo menos até os 50, a fim de evitar o aumento do risco cardiovascular e o aumento de osteoporose também", afirma Vinícius Carruego, ginecologista formado pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e diretor médico da Clínica Elsimar Coutinho, em São Paulo (SP).
Estudos mostram que, mesmo em casos de menopausa natural, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores serão os benefícios, conforme explica Padovesi. "Esse princípio é conhecido como janela de oportunidade e vai desde o início dos sintomas da transição menopausal até dez anos após o início da menopausa. Dentro dessa janela, os efeitos positivos são bem estabelecidos: alívio dos sintomas, melhora na qualidade de vida e promoção de uma longevidade saudável. Quanto mais cedo o tratamento adequado tiver início, mais benefícios e menos sofrimento", diz. Passado esse período, a terapia ainda pode ser considerada, mas exige uma avaliação mais especializada.
Além disso, são recomendados:
Manter bons hábitos;
Atividade física regular, especialmente exercícios de resistência, para evitar a perda de massa muscular e óssea, melhorar a massa óssea e os níveis de colesterol;
Alimentação saudável e equilibrada, rica em proteínas, cálcio e vitamina D;
Cuidar do peso e evitar doenças crônicas como excesso de peso, hipertensão e diabetes;
Abordagens terapêuticas não hormonais, como antidepressivos para auxiliar na sintomatologia do climatério;
Uso de lubrificantes e hidratantes vaginais para auxiliar na manutenção da vida sexual.
Glossário
Menopausa: é a data da última menstruação. O diagnóstico é feito retrospectivamente, quando a mulher fica um ano sem menstruar.
Climatério: é o período que antecede a menopausa propriamente dita. É quando a mulher começa a sentir os primeiros sintomas, como diminuição da libido, diminuição da lubrificação vaginal, calorões (fogachos) e irregularidade menstrual, mas ainda menstrua.
Perimenopausa: engloba tanto o período que antecede a menopausa quanto o período após a menopausa, estendendo-se até os 65 anos, antes da chamada senectude ou senescência.
