Masturbação diminui cólica: 7 em cada 10 brasileiras curtem prazer solo

Apesar de ainda ser cercada de tabus, a masturbação feminina vem conquistando cada vez mais espaço e deixando de ser um assunto proibido. Pesquisas recentes apontam que muitas mulheres brasileiras já encaram o prazer solo de forma natural e positiva.
O estudo "Prazer Feminino", feito pela Hibou em 2023, empresa especializada em pesquisa de mercado, com mais de 2.000 brasileiras, mostrou que 71% afirmam se masturbar. Entre as que não praticam, 9% consideram a masturbação "errada" e 7% relatam não sentir prazer com o ato.
Especialistas destacam que, embora mais mulheres estejam experimentando a masturbação, nem todas têm esse hábito com frequência. A ampliação do debate sobre sexualidade, somada ao aumento das vendas de sex toys — especialmente os voltados para estimulação do clitóris —, tem ajudado a diminuir o estigma em torno do tema.
Benefícios para a saúde
Além de prazer, a masturbação também pode trazer benefícios para a saúde física e psicológica. Ela é considerada uma forma de autoconhecimento e de conexão com o próprio corpo.
Do ponto de vista físico, estimula a circulação sanguínea no assoalho pélvico, o que contribui para a saúde íntima e até para a elasticidade da pele da região. Algumas mulheres também relatam que se masturbar durante o período menstrual ajuda a relaxar e aliviar cólicas.
Ainda é tabu
Apesar da evolução, muitos obstáculos permanecem. O peso de valores religiosos e sociais ainda afasta diversas mulheres do autoconhecimento sexual. Em alguns casos, há também a pressão para que elas saibam exatamente o que desejam e como devem sentir prazer, o que pode transformar o processo em uma obrigação.
Especialistas lembram que prazer e sexualidade são experiências fluídas, que variam conforme o contexto e não seguem uma fórmula única.
Com menos tabu e mais informação, a masturbação feminina tem se mostrado não apenas um ato de prazer, mas também uma ferramenta de saúde, autoconhecimento e liberdade sexual.
Fontes: Cris Fibe, especialista em comportamento e relações; Michelle Sampaio, sexóloga; e Semayat Oliveira, jornalista e pesquisadora em sexualidade
*Com matéria publicada em 8/10/2023
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.