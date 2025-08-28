Masturbação diminui cólica: 7 em cada 10 brasileiras curtem prazer solo

Apesar de ainda ser cercada de tabus, a masturbação feminina vem conquistando cada vez mais espaço e deixando de ser um assunto proibido. Pesquisas recentes apontam que muitas mulheres brasileiras já encaram o prazer solo de forma natural e positiva.

O estudo "Prazer Feminino", feito pela Hibou em 2023, empresa especializada em pesquisa de mercado, com mais de 2.000 brasileiras, mostrou que 71% afirmam se masturbar. Entre as que não praticam, 9% consideram a masturbação "errada" e 7% relatam não sentir prazer com o ato.

Especialistas destacam que, embora mais mulheres estejam experimentando a masturbação, nem todas têm esse hábito com frequência. A ampliação do debate sobre sexualidade, somada ao aumento das vendas de sex toys — especialmente os voltados para estimulação do clitóris —, tem ajudado a diminuir o estigma em torno do tema.