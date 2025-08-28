Maria Clara Gueiros já ouviu 'vem cá, te conheço?' até durante exame íntimo

Ser reconhecido em momentos inusitados faz parte da rotina de quem é famoso, e com Maria Clara Gueiros não é diferente. Em entrevista ao programa Maria Vai com os Outros, do Canal UOL, a atriz relembrou o que classificou como uma "situação tosca" que viveu por conta da fama.
Segundo ela, o episódio aconteceu durante um exame de ultrassom transvaginal, quando o médico responsável, no meio do procedimento, repetiu o famoso bordão que a consagrou no programa humorístico Zorra Total: 'Vem cá, eu te conheço?'.
Chega o médico, senta lá no negócio da ultrassonografia. E eu lá, esperando ele botar a camisinha no negócio, botar o gelzinho. Aí o cara virou pra mim e falou assim: 'vem cá, eu te conheço?'. E eu deitada, com as pernas abertas, esperando ele enfiar o negócio pra fazer. Maria Clara Gueiros
Gueiros explicou que não se sentiu desrespeitada, mas destacou o inusitado da situação. "Não foi nada desrespeitoso não, mas é... situações insólitas da vida.", contou a atriz.
'Clarinha, tu dança mal pra caralho'
Após anos dedicados ao balé, Maria Clara Gueiros revelou que largou a dança após ouvir do ator Eri Johnson que deveria investir na atuação, pois não tinha talento como dançarina.
Na ocasião, Gueiros substituía Monique Evans em uma peça e Eri Johnson, que também estava no elenco, a abordou logo após uma apresentação.
Ele estava na coxia esperando pra entrar em cena logo depois de mim e eu saí rodando lá no debulê. Debulê é você girar, sair andando e ir girando. Entrei na coxia no debulê mal feito, e ele ia entrar em cena dez segundos depois, ele me segurou e falou assim: 'Clarinha, tu dança mal pra caralho, larga essa merda, você é boa atriz'. E entrou em cena! Maria Clara Gueiros
A atriz relatou que a sinceridade de Eri Johnson foi libertadora para sua trajetória. "[Quando ele falou isso] era fim de semana. Segunda-feira, eu já meio que não voltei a fazer aula de balé. Olha que louco. Sabe aquela história de: 'não tem um amigo que avise a pessoa?' O Eri foi esse amigo. Foi libertador isso!".
'Maria vai com os Outros' no UOL:
Maria Vai com os Outros é exibido toda quinta no YouTube de Universa e, às 22h, no Canal UOL na TV, com reprise aos sábados, às 22h30.
O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel (canal nº 2750) e no LG Channels (canal nº 139).
