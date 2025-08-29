Shibari: o que é o fetiche de amarração e como praticar com segurança

O shibari, termo japonês que significa "amarrar ou ligar", é uma prática erótica que ganhou espaço entre casais interessados em explorar novas formas de intimidade. Muito presente no universo do BDSM (bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo), o shibari combina estética, confiança e erotismo — e pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar a conexão sexual.

Origem do shibari

Apesar de hoje estar associado ao prazer, o shibari tem raízes históricas que passam longe da sexualidade. No Japão medieval, a técnica era utilizada como forma de contenção de prisioneiros, já que o país enfrentava escassez de metal para produzir algemas.

Com o tempo, a prática foi ressignificada e transformada em arte erótica, ganhando também um caráter estético: além de funcionais, as amarrações são feitas de maneira cuidadosa e visualmente atraente.