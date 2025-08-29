Shibari: o que é o fetiche de amarração e como praticar com segurança

O shibari, termo japonês que significa "amarrar ou ligar", é uma prática erótica que ganhou espaço entre casais interessados em explorar novas formas de intimidade. Muito presente no universo do BDSM (bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo), o shibari combina estética, confiança e erotismo — e pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar a conexão sexual.
Origem do shibari
Apesar de hoje estar associado ao prazer, o shibari tem raízes históricas que passam longe da sexualidade. No Japão medieval, a técnica era utilizada como forma de contenção de prisioneiros, já que o país enfrentava escassez de metal para produzir algemas.
Com o tempo, a prática foi ressignificada e transformada em arte erótica, ganhando também um caráter estético: além de funcionais, as amarrações são feitas de maneira cuidadosa e visualmente atraente.
Como funciona a prática
O shibari exige paciência, confiança e alguns cuidados básicos. Para iniciantes, são usadas cordas de fibras naturais, como juta ou algodão, com espessura entre 6 e 8mm. Também é recomendada a presença de uma tesoura de ponta romba para cortar as cordas rapidamente em caso de desconforto ou emergência.
Durante a sessão, o tempo amarrado pode variar de alguns minutos até uma hora. A intensidade e a duração dependem do número de amarrações e da complexidade das posições escolhidas. Mais do que prender, o shibari envolve estética, entrega e comunicação entre as pessoas envolvidas.
Confiança é fundamental
No shibari, os limites são sempre definidos por quem está sendo amarrado. A comunicação clara antes e durante a prática é essencial para garantir segurança e prazer. Muitos casais optam por se revezar nos papéis, o que pode tornar a experiência ainda mais dinâmica e equilibrada.
Benefícios eróticos e psicológicos
Especialistas em sexualidade destacam que explorar fantasias eróticas, como a amarração, pode trazer diversos benefícios:
Maior intimidade: o jogo erótico cria laços de confiança e conexão.
Erotização do corpo: o prazer deixa de estar concentrado apenas nos genitais, permitindo uma vivência mais ampla da sexualidade.
Saída da rotina: brincar com fantasias sexuais pode renovar o desejo no relacionamento.
Aumento da autoestima: quem se permite explorar seus desejos tende a viver a sexualidade de forma mais saudável e natural.
O shibari, portanto, vai além da prática sexual: é uma experiência que envolve corpo, mente e estética, ressignificando a ideia de prazer e fortalecendo vínculos de confiança entre parceiros.
*Com matéria publicada em 19/11/2019 e atualizada em 19/8/2025
